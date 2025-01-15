https://crimea.ria.ru/20250115/dolgi-po-zhkkh-budut-vzyskivat-cherez-gosuslugi-kogda-nachnut-eksperiment-1143343493.html

Долги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент

Долги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Долги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент

Долги за ЖКХ планируют взыскивать через "Госуслуги", эксперимент стартует с 1 февраля и продлится до 1 октября 2025 года. Об этом РИА Новости сообщили в... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-15T08:11

2025-01-15T08:11

2025-01-14T21:09

жкх

госуслуги

новости

россия

начисления и оплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Долги за ЖКХ планируют взыскивать через "Госуслуги", эксперимент стартует с 1 февраля и продлится до 1 октября 2025 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минстроя России.В ходе эксперимента планируется, что граждане, у которых есть задолженность по "коммуналке", будут онлайн получать уведомления о всех этапах судебного процесса.Для этого поставщики услуг ЖКХ, обращаясь в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), смогут передавать информацию о должниках. Затем в ГИС на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД сформируют пакет документов, который нужен для обращения в мировой суд. После собранные документы в электронном виде направят в систему ГАС "Правосудие", где содержится информация о судебных делопроизводствах.Пилотный проект в качестве эксперимента проведут не во всех регионах России, а только в тех, где наблюдается "высокий уровень цифровой зрелости", он коснется долгов по оплате помещений, машиномест, коммунальных услуг, энергетических ресурсов, взносов на капремонт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Долг крымчан за отопление приближается к миллиардуВ России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнПовышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом году

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, госуслуги, новости, россия, начисления и оплаты