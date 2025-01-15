Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
В Краснодаре пьяный водитель без прав устроил ДТП с 4 автомобилями
11:14 15.01.2025 (обновлено: 11:16 15.01.2025)
© Telegram-канал полиция КубаниПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
© Telegram-канал полиция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП, сообщает полиция Кубани.
По информации ведомства, 30-летний водитель автомобиля Mazda 3, двигаясь по "Северному мосту" от ул. Школьной в сторону ул. Ялтинской, не справился с управлением и врезался в еще одну машину марки Mazda, которая двигалась в попутном направлении. Автомобиль от удара выбросило на полосу встречного движения, где иномарка столкнулась с KIA, а затем с Mitsubishi.
"Предварительно, водитель Mazda 3, уроженец Кабардино - Балкарской Республики, находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишен права управления. Он направлен в медицинскую организацию для оказания помощи и освидетельствования", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проводится.
© Telegram-канал полиция КубаниПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
© Telegram-канал полиция Кубани
Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
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