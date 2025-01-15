https://crimea.ria.ru/20250115/armiya-rossii-udarila-po-klyuchevym-gazo--i-energeticheskim-obektam-ukrainy-1143362807.html

Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины

Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины

Российские военнослужащие в среду утром нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T12:23

2025-01-15T12:23

2025-01-15T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в среду утром нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Как подчеркнули в ведомстве, цель удара достигнута."Все назначенные объекты поражены", - заключили в Минобороны.По всей Украине с раннего утра объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Черниговской области, Черкассах и подконтрольном Киеву Запорожье. Позже появилась информация об ударах по Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой областям.После ударов в компании "Укрэнерго" сообщили, что в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения электричества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают свет28 групповых ударов по Украине – что уничтоженоНа Украине гремят мощные взрывы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, украина, министерство обороны рф, энергетика, энергосистема украины