https://crimea.ria.ru/20231113/samokatchikov-khotyat-priravnyat-k-avtomobilistam-i-podnyat-im-shtrafy-1132758425.html

Самокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафы

Самокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафы - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Самокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафы

В России планируют ужесточить правила вождения самокатов (средств индивидуальной мобильности – СИМов). Об этом заявил первый зампредседателя комитета ГД РФ по... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T16:21

2023-11-13T16:21

2023-11-13T16:56

электросамокаты в крыму

закон и право

россия

государственная дума рф

павел федяев

пдд (правила дорожного движения)

коап

штрафы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В России планируют ужесточить правила вождения самокатов (средств индивидуальной мобильности – СИМов). Об этом заявил первый зампредседателя комитета ГД РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня"."Мы ввели ограничения для водителей СИМов в марте 2023 года по скорости, по весу. Руль должен быть. Во многом приравняли самокаты к велосипедам. Правила стали очень похожими. Сейчас идет вторая волна регулирования. Мы ее активно обсуждаем. СИМы - это механическое транспортное средство, и люди несут ответственность, попадая под все правила дорожного движения", - заявил Федяев.На сегодняшний день Кодексом об административных правонарушениях для водителей самокатов, нарушающих правила, предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тысяч рублей.Спикер добавил, что уже подписана дорожная карта по законодательному и техническому регулированию в этой сфере. Один из документов находится в правительстве на рассмотрении. Он касается изменения в КоАП в части увеличения штрафов за некоторые виды нарушений.Также четко прописана регламентация действий, которые необходимы для регулирования не только прокатных самокатов, но и частных. По словам Федяева, прокатные самокаты имеют датчики позиционирования, определенный контроль. Благодаря этому прокатчики ушли далеко вперед в плане регулирования. У них предусмотрено ограничение скорости, запрет на пересечение проезжей части, не спешившись, езда вдвоем, ограничен возраст – от 18 лет."Вопрос, как это регулировать в частных самокатах. Мы считаем, что и возраст надо поднимать. В дорожной карте прописано, что необходимо создание специального реестра, где эти самокаты будут регистрироваться. Каким образом их идентифицировать - достаточно сложный вопрос. Но мы это тоже проговаривали с коллегами из Минпромторга и Минэкономразвития РФ. Необходима установка маячка позиционирования. Таким образом мы сможем идентифицировать через навигацию скорость, нарушения и владельца самоката", - пояснил Федяев.Спикер подчеркнул, что все это делается ради безопасности всех участников дорожного движения.Законопроект о штрафах для водителей самокатовПравительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Как пишет РИА Новости, предлагается наказывать штрафом за пьяное вождение СИМов, за превышение на них скорости и за езду вдвоем.За управлением средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если это не привело к уголовному преступлению, предполагается штрафовать в размере от 20 до 30 тысяч рублей.За нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении СИМ, в том числе за езду на электросамокате вдвоем, планируется штрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей.За превышение скорости (в зависимости от того, насколько) штраф составит от 500 до пяти тысяч рублей.Законопроект должен быть доработан с учетом замечаний. Но его концепция, направленная на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, названа заслуживающей внимания, отметили в правительстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафы, арест и обязательная регистрация: что ждет водителей самокатовЭксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистамиЭлектросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электросамокаты в крыму, закон и право, россия, государственная дума рф, павел федяев, пдд (правила дорожного движения), коап, штрафы