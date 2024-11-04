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На выборах президента Молдавии посчитали почти 100% протоколов
На выборах президента Молдавии посчитали почти 100% протоколов - РИА Новости Крым, 04.11.2024
На выборах президента Молдавии посчитали почти 100% протоколов
Действующий президент Молдавии Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов после подсчета 99,86% протоколов, сообщает Центризбирком республики. РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T10:02
2024-11-04T10:02
2024-11-04T10:02
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выборы
майя санду
александр стояногло
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Действующий президент Молдавии Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов после подсчета 99,86% протоколов, сообщает Центризбирком республики.По данным ЦИК, Санду набирает 55,41%. За нее свои голоса отдали более 930 тысяч избирателейУ ее соперника, бывшего генпрокурора Молдавии Александра Стояногло – 44,59%, за которого проголосовали почти 749 тысяч человек.В выборах приняли участие около 1 млн 680 тысяч избирателей.После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов – бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло либо действующую главу государства Майю Санду. Президента избирают на четыре года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии
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РИА Новости Крым
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молдавия, выборы, майя санду, александр стояногло, политика, в мире
На выборах президента Молдавии посчитали почти 100% протоколов
Санду лидирует на выборах президента Молдавии после подсчета почти всех протоколов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Действующий президент Молдавии Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов после подсчета 99,86% протоколов, сообщает Центризбирком республики.
По данным ЦИК, Санду набирает 55,41%. За нее свои голоса отдали более 930 тысяч избирателей
У ее соперника, бывшего генпрокурора Молдавии Александра Стояногло – 44,59%, за которого проголосовали почти 749 тысяч человек.
В выборах приняли участие около 1 млн 680 тысяч избирателей.
После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.
Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%
. Избиратели голосовали за одного
из двух кандидатов – бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло либо действующую главу государства Майю Санду. Президента избирают на четыре года.
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