https://crimea.ria.ru/20241104/na-vyborakh-prezidenta-moldavii-poschitali-pochti-100-protokolov-1141600639.html

На выборах президента Молдавии посчитали почти 100% протоколов

На выборах президента Молдавии посчитали почти 100% протоколов - РИА Новости Крым, 04.11.2024

На выборах президента Молдавии посчитали почти 100% протоколов

Действующий президент Молдавии Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов после подсчета 99,86% протоколов, сообщает Центризбирком республики. РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T10:02

2024-11-04T10:02

2024-11-04T10:02

молдавия

выборы

майя санду

александр стояногло

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Действующий президент Молдавии Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов после подсчета 99,86% протоколов, сообщает Центризбирком республики.По данным ЦИК, Санду набирает 55,41%. За нее свои голоса отдали более 930 тысяч избирателейУ ее соперника, бывшего генпрокурора Молдавии Александра Стояногло – 44,59%, за которого проголосовали почти 749 тысяч человек.В выборах приняли участие около 1 млн 680 тысяч избирателей.После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов – бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло либо действующую главу государства Майю Санду. Президента избирают на четыре года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, выборы, майя санду, александр стояногло, политика, в мире