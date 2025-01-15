https://crimea.ria.ru/20250115/pyanyy-voditel-bez-prav-ustroil-massovoe-dtp-v-krasnodare-1143360685.html

Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре

Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре

В Краснодаре пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП, сообщает полиция Кубани. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T11:14

2025-01-15T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП, сообщает полиция Кубани.По информации ведомства, 30-летний водитель автомобиля Mazda 3, двигаясь по "Северному мосту" от ул. Школьной в сторону ул. Ялтинской, не справился с управлением и врезался в еще одну машину марки Mazda, которая двигалась в попутном направлении. Автомобиль от удара выбросило на полосу встречного движения, где иномарка столкнулась с KIA, а затем с Mitsubishi.По факту ДТП проводится проводится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчинАвтобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенкаПьяный за рулем сбил подростка на мопеде: жителю Крыма вынесли приговор

краснодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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