https://crimea.ria.ru/20250115/vam-zvonyat-gazovschiki-v-krymu-predupredili-o-novoy-skheme-obmana-1143362341.html

Вам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обмана

Вам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обмана - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Вам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обмана

В Крыму появились случаи телефонного мошенничества, когда у абонентов "Крымгазсети" выманивают банковскую информацию под видом сотрудников газовой компании. Об... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T12:10

2025-01-15T12:10

2025-01-15T12:10

крымгазсети

новости крыма

крым

мошенничество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111785/69/1117856976_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_9277439b173c0251b103f448d7b3dfa8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Крыму появились случаи телефонного мошенничества, когда у абонентов "Крымгазсети" выманивают банковскую информацию под видом сотрудников газовой компании. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.По данным организации, мошенники звонят абонентам под видом сотрудников газового хозяйства с требованием о погашении задолженностей и о заключении договоров на предоставление услуг предприятия. Далее просят назвать реквизиты банковской карты, защитный код с ее обратной стороны и поступающие на телефон пароли.При этом сотрудники "Крымгазсети" могут звонить абонентам через мессенджеры и социальные сети, но в этом случае не просят назвать персональные данные, банковскую информацию или сообщить пароли из СМС, уточнили в компании."Газовая" схема мошенничества ранее появилась на Кубани - злоумышленники представляются работниками газовой службы и предлагают установить приборы за деньги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейМошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана

https://crimea.ria.ru/20250113/kak-aferisty-obmanyvali-krymchan-pod-novyy-god-1143228232.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымгазсети, новости крыма, крым, мошенничество, общество