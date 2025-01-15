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Долги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Долги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент
Долги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Долги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент
Долги за ЖКХ планируют взыскивать через "Госуслуги", эксперимент стартует с 1 февраля и продлится до 1 октября 2025 года. Об этом РИА Новости сообщили в... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-15T08:11
2025-01-14T21:09
жкх
госуслуги
новости
россия
начисления и оплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Долги за ЖКХ планируют взыскивать через "Госуслуги", эксперимент стартует с 1 февраля и продлится до 1 октября 2025 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минстроя России.В ходе эксперимента планируется, что граждане, у которых есть задолженность по "коммуналке", будут онлайн получать уведомления о всех этапах судебного процесса.Для этого поставщики услуг ЖКХ, обращаясь в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), смогут передавать информацию о должниках. Затем в ГИС на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД сформируют пакет документов, который нужен для обращения в мировой суд. После собранные документы в электронном виде направят в систему ГАС "Правосудие", где содержится информация о судебных делопроизводствах.Пилотный проект в качестве эксперимента проведут не во всех регионах России, а только в тех, где наблюдается "высокий уровень цифровой зрелости", он коснется долгов по оплате помещений, машиномест, коммунальных услуг, энергетических ресурсов, взносов на капремонт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Долг крымчан за отопление приближается к миллиардуВ России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнПовышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом году
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
жкх, госуслуги, новости, россия, начисления и оплаты
Долги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент

Долги за услуги ЖКХ планируют взыскивать через Госуслуги с 1 февраля 2025 года

08:11 15.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Долги за ЖКХ планируют взыскивать через "Госуслуги", эксперимент стартует с 1 февраля и продлится до 1 октября 2025 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минстроя России.
В ходе эксперимента планируется, что граждане, у которых есть задолженность по "коммуналке", будут онлайн получать уведомления о всех этапах судебного процесса.
Для этого поставщики услуг ЖКХ, обращаясь в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), смогут передавать информацию о должниках. Затем в ГИС на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД сформируют пакет документов, который нужен для обращения в мировой суд. После собранные документы в электронном виде направят в систему ГАС "Правосудие", где содержится информация о судебных делопроизводствах.
Пилотный проект в качестве эксперимента проведут не во всех регионах России, а только в тех, где наблюдается "высокий уровень цифровой зрелости", он коснется долгов по оплате помещений, машиномест, коммунальных услуг, энергетических ресурсов, взносов на капремонт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЖКХГосуслугиНовостиРоссияНачисления и оплаты
 
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