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В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ

В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ - РИА Новости Крым, 05.12.2024

В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ

В Крыму появятся два новых завода, соглашения о строительстве которых были подписаны в ходе Ялтинского международного экономического форума. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T19:41

2024-12-05T19:41

2024-12-05T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму появятся два новых завода, соглашения о строительстве которых были подписаны в ходе Ялтинского международного экономического форума. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр промышленной политики Республики Крым Анушаван Агаджанян.Оба предприятия разместятся на территории Феодосийского индустриального парка, который будет введен в эксплуатацию уже в ближайшие недели.Новые заводы заполнят в республике нишу, которая ранее была свободна, и полностью обеспечат потребности в этой продукции Крыма и соседних регионов.Ранее стало известно, что в Бахчисарайском районе строится новый завод по переработке орехов, который будет выпускать до двух тысяч тонн продукции в год. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. Кроме того, в Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторыАксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФВ Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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