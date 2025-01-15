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Российская армия освободила Украинку в ДНР
Российская армия освободила Украинку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Российская армия освободила Украинку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Украинка в ДНР, сообщили в Минобороны в среду. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T12:17
2025-01-15T12:17
2025-01-15T12:26
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Украинка в ДНР, сообщили в Минобороны в среду.Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и формированию "Иностранного легиона" в разных районах.Противник потерял более 560 военнослужащих и технику.Накануне российские войска освободили населенные пункты Нескучное и Терны в Донецкой Народной Республике. За дент до этого сообщалось об освобождении населенного пункта Песчаное в Донбассе. Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль село Даченское в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль РоссииСпецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу ГорловкиАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Российская армия освободила Украинку в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Украинка в ДНР
12:17 15.01.2025 (обновлено: 12:26 15.01.2025)