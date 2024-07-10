https://crimea.ria.ru/20240710/kak-novyy-zakon-o-shkale-ndfl-skazhetsya-na-dokhodakh-rossiyan-1138739230.html

Как новый закон о шкале НДФЛ скажется на доходах россиян

Как новый закон о шкале НДФЛ скажется на доходах россиян - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Как новый закон о шкале НДФЛ скажется на доходах россиян

Принятие законопроекта о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками до 22% не повлияет на доходы большинства граждан России, сообщил РИА Новости Крым кандидат... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T14:12

2024-07-10T14:12

2024-07-10T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Принятие законопроекта о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками до 22% не повлияет на доходы большинства граждан России, сообщил РИА Новости Крым кандидат экономических наук Андрей Вершицкий.Разница станет ощутима только для тех, чей месячный заработок составляет более 200 тысяч рублей в месяц.Эксперт утверждает, что необходимость принятия такого закона возникла по двум причинам: мировые тренды в экономике и дефицитный бюджет страны."Прогнозы достаточно оптимистичные: в 2025 году, по оценке Минфина РФ, дополнительно в бюджет страны должно поступить 2,6 триллиона рублей", – сказал Вершицкий.Эти средства пойдут на действующие и новые нацпроекты, развитие инфраструктуры и приоритетные направления.По мнению эксперта, российское правительство в дальнейшем не будет часто менять подходы к налогообложению граждан и данная шкала стабилизируется на несколько лет.Ранее во вторник депутаты Госдумы РФ одобрили в третьем чтении законопроект о введении прогрессивной налоговой шкалы от 13 до 22%. Позже Совет Федерации России одобрил закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – Минфин Высокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, андрей вершицкий, экономика, закон и право, финансы, деньги, мнения