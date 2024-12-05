https://crimea.ria.ru/20241205/krymskimi-vinami-na-yamef-zainteresovalis-krupnye-distribyutery-1142408705.html

Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы

Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы

Две крупные компании-дистрибьюторы, присутствующие на площадке Ялтинского международного экономического форума в Уфе, заявили, что готовы поддерживать крымские... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T16:02

2024-12-05T16:02

2024-12-05T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Две крупные компании-дистрибьюторы, присутствующие на площадке Ялтинского международного экономического форума в Уфе, заявили, что готовы поддерживать крымские вина. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства Денис Кратюк.Он отметил, что аграрный сектор Крыма традиционно презентует на ЯМЭФ не только виноделие и виноградарство, но и продукцию переработки молока, прежде всего - сыры.Также республика Крым позиционируется здесь в целом как регион с уникальными условиями выращивания культур, которые не выращиваются больше нигде на территории Российской Федерации, добавил он.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров.Ялтинский экономический форум стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. Сообщалось, что власти Крыма подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа жемчужина сельского хозяйства Крыма для всей России В Крыму формируется тренд на новые сорта вин

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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