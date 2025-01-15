https://crimea.ria.ru/20250115/likvidatsiya-mazuta-v-sevastopole---obstanovka-na-utro-sredy-1143361872.html

Ликвидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды

Ликвидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Ликвидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды

Более четырех тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с берега в Севастополе за минувшие сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T11:54

2025-01-15T11:54

2025-01-15T11:54

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

севастополь

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михаил развожаев

черное море

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Более четырех тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с берега в Севастополе за минувшие сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В среду спасатели и волонтеры продолжают работать на береговой линии Северной стороны города. В районе "Серебряного бриза" и поселка Кача развернуты большие палатки для волонтеров, где они могут переодеться и отдохнуть.За все время работ вывезли уже 163,1 тонны мазута и загрязненного песка, уточнил губернатор.Развожаев также добавил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике на данный момент находятся 46 птиц.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.До 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250115/chs-v-kerchenskom-prolive-vse-o-likvidatsii-posledstviy-k-etomu-chasu-1143359436.html

севастополь

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, черное море, экология