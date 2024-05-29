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Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платить

Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платить - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платить

Минфин РФ предложил откорректировать размер ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно инициативе, прогрессивная шкала предусматривает ставку от 6... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T10:42

2024-05-29T10:42

2024-05-29T10:42

финансы

налоговый вычет

налоги

минфин россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Минфин РФ предложил откорректировать размер ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно инициативе, прогрессивная шкала предусматривает ставку от 6 до 22% в зависимости от размера годового дохода.Изменения не коснутся граждан, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Как и прежде, они будут отчислять НДФЛ в размере 13%."При доходе от 2,4 миллиона рублей до 5 миллионов рублей ставка составит 15%", – говорится в документе.Наибольшие изменение предполагаются для граждан с высокими доходами: от 5 до 20 миллионов рублей ставка составит 18%, от 20 до 50 миллионов рублей - 20%, свыше 50 миллионов рублей – 22%.Ставка на доходы от складов и продажи недвижимостиДанная мера также частично распространится на доходы от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости.Доход до 2,4 миллиона рублей будет облагаться налогом по ставке 13%, при превышении этой суммы она возрастет до 15% без дальнейшей прогрессии.Налоговый "кешбэк" для семей с детьмиСнижение налоговой нагрузки на семьи с детьми будет реализовано за счет частичного возврата уплаченного НДФЛ и за счет стандартных вычетов по НДФЛ на второго и третьего ребенка, подчеркивается в документе.Семьи с детьми, где ежемесячный доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимума, смогут получить налоговый "кэшбэк". Фактическая ставка НДФЛ для них составит 6%.Оформить налоговую выплату можно будет с помощью механизмов оказания социальной поддержки. По расчетам авторов инициативы, ее смогут получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране.Минфин России внес в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы."При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны", - приводит пресс-служба комментарий министра финансов РФ Антона Силуанова.Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем - на заседании правительства РФ. Предполагается, что изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию.Минфин РФ также выступил с предложением повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климатРоссии нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – ПутинСрок уплаты налогов на землю и имущество предложили перенести на 1 июля

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финансы, налоговый вычет, налоги, минфин россии, экономика, общество, новости