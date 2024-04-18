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Ужесточение правил для самокатчиков: как обеспечить исполнение закона - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Ужесточение правил для самокатчиков: как обеспечить исполнение закона
Ужесточение правил для самокатчиков: как обеспечить исполнение закона - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Ужесточение правил для самокатчиков: как обеспечить исполнение закона
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об установлении специальной ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Руководитель... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T14:53
2024-04-18T14:53
эксклюзивы риа новости крым
электросамокаты в крыму
средства индивидуальной мобильности (сим)
мнения
автотранспорт
пдд (правила дорожного движения)
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об установлении специальной ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Руководитель методологического отдела центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев заявил в комментарии РИА Новости Крым, что принятие такого закона уже давно назрело и будет иметь положительный эффект, но при определенных условиях."В настоящее время, несмотря на то, что требования к передвижению на СИМ регламентированы правилами дорожного движения, количество аварий с их участием не снижается. В связи с этим законопроектом предлагается конкретизировать положения Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрев установление специальной ответственности для пользователей СИМ за нарушение правил дорожного движения", – написала в Telegram-канале одна из авторов законопроекта сенатор Ирина Рукавишникова.В частности, сенаторы предлагают внести КоАП РФ изменения, которые устанавливают административную ответственность пользователей СИМ за оставление места дорожно-транспортного происшествия, невыполнение требования об остановке, управление СИМ в состоянии опьянения и отказа от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.Также законопроектом предусматриваются штрафы за превышение установленной скорости движения средств индивидуальной мобильности и административная ответственность должностных и юридических лиц за несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения.По мнению авторов законопроекта, все это позволит снизить аварийность и поможет развить дорожную инфраструктуру."Инициатива сама по себе принесет положительное значение. Правила сейчас достаточно плотно регламентируют возможность передвижения СИМов. Но важно учесть несколько моментов", – говорит Владимир Бахарев.Автоэксперт отмечает, что пользователи электротранспорта (СИМа) – это уже не пешеходы, но еще не водители. И получается, что у них очень слабая система интеграции в дорожный трафик.Кроме того, Владимир Бахарев обращает внимание на важность обучения пользователей самокатов."Правила хороши тогда, когда соблюдены два момента: все их знают и все их соблюдают. Каким образом интегрировать правила в целевую аудиторию, как их донести до лиц, использующих СИМ? Их будут обучать, тестировать? Если просто назначить систему штрафов за нарушение, то, наверное, какой-то эффект будет, но и волна негатива тоже будет", – считает автоэксперт.По мнению Владимира Бахарева, необходимо соблюдать этапность. Первое – обучить пользоваться электросамокатами и правилам к ним, а потом уже контролировать.Еще один болезненный вопрос – введение номерных знаков на электросамокатах и порядок наложения штрафов государством. Владимир Бахарев обратил внимание, что банковская карта, номер телефона пользователя электросамоката привязаны к этому устройству. Владелец шеринга может отслеживать действия и налагать штрафы за нарушения правил использования электросамокатов."Я видел электросамокаты с номерами и понял, что они дублируют их инвентарный номер, принадлежащий бизнесу. Вопрос, каким образом государство будет штрафовать бизнес за нарушения, остается открытым", – заключил автоэксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Самокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафыШтрафы, арест и обязательная регистрация: что ждет водителей самокатовЭксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами
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4.7
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электросамокаты в крыму, средства индивидуальной мобильности (сим), мнения, автотранспорт, пдд (правила дорожного движения), транспорт
Ужесточение правил для самокатчиков: как обеспечить исполнение закона

Закон о специальной ответственности самокатчиков даст положительный эффект – автоэксперт

14:53 18.04.2024
 
© РИА Новости КрымЗнак "Катание на на самокатах запрещено"
Знак Катание на на самокатах запрещено - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об установлении специальной ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Руководитель методологического отдела центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев заявил в комментарии РИА Новости Крым, что принятие такого закона уже давно назрело и будет иметь положительный эффект, но при определенных условиях.
"В настоящее время, несмотря на то, что требования к передвижению на СИМ регламентированы правилами дорожного движения, количество аварий с их участием не снижается. В связи с этим законопроектом предлагается конкретизировать положения Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрев установление специальной ответственности для пользователей СИМ за нарушение правил дорожного движения", – написала в Telegram-канале одна из авторов законопроекта сенатор Ирина Рукавишникова.
В частности, сенаторы предлагают внести КоАП РФ изменения, которые устанавливают административную ответственность пользователей СИМ за оставление места дорожно-транспортного происшествия, невыполнение требования об остановке, управление СИМ в состоянии опьянения и отказа от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.
Также законопроектом предусматриваются штрафы за превышение установленной скорости движения средств индивидуальной мобильности и административная ответственность должностных и юридических лиц за несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения.
По мнению авторов законопроекта, все это позволит снизить аварийность и поможет развить дорожную инфраструктуру.
"Инициатива сама по себе принесет положительное значение. Правила сейчас достаточно плотно регламентируют возможность передвижения СИМов. Но важно учесть несколько моментов", – говорит Владимир Бахарев.
Автоэксперт отмечает, что пользователи электротранспорта (СИМа) – это уже не пешеходы, но еще не водители. И получается, что у них очень слабая система интеграции в дорожный трафик.
"Это злоба дня сегодняшнего. Пока этот вопрос не будет урегулирован, будут и ДТП, и, к сожалению, тяжелые новости. В городе должна быть создана инфраструктура: специально оборудованные дорожки, выделенные полосы. Развитие инфраструктуры – это база, на которую должен опираться законопроект. У пользователя СИМа должен быть прямой ответ, где можно ездить", – говорит автоэксперт.
Кроме того, Владимир Бахарев обращает внимание на важность обучения пользователей самокатов.
"Правила хороши тогда, когда соблюдены два момента: все их знают и все их соблюдают. Каким образом интегрировать правила в целевую аудиторию, как их донести до лиц, использующих СИМ? Их будут обучать, тестировать? Если просто назначить систему штрафов за нарушение, то, наверное, какой-то эффект будет, но и волна негатива тоже будет", – считает автоэксперт.
По мнению Владимира Бахарева, необходимо соблюдать этапность. Первое – обучить пользоваться электросамокатами и правилам к ним, а потом уже контролировать.

"Тематические курсы, информационные мероприятия – это в первую очередь ключ к безопасности. Во вторую очередь – система штрафов и наказаний", – уверен автоэксперт.

Еще один болезненный вопрос – введение номерных знаков на электросамокатах и порядок наложения штрафов государством. Владимир Бахарев обратил внимание, что банковская карта, номер телефона пользователя электросамоката привязаны к этому устройству. Владелец шеринга может отслеживать действия и налагать штрафы за нарушения правил использования электросамокатов.
"Я видел электросамокаты с номерами и понял, что они дублируют их инвентарный номер, принадлежащий бизнесу. Вопрос, каким образом государство будет штрафовать бизнес за нарушения, остается открытым", – заключил автоэксперт.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЭлектросамокаты в КрымуСредства индивидуальной мобильности (СИМ)МненияАвтотранспортПДД (Правила дорожного движения)Транспорт
 
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