https://crimea.ria.ru/20241109/izobrazhenie-flaga-na-nomerakh-v-rossii-stanet-obyazatelnym-1141732978.html
Изображение флага на номерах авто в России станет обязательным
Изображение флага на номерах авто в России станет обязательным - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Изображение флага на номерах авто в России станет обязательным
В России станет обязательным наличие изображение государственного флага на номерах автомобилей. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T18:49
2024-11-09T18:49
2024-11-09T19:02
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александр хинштейн
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В России станет обязательным наличие изображение государственного флага на номерах автомобилей. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.По словам Хинштейна, инициатива "пришла из народа", после чего он обратился в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с соответствующим предложением.В октябре крымский общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов в комментарии РИА Новости Крым высказал предложение о том, что изображение флага России на автомобильных номерах необходимо утвердить на законодательном уровне.Кроме того, общественник выдвинул инициативу запретить размещение посторонних наклеек на авто, не выдавать номера и их дубликаты без государственного флага и ужесточить наказание за порчу государственных номеров – например, заклеивание или закрашивание флага России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ждуны" на колесах – в Крыму предложили закрепить флаг на номерах автоЧто улучшит работу такси в КрымуЗаконный майнинг и переводы без комиссий: что ждет россиян в ноябре
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россия, автомобиль, транспорт, александр хинштейн, государственная дума рф, общество, закон и право, новости
Изображение флага на номерах авто в России станет обязательным
Изображение флага на автомобильных номерах в России станет обязательным до конца года
18:49 09.11.2024 (обновлено: 19:02 09.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В России станет обязательным наличие изображение государственного флага на номерах автомобилей. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ — флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Хинштейна, инициатива "пришла из народа", после чего он обратился в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с соответствующим предложением.
В октябре крымский общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов в комментарии РИА Новости Крым
высказал предложение о том, что изображение флага России на автомобильных номерах необходимо утвердить на законодательном уровне.
Кроме того, общественник выдвинул инициативу запретить размещение посторонних наклеек на авто, не выдавать номера и их дубликаты без государственного флага и ужесточить наказание за порчу государственных номеров – например, заклеивание или закрашивание флага России.
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