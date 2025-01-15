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Российская армия освободила Украинку в ДНР

Российская армия освободила Украинку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Российская армия освободила Украинку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Украинка в ДНР, сообщили в Минобороны в среду. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T12:17

2025-01-15T12:17

2025-01-15T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Украинка в ДНР, сообщили в Минобороны в среду.Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и формированию "Иностранного легиона" в разных районах.Противник потерял более 560 военнослужащих и технику.Накануне российские войска освободили населенные пункты Нескучное и Терны в Донецкой Народной Республике. За дент до этого сообщалось об освобождении населенного пункта Песчаное в Донбассе. Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль село Даченское в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль РоссииСпецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу ГорловкиАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости