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Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы
Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы
Две крупные компании-дистрибьюторы, присутствующие на площадке Ялтинского международного экономического форума в Уфе, заявили, что готовы поддерживать крымские... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T16:02
2024-12-05T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Две крупные компании-дистрибьюторы, присутствующие на площадке Ялтинского международного экономического форума в Уфе, заявили, что готовы поддерживать крымские вина. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства Денис Кратюк.Он отметил, что аграрный сектор Крыма традиционно презентует на ЯМЭФ не только виноделие и виноградарство, но и продукцию переработки молока, прежде всего - сыры.Также республика Крым позиционируется здесь в целом как регион с уникальными условиями выращивания культур, которые не выращиваются больше нигде на территории Российской Федерации, добавил он.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров.Ялтинский экономический форум стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. Сообщалось, что власти Крыма подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа жемчужина сельского хозяйства Крыма для всей России В Крыму формируется тренд на новые сорта вин
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Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы

Две крупные компании-дистрибьюторы готовы поддерживать крымские вина – Кратюк

16:02 05.12.2024 (обновлено: 16:19 05.12.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВино
Вино
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Две крупные компании-дистрибьюторы, присутствующие на площадке Ялтинского международного экономического форума в Уфе, заявили, что готовы поддерживать крымские вина. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства Денис Кратюк.

"Есть две крупные компании-дистрибьюторы, которые на площадке форума открыто заявили о том, что готовы поддерживать крымские вина, продукцию, заинтересовались. Была проведена дегустация, взяты образцы. И, я думаю, все те винодельческие дома, которые были на территории форума, они все будут представлены в республике", – сказал Кратюк.

Он отметил, что аграрный сектор Крыма традиционно презентует на ЯМЭФ не только виноделие и виноградарство, но и продукцию переработки молока, прежде всего - сыры.
Также республика Крым позиционируется здесь в целом как регион с уникальными условиями выращивания культур, которые не выращиваются больше нигде на территории Российской Федерации, добавил он.

"Кориандр, лаванда, виноград – это эксклюзивно для нас. Понятно, что есть еще регионы, которые это выращивают, но в таких масштабах и с таким историческим опытом их нет", – подчеркнул Кратюк.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров.
Ялтинский экономический форум стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. Сообщалось, что власти Крыма подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиНовости КрымаКрымДенис КратюкСельское хозяйствоМинсельхоз Крыма
 
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