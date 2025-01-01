https://crimea.ria.ru/20250101/povyshenie-pensiy-i-vysokie-shtrafy-chto-zhdet-rossiyan-v-novom-godu-1142543700.html

Повышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом году

Повышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом году - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Повышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом году

В новом году в России поднимут коммунальные тарифы, некоторые госпошлины и штрафы за нарушения ПДД, зато проиндексируют пенсии, социальные пособия и пересчитают РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T20:48

2025-01-01T20:48

2025-01-01T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В новом году в России поднимут коммунальные тарифы, некоторые госпошлины и штрафы за нарушения ПДД, зато проиндексируют пенсии, социальные пособия и пересчитают зарплаты бюджетникам, по новым стандартам будут рассчитывать налоги и защищать ипотечных заемщиков, при регистрации автомобиля больше не понадобится полис ОСАГО, а триколор на автономерах станет обязательным.Главные законодательные новшества нового 2025 года – в подборке РИА Новости Крым.Повышение пенсий и социальных выплатС 1 января 2025 года работающим и не работающим получателям страховой пенсии она будет проиндексирована на 7,3%. Если инфляция превысит этот уровень, с 1 февраля Кабмин проведет доиндексацию. Социальные пенсии увеличат с 1 апреля на 14,75% – их получателями в стране являются почти 4 миллиона россиян.С 1 августа будет доиндексирована пенсия работающим пенсионерам, а с 1 октября увеличат военные пенсии – примерно на 4%, но эта цифра тоже еще может измениться .Также с 1 января в России повышается МРОТ – он составит 22 440 рублей. Это значит, что 4 миллиона работающих в бюджетной сфере россиян получат соответствующее увеличение минимального размера оплаты труда.Кроме того, будут проиндексированы зарплаты бюджетников на 13,2% , с 1 февраля на 7,3% поднимут почти все социальные выплаты, кроме пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам – они увеличиваются уже с 1 января.Материнский капитал на первого ребенка в новом году составит 676 398 рублей, а на второго – 893 835 рублей. Индексация маткапитала пройдет 1 февраля.Налоговый кодексВ 2025 году подоходный налог станет пятиступенчатым: россияне с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц изменений не почувствуют – продолжат платить 13% НДФЛ. 15% возьмут с тех, у кого годовой доход составит от 2,4 до 5 миллионов рублей, 18% – для зарабатывающих от 5 до 8 миллионов, 20% – от 20 до 50 миллионов, 22% – свыше 50 миллионов рублей в год.Повышенная ставка будет применяться к той части заработка, которая превышает лимит. Например, если в 2025 году вы заработаете 3,4 млн рублей, считать будут так: 13% – с 2,4 млн, 15% – с остальной суммы. Для участников спецоперации и северян шкала НДФЛ останется двухступенчатой: 13% на доходы до 5 миллионов рублей, далее – 15%.Налоговый вычет на детей в 2025 году также будет определяться новым законом о прогрессивной шкале НДФЛ и будет рассчитываться по ставке 7%. То есть из стандартной ставки НДФЛ в 13% семьи с двумя и более детьми смогут через механизм налогового вычета вернуть 7% от уплаченной суммы. Такой вычет могут оформить семьи, у которых двое и больше детей, а доходы на каждого члена семьи не превышают полутора прожиточных минимумов.Еще в новом году появится новый налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО и прохождение диспансеризации. И то, и другое нужно выполнить в один год. Достоинство значка – золото, серебро, бронза – значения не имеет. Размер вычета – 18 тысяч рублей.Банковский секторС 1 января права и законные интересы ипотечных заемщиков будут защищать по новому обязательному стандарту. В частности, теперь банки обязаны разъяснять заемщикам все условия кредита; в первоначальном взносе нельзя будет учитывать сумму кешбэка, которую покупателю возвращают после покупки квартиры – это чтобы заемщик объективно оценивал свои возможности; рекомендованный срок ипотечных договоров – не более 30 лет, сумма кредита – не больше 80% стоимости квартиры.Также в новом году россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. С 1 марта – через "Госуслуги", а с 1 сентября – во всех отделениях МФЦ. Услуга бесплатная. Достаточно заявления. Данные автоматически попадут в бюро кредитных историй, с которыми банкам придется сверяться до подписания кредитного договора.Еще с 1 апреля рискованным заемщикам ограничат выдачу ипотеки в банках и микрофинансовых компаниях – речь о людях с большой кредитной нагрузкой.Квартиры, дачи и земляВ 2025 году дачную амнистию продлят и расширят на бани, теплицы, хозблоки, летние кухни. Упрощенная схема работает только если права на участок оформлены до 1 января 2013 года.Частные дома с нового года придется регистрировать сразу после строительства. За регистрацию теперь придется платить госпошлину: при постройке – две тысячи, при изменении сведений об объекте – тысячу рублей. Раньше это было бесплатно. Также впервые за восемь лет дорожают бумажные выписки из ЕГРН: цена с 1 января – 1740 рублей для физических лиц и 5 100 рублей для юридических. Электронная выписка – 700 рублей и 1400 рублей соответственно.Госпошлину за регистрацию перехода прав собственности с 1 января "привяжут" к кадастровой стоимости объекта, а не к цене по договору купли-прожади, как это было раньше. При кадастровой стоимости ниже 20 миллионов рублей госпошлина – 4 тысячи рублей, далее – 0,02% от кадастровой стоимости на дату обращения в Росреестр, но не более полумиллиона.Зато оформлять земельные участки можно будет самостоятельно, без участия кадастровых инженеров – с помощью онлайн-сервиса "Земля просто". Так будет быстрее. Там же есть все сведения о свободной государственной и муниципальной земле – можно выбрать участок и подать заявку на его предоставление.А вот освоить участок придется за три года после вступления в право собственности. В противном случае – штраф или даже изъятие. 1 марта закон вступает в силу в населенных пунктах, садовых и огороднических товариществах.Что касается цен на недвижимость в Крыму в 2025 году: стоимость квартиры на вторичном рынке можно снизить в ходе торга на сумму до двух миллионов, считают эксперты. Застройщики тоже скорректируют стоимость "квадратов" за счет акций и специальных предложений, но это касается в основном сегментов "эконом" и "комфорт", где цены изначально были завышены. Элитная недвижимость в сегментах "бизнес-класс" и "премиум" продолжит дорожать.За рулемШтрафы за превышение скорости на дорогах с 1 января 2025 года поднимаются на 50%. За пьяную езду – до 45 тысяч рублей, за выезд на встречную полосу – до 7,5 тысяч, за проезд на красный свет – до 1,5 тысяч, за несоблюдение требований знаков или разметки – до 750 рублей, за нарушение правил дорожного движения (ПДД), повлекшее причинение легкого вреда здоровью, – до 7,5 тысяч.В новом году заработает общая система "автогражданки" для России и Беларуси. Президент РФ Владимир Путин подписал такой закон 30 ноября 2024 года. Чтобы расширить действие полиса на дружественную страну, клиент и страховщик будут оформлять допсоглашение. Цена таких полисов будет выше, но стоимость "автогражданки" в пределах России не изменится. Купить расширенный ОСАГО водители смогут в первом квартале 2025 года.С 1 марта при регистрации транспортного средства больше не понадобится полис ОСАГО. Также автовладельцы теперь смогут снять с учета проданную машину в ГИБДД в день сделки, без десятидневного ожидания.Чтобы восстановить утерянные документы и получить ПТС на машину с документами, выданными до 1993 года, автомобиль нужно будет предоставлять на осмотр в ГАИ.Триколор на автономерах станет обязательным. Устанавливать таблички нового образца будут те водители, которые впервые или повторно ставят автомобиль на учет. Штраф за нарушение требования – 500 рублей.С 1 сентября 2025 года сумму компенсации по ОСАГО могут увеличить в среднем на 30% . Пока законопроект не принят. Период ремонта по "автогражданке" может вырасти с 30 до 45 рабочих дней – такой проект пока принят только в первом чтении. Кроме того, Российский союз автостраховщиков предложил ремонтировать автомобили по ОСАГО подержанными запчастями. Инициативу поддержали в Кабмине и НИИ автотранспорта.И другие изменения…… для ветеранов СВО: с нового года можно пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах, подведомственных Соцфонду России. Длительность реабилитации – до 25 дней, санаторно-курортного лечения – до 21 дня. Подать заявление можно во всех клиентских службах Социального фонда России и многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу. С февраля появится возможность подать заявление и через портал госуслуг. Стоимость проезда до места лечения и обратно компенсируют.… для отельеров: все средства размещения туристов теперь должны иметь квалификацию и вносить информацию о себе в Единый реестр объектов туристический инфраструктуры. Это касается также глэмпингов и пляжей. Каждый объект размещения получит код. При отсутствии этого кода давать о себе рекламу в СМИ будет невозможно....для абонентов: операторы не смогут активировать SIM-карты, пока не подтвердятся паспортные данные покупателя. В этом помогут Госуслуги или Единая биометрическая система. Иностранцам придется сначала оформить дополнительный документ (СНИЛС), зарегистрироваться на Госуслугах, а затем сдать биометрию – голос и изображение лица. Количество номеров на одного абонента с 1 апреля – не больше 20, для иностранцев — не больше 10.…для потребителей: в июле 2025 года вырастут тарифы ЖКХ – подорожают электроэнергия, вода, отопление, газ. В среднем почти на 12%. Предельная региональная индексация еще не определена, поэтому точный размер повышений в Крыму пока не известен.…для всех россиян: нерабочими днями в 2025 году объявлены 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, 1–4 и 8–11 мая, 12–15 июня, а также 2–4 ноября. Поскольку День защитника отечества и Международный женский день выпадают на выходные, эти нерабочие дни решили перенести на 8 мая и 13 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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