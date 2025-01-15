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Десять детей получили ожоги глаз в детсаду в Анадыре
Десять детей получили ожоги глаз в детсаду в Анадыре - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Десять детей получили ожоги глаз в детсаду в Анадыре
Десять малышей получили термические ожоги век и окологлазничной области в детском саду в Анадыре. По данному факту началась проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T11:42
2025-01-15T11:42
2025-01-15T11:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Десять малышей получили термические ожоги век и окологлазничной области в детском саду в Анадыре. По данному факту началась проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Чукотского автономного округа.По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в деском саду "Сказка". Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также даст оценку действиям работников детского сада. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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происшествия, дети, детский сад, общество, новости, чукотский автономный округ, новости
Десять детей получили ожоги глаз в детсаду в Анадыре
В Анадыре 10 воспитанников детского сада получили ожоги глаз из-за кварцевых ламп
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Десять малышей получили термические ожоги век и окологлазничной области в детском саду в Анадыре. По данному факту началась проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Чукотского автономного округа.
По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в деском саду "Сказка".
"Согласно предварительным данным, дети пострадали в результате работы кварцевых ламп, включенных в помещении игровой комнаты", - уточняется в сообщении.
Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также даст оценку действиям работников детского сада.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.
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