Рейтинг@Mail.ru
Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250115/pyanyy-voditel-bez-prav-ustroil-massovoe-dtp-v-krasnodare-1143360685.html
Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
В Краснодаре пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП, сообщает полиция Кубани. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T11:14
2025-01-15T11:16
дтп
происшествия
краснодар
новости
умвд россии по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143360352_3:0:1278:717_1920x0_80_0_0_2dc03014a01cf8046a0f69f6f69bfd69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП, сообщает полиция Кубани.По информации ведомства, 30-летний водитель автомобиля Mazda 3, двигаясь по "Северному мосту" от ул. Школьной в сторону ул. Ялтинской, не справился с управлением и врезался в еще одну машину марки Mazda, которая двигалась в попутном направлении. Автомобиль от удара выбросило на полосу встречного движения, где иномарка столкнулась с KIA, а затем с Mitsubishi.По факту ДТП проводится проводится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчинАвтобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенкаПьяный за рулем сбил подростка на мопеде: жителю Крыма вынесли приговор
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143360352_162:0:1118:717_1920x0_80_0_0_fd170777646708cfb0a6e3940bd4da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, происшествия, краснодар, новости, умвд россии по краснодарскому краю
Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре

В Краснодаре пьяный водитель без прав устроил ДТП с 4 автомобилями

11:14 15.01.2025 (обновлено: 11:16 15.01.2025)
 
© Telegram-канал полиция КубаниПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
© Telegram-канал полиция Кубани
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП, сообщает полиция Кубани.
По информации ведомства, 30-летний водитель автомобиля Mazda 3, двигаясь по "Северному мосту" от ул. Школьной в сторону ул. Ялтинской, не справился с управлением и врезался в еще одну машину марки Mazda, которая двигалась в попутном направлении. Автомобиль от удара выбросило на полосу встречного движения, где иномарка столкнулась с KIA, а затем с Mitsubishi.
"Предварительно, водитель Mazda 3, уроженец Кабардино - Балкарской Республики, находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишен права управления. Он направлен в медицинскую организацию для оказания помощи и освидетельствования", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проводится.
© Telegram-канал полиция КубаниПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
© Telegram-канал полиция Кубани
Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин
Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенка
Пьяный за рулем сбил подростка на мопеде: жителю Крыма вынесли приговор
 
ДТППроисшествияКраснодарНовостиУМВД России по Краснодарскому краю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Ликвидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды
11:42Десять детей получили ожоги глаз в детсаду в Анадыре
11:33Когда начнут строить новый аэропорт в Донецке
11:24Когда возобновит движение поезд из Крыма в Адлер
11:14Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
10:42ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области
10:34ЧС в Керченском проливе: все о ликвидации последствий к этому часу
10:03Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки
09:49Поставки нефти и участие в БРИКС – о чем договорились Россия и Вьетнам
09:35Удары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают свет
09:23Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
09:01Корму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом
08:48На Украине гремят мощные взрывы
08:37В Крыму подешевел бензин
08:31Берег Азовского моря очистили от мазута
08:23Спасал племянника: украинец с пистолетом напал на военкомов
08:11Долги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент
07:54Екатерина Великая в Крыму – инфографика
07:37Как будет действовать Трамп в отношении Украины – мнение
07:14Семь сел в пригороде Симферополя до вечера останутся без света
Лента новостейМолния