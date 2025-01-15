Ликвидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды
Более четырех тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с берега в Севастополе за сутки
© Telegram Михаил РазвожаевЛиквидация мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Более четырех тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с берега в Севастополе за минувшие сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"За 14 января вывезли для утилизации 4,3 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезли 163,1 тонны. Продолжается вывоз мешков с загрязненным грунтом", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В среду спасатели и волонтеры продолжают работать на береговой линии Северной стороны города. В районе "Серебряного бриза" и поселка Кача развернуты большие палатки для волонтеров, где они могут переодеться и отдохнуть.
За все время работ вывезли уже 163,1 тонны мазута и загрязненного песка, уточнил губернатор.
Развожаев также добавил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике на данный момент находятся 46 птиц.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
До 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
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