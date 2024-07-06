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Ситуация с травмами из-за самокатов становится хуже – автоэксперт - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Ситуация с травмами из-за самокатов становится хуже – автоэксперт
Ситуация с травмами из-за самокатов становится хуже – автоэксперт - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Ситуация с травмами из-за самокатов становится хуже – автоэксперт
Ситуация с получением травм из-за электросамокатов становится только хуже. Такое мнение озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму" автоэксперт, главный редактор... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T08:46
2024-07-06T08:46
максим кадаков
электросамокаты в крыму
новости крыма
мнения
общество
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с получением травм из-за электросамокатов становится только хуже. Такое мнение озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму" автоэксперт, главный редактор журнала “За рулем” Максим Кадаков и высказал мнение, как возможно решить эту проблему.По его информации, кикшеринговые компании в Москве заявили, что за первые три месяца сезона количество поездок увеличилось почти в полтора раза. Самокатами пользуются все чаще и владельцы этого транспорта, и те, кто берет на прокат.Как следствие, по мнению, автоэксперта, растет и число случаев травмирования людей. Так в Симферополе на днях 12-летняя девочка сбила женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок. Похожий случай произошел и в Новороссийске. Максим Кадаков рассказывает, что женщину, которая шла по пешеходной зоне, сбили двое мужчин на самокате. В результате у нее перелом ноги.Один из путей решения этой проблемы, по мнению Максима Кадакова, частичный запрет электросамокатов."Например, запретить их в центре города, в пределах парков, набережных в курортных городах, где очень много людей. Это одинаковая проблема в том числе и для Крыма, и для Сочи", - говорит эксперт.Что касается варианта проложить дорожки для этого вида транспорта, то, по мнению Максима Кадакова, это сделать довольно сложно в городах с плотной застройкой. К тому же на это нужно выделять средства.Читайте также на РИА Новости Крым:Правила для самокатчиков: разрешенные места и максимальная скоростьЭксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистамиУжесточение правил для самокатчиков: как обеспечить исп
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максим кадаков, электросамокаты в крыму, новости крыма, мнения, общество, транспорт, крым
Ситуация с травмами из-за самокатов становится хуже – автоэксперт

Решить проблему травмирования из-за самокатов можно частичным их запретом – эксперт

08:46 06.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с получением травм из-за электросамокатов становится только хуже. Такое мнение озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму" автоэксперт, главный редактор журнала “За рулем” Максим Кадаков и высказал мнение, как возможно решить эту проблему.
"Ситуация лучше не становится, она становится хуже, поскольку драматически растет количество этого транспорта и интенсивность его использования", - говорит Максим Кадаков.
По его информации, кикшеринговые компании в Москве заявили, что за первые три месяца сезона количество поездок увеличилось почти в полтора раза. Самокатами пользуются все чаще и владельцы этого транспорта, и те, кто берет на прокат.
Как следствие, по мнению, автоэксперта, растет и число случаев травмирования людей. Так в Симферополе на днях 12-летняя девочка сбила женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок. Похожий случай произошел и в Новороссийске. Максим Кадаков рассказывает, что женщину, которая шла по пешеходной зоне, сбили двое мужчин на самокате. В результате у нее перелом ноги.
"Таких случаев очень много, просто не все обсуждаем. И у нас пока не очень высокий уровень смертности, но он растет. И очевидно, что он будет расти из года в год", - обращает внимание автоэксперт.
Один из путей решения этой проблемы, по мнению Максима Кадакова, частичный запрет электросамокатов.
"Например, запретить их в центре города, в пределах парков, набережных в курортных городах, где очень много людей. Это одинаковая проблема в том числе и для Крыма, и для Сочи", - говорит эксперт.
Что касается варианта проложить дорожки для этого вида транспорта, то, по мнению Максима Кадакова, это сделать довольно сложно в городах с плотной застройкой. К тому же на это нужно выделять средства.
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