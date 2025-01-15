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Ликвидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Ликвидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды
Ликвидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Ликвидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды
Более четырех тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с берега в Севастополе за минувшие сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T11:54
2025-01-15T11:54
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
черное море
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Более четырех тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с берега в Севастополе за минувшие сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В среду спасатели и волонтеры продолжают работать на береговой линии Северной стороны города. В районе "Серебряного бриза" и поселка Кача развернуты большие палатки для волонтеров, где они могут переодеться и отдохнуть.За все время работ вывезли уже 163,1 тонны мазута и загрязненного песка, уточнил губернатор.Развожаев также добавил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике на данный момент находятся 46 птиц.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.До 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250115/chs-v-kerchenskom-prolive-vse-o-likvidatsii-posledstviy-k-etomu-chasu-1143359436.html
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, черное море, экология
Ликвидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды

Более четырех тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с берега в Севастополе за сутки

11:54 15.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевЛиквидация мазута в Севастополе
Ликвидация мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Более четырех тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с берега в Севастополе за минувшие сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"За 14 января вывезли для утилизации 4,3 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезли 163,1 тонны. Продолжается вывоз мешков с загрязненным грунтом", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В среду спасатели и волонтеры продолжают работать на береговой линии Северной стороны города. В районе "Серебряного бриза" и поселка Кача развернуты большие палатки для волонтеров, где они могут переодеться и отдохнуть.
За все время работ вывезли уже 163,1 тонны мазута и загрязненного песка, уточнил губернатор.
Развожаев также добавил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике на данный момент находятся 46 птиц.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
До 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевЧерное мореЭкология
 
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