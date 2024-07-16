https://crimea.ria.ru/20240716/nalogovyy-vychet-na-detey-v-2025-godu--kak-poluchit-i-komu-polozhen-1138914645.html

Налоговый вычет на детей в 2025 году – как получить и кому положен

Налоговый вычет на детей в 2025 году – как получить и кому положен - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Налоговый вычет на детей в 2025 году – как получить и кому положен

Налоговый вычет на детей в 2025 году будет определяться новым законом о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который предполагает... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T20:11

2024-07-16T20:11

2024-07-16T20:11

налоговый вычет

константин бахарев

семья

дети

государственная дума рф

соцзащита

ндфл

радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138638528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8de09860e543b8e5bbc5aec160c3cc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Налоговый вычет на детей в 2025 году будет определяться новым законом о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который предполагает установление налогового вычета для семей, в которых есть двое и более детей. Он вступит в законную силу 1 января 2025 года.Согласно документу, налоговый вычет на детей в 2025 году будет рассчитываться по ставке 7%. То есть из стандартной ставки НДФЛ в 13% семьи с двумя и более детьми смогут через механизм налогового вычета вернуть 7% от уплаченной суммы.Налоговый вычет на детей в 2025 году смогут оформить семьи, у которых доходы на каждого члена семьи не превышают полутора прожиточных минимумов. Такой критерий нуждаемости необходим, чтобы обеспечить поддержку государства именно тем семьям, которая она нужна.Новым законом о прогрессивной шкале НДФЛ, которым предусмотрен налоговый вычет на детей с 2025 года, вводится пятиступенчатая шкала для начисления подоходного налога.Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13%. На доход до пяти миллионов рублей устанавливается ставка 15%, на доход до двадцати миллионов – 18%, до пятидесяти миллионов – 20%.Реальные изменения после вступления в силу этого закона коснутся только тех россиян, у которых заработная плата превышает сумму 200 тысяч в месяц, сказал Константин Бахарев. По его словам, за счет увеличения максимальной ставки налога вырастут доходы местных бюджетов, поскольку НДФЛ выплачивается именно в местные бюджеты. Сумма дополнительных поступлений составит примерно 2,5 триллиона рублей. Для сравнения, объем доходов бюджета на этот год утвержден в объеме примерно 35 триллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого коснется повышение налоговой нагрузки в РоссииПрогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платитьПутин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоговый вычет, константин бахарев, семья, дети, государственная дума рф, соцзащита, ндфл