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В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ
В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ - РИА Новости Крым, 05.12.2024
В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ
В Крыму появятся два новых завода, соглашения о строительстве которых были подписаны в ходе Ялтинского международного экономического форума. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T19:41
2024-12-05T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму появятся два новых завода, соглашения о строительстве которых были подписаны в ходе Ялтинского международного экономического форума. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр промышленной политики Республики Крым Анушаван Агаджанян.Оба предприятия разместятся на территории Феодосийского индустриального парка, который будет введен в эксплуатацию уже в ближайшие недели.Новые заводы заполнят в республике нишу, которая ранее была свободна, и полностью обеспечат потребности в этой продукции Крыма и соседних регионов.Ранее стало известно, что в Бахчисарайском районе строится новый завод по переработке орехов, который будет выпускать до двух тысяч тонн продукции в год. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. Кроме того, в Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторыАксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФВ Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей
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ямэф, крым, новости крыма, анушаван агаджанян, минпромполитики крыма, экономика
В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ

В Крыму на базе Феодосийского индустриального парка откроют два новых завода

19:41 05.12.2024
 
© Минэкономразвития КрымаМинистр промышленности Крыма Анушаван Агаджанян. VI Ялтинский международный экономический форум в Уфе
Министр промышленности Крыма Анушаван Агаджанян. VI Ялтинский международный экономический форум в Уфе
© Минэкономразвития Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму появятся два новых завода, соглашения о строительстве которых были подписаны в ходе Ялтинского международного экономического форума. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр промышленной политики Республики Крым Анушаван Агаджанян.
"Одно из них - предприятие по производству гипсокартона, которое обеспечит полностью потребление указанного продукта на внутреннем рынке Республики Крым и на наших исторических территориях. Второе соглашение - на производство упаковки и пластмассовых изделий", - заявил он.
Оба предприятия разместятся на территории Феодосийского индустриального парка, который будет введен в эксплуатацию уже в ближайшие недели.
"Феодосийский индустриальный парк – это территория, на которую подведена вся необходимая инфраструктура: газ, свет, вода. Он будет открыт уже до конца этого года, и промышленные предприятия уже начинают проектировать размещение на этой базе", - говорит министр.
Новые заводы заполнят в республике нишу, которая ранее была свободна, и полностью обеспечат потребности в этой продукции Крыма и соседних регионов.
Ранее стало известно, что в Бахчисарайском районе строится новый завод по переработке орехов, который будет выпускать до двух тысяч тонн продукции в год. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. Кроме того, в Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод.
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