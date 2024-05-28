https://crimea.ria.ru/20240528/v-rossii-povysyat-nalog-na-pribyl-kompaniy-1137670151.html

В России повысят налог на прибыль компаний

В России повысят налог на прибыль компаний - РИА Новости Крым, 28.05.2024

В России повысят налог на прибыль компаний

В России планируют повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%. С таким предложением выступил Минфин страны, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T22:34

2024-05-28T22:34

2024-05-28T22:49

россия

минфин россии

налоги

бизнес

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В России планируют повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%. С таким предложением выступил Минфин страны, пишет РИА Новости.По данным профильного ведомства, сейчас в России действует одна из самых низких среди развитых экономик ставка – 20%.При этом будет сохранена так называемая "дедушкина оговорка" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства, уточнили в материалах ведомства."То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются", - добавляется в материалах.Ничего не изменится для бизнеса и в различных преференциальных режимах."Для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру", - заключает ведомство.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минфин россии, налоги, бизнес, новости, экономика