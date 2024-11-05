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Большинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков

Большинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Большинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков

Обвинения в адрес России по поводу вмешательства в молдавские выборы абсолютно голословны и не подкреплены никакими доказательствами. Об этом заявил журналистам РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T13:03

2024-11-05T13:03

2024-11-05T13:10

дмитрий песков

мнения

молдавия

выборы

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Обвинения в адрес России по поводу вмешательства в молдавские выборы абсолютно голословны и не подкреплены никакими доказательствами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости."Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии", – сказал Песков журналистам.При этом президентские выборы в Молдавии нельзя назвать прозрачными и демократичными, подчеркнул он. Молдавская оппозиция подвергается абсолютно незаконным нападкам, давлению, арестам и обыскам, поэтому говорить о свободе выбора не приходится.В ходе выборов имели место предвыборные манипуляции, из-за которых сотни тысяч граждан страны не смогли реализовать свои избирательные права."Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии, которые проживают в РФ. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос. Разумеется, это не могло не оказать влияния на результаты выборов, которые считать чистыми невозможно", – сказал Песков.Он также констатировал отсутствие у правящей элиты Молдавии конструктивной позиции относительно проблемы Приднестровья.3 ноября в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, в ходе которых избирали главу республики сроком на четыре года. За голоса избирателей в этом туре боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.После обработки 100% протоколов внутри страны и за ее пределами Санду набрала 55,33% голосов, Стояногло – 44,67%. Однако по результатам обработки бюллетеней внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает лишь 48,81% голосов. Поэтому партия социалистов объявила Майю Санду нелигитимным президентом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективуЗахарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичнымиВ ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграции

молдавия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, мнения, молдавия, выборы, общество