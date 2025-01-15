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Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины
Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины
Российские военнослужащие в среду утром нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в среду утром нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Как подчеркнули в ведомстве, цель удара достигнута."Все назначенные объекты поражены", - заключили в Минобороны.По всей Украине с раннего утра объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Черниговской области, Черкассах и подконтрольном Киеву Запорожье. Позже появилась информация об ударах по Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой областям.После ударов в компании "Укрэнерго" сообщили, что в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения электричества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают свет28 групповых ударов по Украине – что уничтоженоНа Украине гремят мощные взрывы
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россия, новости, украина, министерство обороны рф, энергетика, энергосистема украины
Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины

ВС России ударили по критически важным газо-энергетическим объектам Украины

12:23 15.01.2025 (обновлено: 12:31 15.01.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в среду утром нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, цель удара достигнута.
"Все назначенные объекты поражены", - заключили в Минобороны.
По всей Украине с раннего утра объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Черниговской области, Черкассах и подконтрольном Киеву Запорожье. Позже появилась информация об ударах по Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой областям.
После ударов в компании "Укрэнерго" сообщили, что в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения электричества.
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