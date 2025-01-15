Рейтинг@Mail.ru
Российская армия освободила Украинку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250115/rossiyskaya-armiya-osvobodila-ukrainku-v-dnr-1143362552.html
Российская армия освободила Украинку в ДНР
Российская армия освободила Украинку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Российская армия освободила Украинку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Украинка в ДНР, сообщили в Минобороны в среду. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T12:17
2025-01-15T12:26
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143362635_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_57cc500403426ea6a30e18bb564c3171.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Украинка в ДНР, сообщили в Минобороны в среду.Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и формированию "Иностранного легиона" в разных районах.Противник потерял более 560 военнослужащих и технику.Накануне российские войска освободили населенные пункты Нескучное и Терны в Донецкой Народной Республике. За дент до этого сообщалось об освобождении населенного пункта Песчаное в Донбассе. Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль село Даченское в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль РоссииСпецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу ГорловкиАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143362635_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_75902de597863c277c75b4a48bb1f021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Российская армия освободила Украинку в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Украинка в ДНР

12:17 15.01.2025 (обновлено: 12:26 15.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Украинка в ДНР, сообщили в Минобороны в среду.
"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Украинка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и формированию "Иностранного легиона" в разных районах.
Противник потерял более 560 военнослужащих и технику.
Накануне российские войска освободили населенные пункты Нескучное и Терны в Донецкой Народной Республике. За дент до этого сообщалось об освобождении населенного пункта Песчаное в Донбассе. Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль село Даченское в ДНР.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России
Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки
Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины
 
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублей
14:13Проект о "периоде охлаждения" по кредитам принят в первом чтении
14:03В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных
13:54ДТП на чужом внедорожнике - двое крымчан получили сроки за "пьяный" угон
13:37Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики
13:23Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
13:17Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития
12:53Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
12:36Болевая точка Евразии: эксперт пояснил стратегическое значение Крыма
12:23Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины
12:17Российская армия освободила Украинку в ДНР
12:10Вам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обмана
11:54Ликвидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды
11:42Десять детей получили ожоги глаз в детсаду в Анадыре
11:33Когда начнут строить новый аэропорт в Донецке
11:24Когда возобновит движение поезд из Крыма в Адлер
11:14Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
10:42ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области
10:34ЧС в Керченском проливе: все о ликвидации последствий к этому часу
10:03Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки
Лента новостейМолния