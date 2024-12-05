Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы
Две крупные компании-дистрибьюторы готовы поддерживать крымские вина – Кратюк
16:02 05.12.2024 (обновлено: 16:19 05.12.2024)
© ТГ-канал Сергея АксеноваВино
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Две крупные компании-дистрибьюторы, присутствующие на площадке Ялтинского международного экономического форума в Уфе, заявили, что готовы поддерживать крымские вина. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства Денис Кратюк.
"Есть две крупные компании-дистрибьюторы, которые на площадке форума открыто заявили о том, что готовы поддерживать крымские вина, продукцию, заинтересовались. Была проведена дегустация, взяты образцы. И, я думаю, все те винодельческие дома, которые были на территории форума, они все будут представлены в республике", – сказал Кратюк.
Он отметил, что аграрный сектор Крыма традиционно презентует на ЯМЭФ не только виноделие и виноградарство, но и продукцию переработки молока, прежде всего - сыры.
Также республика Крым позиционируется здесь в целом как регион с уникальными условиями выращивания культур, которые не выращиваются больше нигде на территории Российской Федерации, добавил он.
"Кориандр, лаванда, виноград – это эксклюзивно для нас. Понятно, что есть еще регионы, которые это выращивают, но в таких масштабах и с таким историческим опытом их нет", – подчеркнул Кратюк.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров.
Ялтинский экономический форум стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. Сообщалось, что власти Крыма подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: