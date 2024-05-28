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В России повысят налог на прибыль компаний
В России повысят налог на прибыль компаний - РИА Новости Крым, 28.05.2024
В России повысят налог на прибыль компаний
В России планируют повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%. С таким предложением выступил Минфин страны, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T22:34
2024-05-28T22:34
2024-05-28T22:49
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В России планируют повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%. С таким предложением выступил Минфин страны, пишет РИА Новости.По данным профильного ведомства, сейчас в России действует одна из самых низких среди развитых экономик ставка – 20%.При этом будет сохранена так называемая "дедушкина оговорка" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства, уточнили в материалах ведомства."То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются", - добавляется в материалах.Ничего не изменится для бизнеса и в различных преференциальных режимах."Для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру", - заключает ведомство.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, минфин россии, налоги, бизнес, новости, экономика
В России повысят налог на прибыль компаний
Минфин принял решение повысить ставку налога на прибыль компаний в России до 25%
22:34 28.05.2024 (обновлено: 22:49 28.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В России планируют повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%. С таким предложением выступил Минфин страны, пишет РИА Новости.
По данным профильного ведомства, сейчас в России действует одна из самых низких среди развитых экономик ставка – 20%.
"Принято решение о повышении налога на прибыль с 20% до 25%. Российский бизнес столкнулся с рядом серьезных вызовов после 2022 года, однако многим компаниям удалось их преодолеть. Для некоторых отраслей открылись новые рынки после ухода иностранных конкурентов, что позволило им существенно нарастить прибыль", - говорится в тексте.
При этом будет сохранена так называемая "дедушкина оговорка" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства, уточнили в материалах ведомства.
"То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются", - добавляется в материалах.
Ничего не изменится для бизнеса и в различных преференциальных режимах.
"Для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру", - заключает ведомство.