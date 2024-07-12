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Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц вступит в силу с 2025 года. Его подписал президент России Владимир Путин, закон размещен на РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T18:20
2024-07-12T18:20
владимир путин (политик)
россия
налоговый вычет
налоги
ндфл
общество
экономика
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц вступит в силу с 2025 года. Его подписал президент России Владимир Путин, закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документом вводится пятиступенчатая шкала подоходного налога. Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. На доход до пяти миллионов рублей устанавливается ставка 15 процентов, на доход до двадцати миллионов – 18 процентов, до пятидесяти миллионов – 20 процентов.Доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента, но повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с суммы превышения.Это нововведение не коснется выплат участникам спецоперации, северных надбавок и ставок налогов для самозанятых.При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до шести тысяч рублей.Кроме того, граждане, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, теперь смогут оформлять налоговый вычет в размере восемь тысяч рублей в год.Кандидат экономических наук Андрей Вершицкий ранее объяснил РИА Новости Крым, новый закон никак не скажется на доходах среднестатистического россиянина. Разница будет ощутима только для тех, чей месячный заработок составляет более 200 тысяч рублей в месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – МинфинВысокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), россия, налоговый вычет, налоги, ндфл, общество, экономика, новости, закон и право
Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

В России введут налоговый вычет для прошедших диспансеризацию и сдавших нормы ГТО граждан

18:20 12.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц вступит в силу с 2025 года. Его подписал президент России Владимир Путин, закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом вводится пятиступенчатая шкала подоходного налога. Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. На доход до пяти миллионов рублей устанавливается ставка 15 процентов, на доход до двадцати миллионов – 18 процентов, до пятидесяти миллионов – 20 процентов.
Доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента, но повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с суммы превышения.
Это нововведение не коснется выплат участникам спецоперации, северных надбавок и ставок налогов для самозанятых.
При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до шести тысяч рублей.
Кроме того, граждане, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, теперь смогут оформлять налоговый вычет в размере восемь тысяч рублей в год.
Кандидат экономических наук Андрей Вершицкий ранее объяснил РИА Новости Крым, новый закон никак не скажется на доходах среднестатистического россиянина. Разница будет ощутима только для тех, чей месячный заработок составляет более 200 тысяч рублей в месяц.
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Владимир Путин (политик)РоссияНалоговый вычетНалогиНДФЛОбществоЭкономикаНовостиЗакон и право
 
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