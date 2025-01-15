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Вам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обмана
Вам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обмана - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Вам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обмана
В Крыму появились случаи телефонного мошенничества, когда у абонентов "Крымгазсети" выманивают банковскую информацию под видом сотрудников газовой компании. Об... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T12:10
2025-01-15T12:10
2025-01-15T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Крыму появились случаи телефонного мошенничества, когда у абонентов "Крымгазсети" выманивают банковскую информацию под видом сотрудников газовой компании. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.По данным организации, мошенники звонят абонентам под видом сотрудников газового хозяйства с требованием о погашении задолженностей и о заключении договоров на предоставление услуг предприятия. Далее просят назвать реквизиты банковской карты, защитный код с ее обратной стороны и поступающие на телефон пароли.При этом сотрудники "Крымгазсети" могут звонить абонентам через мессенджеры и социальные сети, но в этом случае не просят назвать персональные данные, банковскую информацию или сообщить пароли из СМС, уточнили в компании."Газовая" схема мошенничества ранее появилась на Кубани - злоумышленники представляются работниками газовой службы и предлагают установить приборы за деньги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейМошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана
https://crimea.ria.ru/20250113/kak-aferisty-obmanyvali-krymchan-pod-novyy-god-1143228232.html
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крымгазсети, новости крыма, крым, мошенничество, общество
Вам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обмана
"Крымгазсети" предупреждают абонентов о случаях телефонного мошенничества