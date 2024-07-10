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Как новый закон о шкале НДФЛ скажется на доходах россиян - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Как новый закон о шкале НДФЛ скажется на доходах россиян
Как новый закон о шкале НДФЛ скажется на доходах россиян - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Как новый закон о шкале НДФЛ скажется на доходах россиян
Принятие законопроекта о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками до 22% не повлияет на доходы большинства граждан России, сообщил РИА Новости Крым кандидат... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T14:12
2024-07-10T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Принятие законопроекта о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками до 22% не повлияет на доходы большинства граждан России, сообщил РИА Новости Крым кандидат экономических наук Андрей Вершицкий.Разница станет ощутима только для тех, чей месячный заработок составляет более 200 тысяч рублей в месяц.Эксперт утверждает, что необходимость принятия такого закона возникла по двум причинам: мировые тренды в экономике и дефицитный бюджет страны."Прогнозы достаточно оптимистичные: в 2025 году, по оценке Минфина РФ, дополнительно в бюджет страны должно поступить 2,6 триллиона рублей", – сказал Вершицкий.Эти средства пойдут на действующие и новые нацпроекты, развитие инфраструктуры и приоритетные направления.По мнению эксперта, российское правительство в дальнейшем не будет часто менять подходы к налогообложению граждан и данная шкала стабилизируется на несколько лет.Ранее во вторник депутаты Госдумы РФ одобрили в третьем чтении законопроект о введении прогрессивной налоговой шкалы от 13 до 22%. Позже Совет Федерации России одобрил закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – Минфин Высокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме
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налоги, андрей вершицкий, экономика, закон и право, финансы, деньги, мнения
Как новый закон о шкале НДФЛ скажется на доходах россиян

После принятия закона о новой шкале НДФЛ большинство россиян изменений не почувствуют

14:12 10.07.2024 (обновлено: 14:23 10.07.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Принятие законопроекта о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками до 22% не повлияет на доходы большинства граждан России, сообщил РИА Новости Крым кандидат экономических наук Андрей Вершицкий.
Разница станет ощутима только для тех, чей месячный заработок составляет более 200 тысяч рублей в месяц.

"Около двух миллионов россиян ощутят на себе изменение этой шкалы, по расчетам Минфина РФ, остальные не почувствуют, что что-то изменилось", – сказал экономист.

Эксперт утверждает, что необходимость принятия такого закона возникла по двум причинам: мировые тренды в экономике и дефицитный бюджет страны.
"Прогнозы достаточно оптимистичные: в 2025 году, по оценке Минфина РФ, дополнительно в бюджет страны должно поступить 2,6 триллиона рублей", – сказал Вершицкий.
Эти средства пойдут на действующие и новые нацпроекты, развитие инфраструктуры и приоритетные направления.
По мнению эксперта, российское правительство в дальнейшем не будет часто менять подходы к налогообложению граждан и данная шкала стабилизируется на несколько лет.
Ранее во вторник депутаты Госдумы РФ одобрили в третьем чтении законопроект о введении прогрессивной налоговой шкалы от 13 до 22%. Позже Совет Федерации России одобрил закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ.
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