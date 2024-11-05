Рейтинг@Mail.ru
Большинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241105/bolshinstvo-grazhdan-moldavii-progolosovali-protiv-sandu--peskov-1141620934.html
Большинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков
Большинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Большинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков
Обвинения в адрес России по поводу вмешательства в молдавские выборы абсолютно голословны и не подкреплены никакими доказательствами. Об этом заявил журналистам РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T13:03
2024-11-05T13:10
дмитрий песков
мнения
молдавия
выборы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/05/1141621382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_780fce7857926409f5d0d77d58681d57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Обвинения в адрес России по поводу вмешательства в молдавские выборы абсолютно голословны и не подкреплены никакими доказательствами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости."Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии", – сказал Песков журналистам.При этом президентские выборы в Молдавии нельзя назвать прозрачными и демократичными, подчеркнул он. Молдавская оппозиция подвергается абсолютно незаконным нападкам, давлению, арестам и обыскам, поэтому говорить о свободе выбора не приходится.В ходе выборов имели место предвыборные манипуляции, из-за которых сотни тысяч граждан страны не смогли реализовать свои избирательные права."Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии, которые проживают в РФ. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос. Разумеется, это не могло не оказать влияния на результаты выборов, которые считать чистыми невозможно", – сказал Песков.Он также констатировал отсутствие у правящей элиты Молдавии конструктивной позиции относительно проблемы Приднестровья.3 ноября в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, в ходе которых избирали главу республики сроком на четыре года. За голоса избирателей в этом туре боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.После обработки 100% протоколов внутри страны и за ее пределами Санду набрала 55,33% голосов, Стояногло – 44,67%. Однако по результатам обработки бюллетеней внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает лишь 48,81% голосов. Поэтому партия социалистов объявила Майю Санду нелигитимным президентом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективуЗахарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичнымиВ ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграции
молдавия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/05/1141621382_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b2f8f5524c9992da1fab7e2c2b9d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, мнения, молдавия, выборы, общество
Большинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков

Против Санду проголосовали большинство граждан Молдавии – Песков

13:03 05.11.2024 (обновлено: 13:10 05.11.2024)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Обвинения в адрес России по поводу вмешательства в молдавские выборы абсолютно голословны и не подкреплены никакими доказательствами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии", – сказал Песков журналистам.
При этом президентские выборы в Молдавии нельзя назвать прозрачными и демократичными, подчеркнул он. Молдавская оппозиция подвергается абсолютно незаконным нападкам, давлению, арестам и обыскам, поэтому говорить о свободе выбора не приходится.

"Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе. Эти противоречия наверняка будут продолжаться", – сказал Дмитрий Песков.

В ходе выборов имели место предвыборные манипуляции, из-за которых сотни тысяч граждан страны не смогли реализовать свои избирательные права.
"Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии, которые проживают в РФ. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос. Разумеется, это не могло не оказать влияния на результаты выборов, которые считать чистыми невозможно", – сказал Песков.
Он также констатировал отсутствие у правящей элиты Молдавии конструктивной позиции относительно проблемы Приднестровья.
3 ноября в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, в ходе которых избирали главу республики сроком на четыре года. За голоса избирателей в этом туре боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.
После обработки 100% протоколов внутри страны и за ее пределами Санду набрала 55,33% голосов, Стояногло – 44,67%. Однако по результатам обработки бюллетеней внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает лишь 48,81% голосов. Поэтому партия социалистов объявила Майю Санду нелигитимным президентом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу
Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичными
В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграции
 
Дмитрий ПесковМненияМолдавияВыборыОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны
13:13В Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территорию
13:07Три дрона атаковали Шебекинский округ – ранена женщина
13:03Большинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков
12:43Новости СВО: за сутки ВСУ потеряли еще почти 2000 боевиков
12:39На Украине поражены аэродромы и цеха производства ракет ВСУ
12:31Житель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патронов
12:15Аренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступности
12:04Передавал сведения о войсках России: задержан агент украинской разведки
11:50СК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в Москве
11:42Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГД
11:26На заводе в Уфе произошло массовое отравление
11:15Праздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"
10:58В Крыму 13-летнего мальчика убило током в трансформаторной подстанции
10:50Россия вывела на орбиту рекордное количество спутников
10:41Восемь человек погибли в ДТП в Крыму
10:29На железнодорожных переездах появится больше видеокамер
10:06В Евпатории снесут Дворец пионеров
09:59Землетрясение произошло в Казахстане - что известно
09:44Магнитная буря приближается к Земле: когда ждать удара
Лента новостейМолния