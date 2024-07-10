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Высокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Высокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме
Высокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Высокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме
Государственная Дума установит штрафы для водителей электросамокатов на фоне многочисленных жалоб россиян на лихачей, создающих опасность на дорогах. Об этом... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T08:05
2024-07-10T08:05
государственная дума рф
закон и право
вячеслав володин
новости
мототранспорт
электросамокаты
штрафы
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума установит штрафы для водителей электросамокатов на фоне многочисленных жалоб россиян на лихачей, создающих опасность на дорогах. Об этом сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.В частности, санкции предусмотрят за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, за оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования.Необходимость принятия нового закона спикер Госдумы объяснил увеличением ДТП с участием средств индивидуальной мобильности вдвое по сравнению с прошлым годом, в том числе с летальными исходами. Он также напомнил, что с 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.Сейчас ситуация с получением травм из-за электросамокатов становится только хуже, поскольку растет количество этого транспорта и интенсивность его использования, констатировал автоэксперт, главный редактор журнала “За рулем” Максим Кадаков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе подросток на самокате въехала в коляску с 2-летней девочкойПравила для самокатчиков: разрешенные места и максимальная скоростьЭксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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государственная дума рф, закон и право, вячеслав володин, новости, мототранспорт, электросамокаты, штрафы, безопасность
Высокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме

Высокие штрафы для водителей электросамокатов рассматривают в Госдуме

08:05 10.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕзда на электросамокате
Езда на электросамокате - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума установит штрафы для водителей электросамокатов на фоне многочисленных жалоб россиян на лихачей, создающих опасность на дорогах. Об этом сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

"Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности", – написал Володин в своем Telegram-канале.

В частности, санкции предусмотрят за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, за оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования.
Необходимость принятия нового закона спикер Госдумы объяснил увеличением ДТП с участием средств индивидуальной мобильности вдвое по сравнению с прошлым годом, в том числе с летальными исходами. Он также напомнил, что с 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.
Сейчас ситуация с получением травм из-за электросамокатов становится только хуже, поскольку растет количество этого транспорта и интенсивность его использования, констатировал автоэксперт, главный редактор журнала “За рулем” Максим Кадаков.
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Государственная Дума РФЗакон и правоВячеслав ВолодинНовостиМототранспортЭлектросамокатыШтрафыБезопасность
 
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