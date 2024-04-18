https://crimea.ria.ru/20240418/uzhestochenie-pravil-dlya-samokatchikov-kak-obespechit-ispolnenie-zakona-1136656614.html

Ужесточение правил для самокатчиков: как обеспечить исполнение закона

Ужесточение правил для самокатчиков: как обеспечить исполнение закона - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Ужесточение правил для самокатчиков: как обеспечить исполнение закона

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об установлении специальной ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Руководитель... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T14:53

2024-04-18T14:53

2024-04-18T14:53

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электросамокаты в крыму

средства индивидуальной мобильности (сим)

мнения

автотранспорт

пдд (правила дорожного движения)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об установлении специальной ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Руководитель методологического отдела центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев заявил в комментарии РИА Новости Крым, что принятие такого закона уже давно назрело и будет иметь положительный эффект, но при определенных условиях."В настоящее время, несмотря на то, что требования к передвижению на СИМ регламентированы правилами дорожного движения, количество аварий с их участием не снижается. В связи с этим законопроектом предлагается конкретизировать положения Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрев установление специальной ответственности для пользователей СИМ за нарушение правил дорожного движения", – написала в Telegram-канале одна из авторов законопроекта сенатор Ирина Рукавишникова.В частности, сенаторы предлагают внести КоАП РФ изменения, которые устанавливают административную ответственность пользователей СИМ за оставление места дорожно-транспортного происшествия, невыполнение требования об остановке, управление СИМ в состоянии опьянения и отказа от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.Также законопроектом предусматриваются штрафы за превышение установленной скорости движения средств индивидуальной мобильности и административная ответственность должностных и юридических лиц за несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения.По мнению авторов законопроекта, все это позволит снизить аварийность и поможет развить дорожную инфраструктуру."Инициатива сама по себе принесет положительное значение. Правила сейчас достаточно плотно регламентируют возможность передвижения СИМов. Но важно учесть несколько моментов", – говорит Владимир Бахарев.Автоэксперт отмечает, что пользователи электротранспорта (СИМа) – это уже не пешеходы, но еще не водители. И получается, что у них очень слабая система интеграции в дорожный трафик.Кроме того, Владимир Бахарев обращает внимание на важность обучения пользователей самокатов."Правила хороши тогда, когда соблюдены два момента: все их знают и все их соблюдают. Каким образом интегрировать правила в целевую аудиторию, как их донести до лиц, использующих СИМ? Их будут обучать, тестировать? Если просто назначить систему штрафов за нарушение, то, наверное, какой-то эффект будет, но и волна негатива тоже будет", – считает автоэксперт.По мнению Владимира Бахарева, необходимо соблюдать этапность. Первое – обучить пользоваться электросамокатами и правилам к ним, а потом уже контролировать.Еще один болезненный вопрос – введение номерных знаков на электросамокатах и порядок наложения штрафов государством. Владимир Бахарев обратил внимание, что банковская карта, номер телефона пользователя электросамоката привязаны к этому устройству. Владелец шеринга может отслеживать действия и налагать штрафы за нарушения правил использования электросамокатов."Я видел электросамокаты с номерами и понял, что они дублируют их инвентарный номер, принадлежащий бизнесу. Вопрос, каким образом государство будет штрафовать бизнес за нарушения, остается открытым", – заключил автоэксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Самокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафыШтрафы, арест и обязательная регистрация: что ждет водителей самокатовЭксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электросамокаты в крыму, средства индивидуальной мобильности (сим), мнения, автотранспорт, пдд (правила дорожного движения), транспорт