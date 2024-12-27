Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе слышна стрельба – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241227/v-sevastopole-slyshna-strelba--vlasti-obyasnili-prichinu-1142961707.html
В Севастополе слышна стрельба – власти объяснили причину
В Севастополе слышна стрельба – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 27.12.2024
В Севастополе слышна стрельба – власти объяснили причину
В пятницу в Севастополе проходят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T11:14
2024-12-27T11:18
михаил развожаев
севастополь
учения
новости
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133826055_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4a281256af533e8cf2024891d8acaffb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе проходят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.При этом Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.Ранее глава республики Сергей Аксенов предупреждал, что в Черноморском районе Крыма 27 декабря состоятся масштабные противодиверсионные учения батальона "Барс-Крым" с участием военнослужащих Минобороны РФ и силовых структур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в КрымуПатрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133826055_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bc16536b345e22c30f1da2d3bf38e69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, учения, новости, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе слышна стрельба – власти объяснили причину

Учения со стрельбой проводит Черноморский флот в Севастополе в пятницу

11:14 27.12.2024 (обновлено: 11:18 27.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе проходят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 12:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

При этом Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.
Ранее глава республики Сергей Аксенов предупреждал, что в Черноморском районе Крыма 27 декабря состоятся масштабные противодиверсионные учения батальона "Барс-Крым" с участием военнослужащих Минобороны РФ и силовых структур.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия
Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России
 
Михаил РазвожаевСевастопольУченияНовостиБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР
13:03Пятеро детей погибли и 90 пострадали на дорогах Крыма за год
12:46Погода на Новый год в Крыму: получится ли слепить снеговика
12:22Исламисты планировали подорвать отдел полиции в Москве – ФСБ
12:02Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет
11:53Когда достроят новую подстанцию в Коктебеле
11:32Подрядчик украл 34 миллиона на благоустройстве Евпатории
11:22Диверсанты не пройдут - 115 блокпостов выставили на западе Крыма
11:14В Севастополе слышна стрельба – власти объяснили причину
10:57В Белгородской области ранены восемь взрослых и 8-летний мальчик
10:40Смертельное ДТП на Кубани: Volkswagen влетел в рейсовый автобус
10:19В России зарегистрирован новый препарат для лечения рака
10:12Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани
09:59Четыре населенных пункта в Крыму остались без света
09:54В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу
09:40Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняты
09:20Снег в Крыму: десятки единиц техники расчищают дороги полуострова
08:57Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали
08:37"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров
08:24Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин
Лента новостейМолния