Рейтинг@Mail.ru
В России повысят налог на прибыль компаний - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240528/v-rossii-povysyat-nalog-na-pribyl-kompaniy-1137670151.html
В России повысят налог на прибыль компаний
В России повысят налог на прибыль компаний - РИА Новости Крым, 28.05.2024
В России повысят налог на прибыль компаний
В России планируют повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%. С таким предложением выступил Минфин страны, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T22:34
2024-05-28T22:49
россия
минфин россии
налоги
бизнес
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В России планируют повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%. С таким предложением выступил Минфин страны, пишет РИА Новости.По данным профильного ведомства, сейчас в России действует одна из самых низких среди развитых экономик ставка – 20%.При этом будет сохранена так называемая "дедушкина оговорка" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства, уточнили в материалах ведомства."То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются", - добавляется в материалах.Ничего не изменится для бизнеса и в различных преференциальных режимах."Для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру", - заключает ведомство.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_42c2b200d0e6830b81a82660e92e2a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, минфин россии, налоги, бизнес, новости, экономика
В России повысят налог на прибыль компаний

Минфин принял решение повысить ставку налога на прибыль компаний в России до 25%

22:34 28.05.2024 (обновлено: 22:49 28.05.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В России планируют повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%. С таким предложением выступил Минфин страны, пишет РИА Новости.
По данным профильного ведомства, сейчас в России действует одна из самых низких среди развитых экономик ставка – 20%.
"Принято решение о повышении налога на прибыль с 20% до 25%. Российский бизнес столкнулся с рядом серьезных вызовов после 2022 года, однако многим компаниям удалось их преодолеть. Для некоторых отраслей открылись новые рынки после ухода иностранных конкурентов, что позволило им существенно нарастить прибыль", - говорится в тексте.
При этом будет сохранена так называемая "дедушкина оговорка" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства, уточнили в материалах ведомства.
"То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются", - добавляется в материалах.
Ничего не изменится для бизнеса и в различных преференциальных режимах.
"Для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру", - заключает ведомство.
 
РоссияМинфин РоссииНалогиБизнесНовостиЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:04Грозовые ливни и шквал обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 29 мая
23:37Главное за день: 28 мая
23:11Главные новости Крыма: 28 мая
22:54В Крыму оценили ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера
22:34В России повысят налог на прибыль компаний
22:17Омбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы
21:54ВСУ ударили по Белгородской области французской авиабомбой Hammer
21:43ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
21:35Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России
21:03На Украине сократили срок подготовки мобилизованных
20:49В Севастополе построят экотехнопарк
20:31В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть
20:17Жительница Севастополя отдала 2,2 млн рублей квартирным аферистам
19:56Удары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретов
19:38Силы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму
19:38Энергетику Украины не успеют восстановить к зиме
19:29Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRT
19:13В Адыгее река Кубань унесла двоих человек – ведутся поиски
18:59За семью и Родину не жалея жизни: династия моряков Палий из Севастополя
Лента новостейМолния