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Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платить - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платить
Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платить - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платить
Минфин РФ предложил откорректировать размер ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно инициативе, прогрессивная шкала предусматривает ставку от 6... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T10:42
2024-05-29T10:42
финансы
налоговый вычет
налоги
минфин россии
экономика
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Минфин РФ предложил откорректировать размер ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно инициативе, прогрессивная шкала предусматривает ставку от 6 до 22% в зависимости от размера годового дохода.Изменения не коснутся граждан, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Как и прежде, они будут отчислять НДФЛ в размере 13%."При доходе от 2,4 миллиона рублей до 5 миллионов рублей ставка составит 15%", – говорится в документе.Наибольшие изменение предполагаются для граждан с высокими доходами: от 5 до 20 миллионов рублей ставка составит 18%, от 20 до 50 миллионов рублей - 20%, свыше 50 миллионов рублей – 22%.Ставка на доходы от складов и продажи недвижимостиДанная мера также частично распространится на доходы от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости.Доход до 2,4 миллиона рублей будет облагаться налогом по ставке 13%, при превышении этой суммы она возрастет до 15% без дальнейшей прогрессии.Налоговый "кешбэк" для семей с детьмиСнижение налоговой нагрузки на семьи с детьми будет реализовано за счет частичного возврата уплаченного НДФЛ и за счет стандартных вычетов по НДФЛ на второго и третьего ребенка, подчеркивается в документе.Семьи с детьми, где ежемесячный доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимума, смогут получить налоговый "кэшбэк". Фактическая ставка НДФЛ для них составит 6%.Оформить налоговую выплату можно будет с помощью механизмов оказания социальной поддержки. По расчетам авторов инициативы, ее смогут получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране.Минфин России внес в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы."При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны", - приводит пресс-служба комментарий министра финансов РФ Антона Силуанова.Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем - на заседании правительства РФ. Предполагается, что изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию.Минфин РФ также выступил с предложением повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климатРоссии нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – ПутинСрок уплаты налогов на землю и имущество предложили перенести на 1 июля
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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финансы, налоговый вычет, налоги, минфин россии, экономика, общество, новости
Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платить

Минфин предложил повысить НДФЛ богатым и снизить семьям с детьми

10:42 29.05.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ) - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Минфин РФ предложил откорректировать размер ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно инициативе, прогрессивная шкала предусматривает ставку от 6 до 22% в зависимости от размера годового дохода.
Изменения не коснутся граждан, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Как и прежде, они будут отчислять НДФЛ в размере 13%.
"При доходе от 2,4 миллиона рублей до 5 миллионов рублей ставка составит 15%", – говорится в документе.
Наибольшие изменение предполагаются для граждан с высокими доходами: от 5 до 20 миллионов рублей ставка составит 18%, от 20 до 50 миллионов рублей - 20%, свыше 50 миллионов рублей – 22%.
Уточняется, что повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а только с превышения. То есть с "базовой" суммы менее 2,4 миллиона рублей гражданин заплатит 13%, а с оставшейся – прогрессивный.

Ставка на доходы от складов и продажи недвижимости

Данная мера также частично распространится на доходы от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости.
Доход до 2,4 миллиона рублей будет облагаться налогом по ставке 13%, при превышении этой суммы она возрастет до 15% без дальнейшей прогрессии.

Налоговый "кешбэк" для семей с детьми

Снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми будет реализовано за счет частичного возврата уплаченного НДФЛ и за счет стандартных вычетов по НДФЛ на второго и третьего ребенка, подчеркивается в документе.
Семьи с детьми, где ежемесячный доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимума, смогут получить налоговый "кэшбэк". Фактическая ставка НДФЛ для них составит 6%.
"Для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%", - пояснили в Минфине.
Оформить налоговую выплату можно будет с помощью механизмов оказания социальной поддержки. По расчетам авторов инициативы, ее смогут получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране.
Минфин России внес в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.
"При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны", - приводит пресс-служба комментарий министра финансов РФ Антона Силуанова.
Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем - на заседании правительства РФ. Предполагается, что изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию.
Минфин РФ также выступил с предложением повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%.
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