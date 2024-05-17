https://crimea.ria.ru/20240517/pravila-dlya-samokatchikov-razreshennye-mesta-i-maksimalnaya-skorost-1137341549.html

Правила для самокатчиков: разрешенные места и максимальная скорость

Правила для самокатчиков: разрешенные места и максимальная скорость - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Правила для самокатчиков: разрешенные места и максимальная скорость

Для элекросамокатчиков установлена предельная скорость передвижения – не более 25 километров в час. Они являются участниками уличного движения и должны... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T18:20

2024-05-17T18:20

2024-05-17T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Для элекросамокатчиков установлена предельная скорость передвижения – не более 25 километров в час. Они являются участниками уличного движения и должны соблюдать строгие правила, предупредили в Госавтоинспекции Крыма. В Telegram-канале ведомства опубликовали основные из них.Скоростной режим. Максимально разрешенная скорость для электросамокатов составляет 20-25 километров в час. При этом в пешеходных зонах, парках и жилых районах она должна быть снижена до 10 км/ч максимум. В пешеходных зонах следует уступать дорогу пешеходам, особенно на переходах и участках с интенсивным движением.Где можно ездить. Электросамокаты должны передвигаться по велосипедным дорожкам, если такие имеются. Если их нет, то велосипедистам и самокатчикам следует двигаться по правой стороне проезжей части.Обгон и маневры. Обгонять другие транспортные средства следует с левой стороны, убедившись, что для обгона достаточно места. О своих намерениях надо сигнализировать рукой или световыми сигналами на самокате.Пересечение проезжей части. Пересекать дороги следует только по пешеходным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.Защитное снаряжение. Во время поездки на самокате настоятельно рекомендуется надевать шлем, налокотники, наколенники и перчатки. Электросамокат должен иметь передние и задние фонари, а также звуковой сигнал.Парковка. Парковать самокат следует в специально отведенных местах, не блокируя входы и тротуары. Убедитесь, что ваше средство передвижения никому не мешает.Соблюдение этих правил поможет избежать несчастных случаев, предупреждают в Госавтоинспекции.Правила вождения самокатов в России планируют ужесточить. С марта 2023 года уже введены ограничения для этого вида транспорта по скорости и весу, во многом приравняв их к велосипедам.На сегодняшний день Кодексом об административных правонарушениях для водителей самокатов, нарушающих правила, предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистамиУжесточение правил для самокатчиков: как обеспечить исполнение законаСамокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, инфографика, транспорт, дороги крыма, пдд (правила дорожного движения), гибдд, новости, общество, электросамокаты в крыму