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Налоговый вычет на детей в 2025 году – как получить и кому положен - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Налоговый вычет на детей в 2025 году – как получить и кому положен
Налоговый вычет на детей в 2025 году – как получить и кому положен - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Налоговый вычет на детей в 2025 году – как получить и кому положен
Налоговый вычет на детей в 2025 году будет определяться новым законом о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который предполагает... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T20:11
2024-07-16T20:11
налоговый вычет
константин бахарев
семья
дети
государственная дума рф
соцзащита
ндфл
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Налоговый вычет на детей в 2025 году будет определяться новым законом о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который предполагает установление налогового вычета для семей, в которых есть двое и более детей. Он вступит в законную силу 1 января 2025 года.Согласно документу, налоговый вычет на детей в 2025 году будет рассчитываться по ставке 7%. То есть из стандартной ставки НДФЛ в 13% семьи с двумя и более детьми смогут через механизм налогового вычета вернуть 7% от уплаченной суммы.Налоговый вычет на детей в 2025 году смогут оформить семьи, у которых доходы на каждого члена семьи не превышают полутора прожиточных минимумов. Такой критерий нуждаемости необходим, чтобы обеспечить поддержку государства именно тем семьям, которая она нужна.Новым законом о прогрессивной шкале НДФЛ, которым предусмотрен налоговый вычет на детей с 2025 года, вводится пятиступенчатая шкала для начисления подоходного налога.Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13%. На доход до пяти миллионов рублей устанавливается ставка 15%, на доход до двадцати миллионов – 18%, до пятидесяти миллионов – 20%.Реальные изменения после вступления в силу этого закона коснутся только тех россиян, у которых заработная плата превышает сумму 200 тысяч в месяц, сказал Константин Бахарев. По его словам, за счет увеличения максимальной ставки налога вырастут доходы местных бюджетов, поскольку НДФЛ выплачивается именно в местные бюджеты. Сумма дополнительных поступлений составит примерно 2,5 триллиона рублей. Для сравнения, объем доходов бюджета на этот год утвержден в объеме примерно 35 триллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого коснется повышение налоговой нагрузки в РоссииПрогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платитьПутин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения
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налоговый вычет, константин бахарев, семья, дети, государственная дума рф, соцзащита, ндфл
Налоговый вычет на детей в 2025 году – как получить и кому положен

Налоговый вычет на детей в 2025 году – как получить и кому положен

20:11 16.07.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкСемейный отдых
Семейный отдых - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Налоговый вычет на детей в 2025 году будет определяться новым законом о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который предполагает установление налогового вычета для семей, в которых есть двое и более детей. Он вступит в законную силу 1 января 2025 года.
Согласно документу, налоговый вычет на детей в 2025 году будет рассчитываться по ставке 7%. То есть из стандартной ставки НДФЛ в 13% семьи с двумя и более детьми смогут через механизм налогового вычета вернуть 7% от уплаченной суммы.
Налоговый вычет на детей в 2025 году смогут оформить семьи, у которых доходы на каждого члена семьи не превышают полутора прожиточных минимумов. Такой критерий нуждаемости необходим, чтобы обеспечить поддержку государства именно тем семьям, которая она нужна.
"Многодетные семьи разные. Абрамович тоже многодетный отец, и он иначе имел бы право на налоговый вычет наряду с теми, кто реально зарабатывает меньше", – сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
Новым законом о прогрессивной шкале НДФЛ, которым предусмотрен налоговый вычет на детей с 2025 года, вводится пятиступенчатая шкала для начисления подоходного налога.
Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13%. На доход до пяти миллионов рублей устанавливается ставка 15%, на доход до двадцати миллионов – 18%, до пятидесяти миллионов – 20%.
Реальные изменения после вступления в силу этого закона коснутся только тех россиян, у которых заработная плата превышает сумму 200 тысяч в месяц, сказал Константин Бахарев. По его словам, за счет увеличения максимальной ставки налога вырастут доходы местных бюджетов, поскольку НДФЛ выплачивается именно в местные бюджеты. Сумма дополнительных поступлений составит примерно 2,5 триллиона рублей. Для сравнения, объем доходов бюджета на этот год утвержден в объеме примерно 35 триллионов рублей.
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