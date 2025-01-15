https://crimea.ria.ru/20250115/desyat-detey-poluchili-ozhogi-glaz-v-detsadu-v-anadyre-1143361713.html

Десять детей получили ожоги глаз в детсаду в Анадыре

Десять детей получили ожоги глаз в детсаду в Анадыре - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Десять детей получили ожоги глаз в детсаду в Анадыре

Десять малышей получили термические ожоги век и окологлазничной области в детском саду в Анадыре. По данному факту началась проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T11:42

2025-01-15T11:42

2025-01-15T11:42

происшествия

дети

детский сад

общество

новости

чукотский автономный округ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Десять малышей получили термические ожоги век и окологлазничной области в детском саду в Анадыре. По данному факту началась проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Чукотского автономного округа.По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в деском саду "Сказка". Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также даст оценку действиям работников детского сада. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

чукотский автономный округ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дети, детский сад, общество, новости, чукотский автономный округ, новости