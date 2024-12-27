https://crimea.ria.ru/20241227/v-sevastopole-slyshna-strelba--vlasti-obyasnili-prichinu-1142961707.html

В Севастополе слышна стрельба – власти объяснили причину

В Севастополе слышна стрельба – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 27.12.2024

В Севастополе слышна стрельба – власти объяснили причину

В пятницу в Севастополе проходят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T11:14

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михаил развожаев

севастополь

учения

новости

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе проходят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.При этом Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.Ранее глава республики Сергей Аксенов предупреждал, что в Черноморском районе Крыма 27 декабря состоятся масштабные противодиверсионные учения батальона "Барс-Крым" с участием военнослужащих Минобороны РФ и силовых структур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в КрымуПатрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, учения, новости, безопасность республики крым и севастополя