https://crimea.ria.ru/20241103/vo-vtorom-ture-vyborov-prezidenta-moldavii-yavka-sostavila-54-1141595876.html

Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%

Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54% - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%

Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Центризбиркома. РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T22:13

2024-11-03T22:13

2024-11-03T22:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Центризбиркома.В Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов – баллотирующуюся на второй срок действующую главу государства Майю Санду либо за бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло. Президента избирают на четыре года.Огромные очереди из желающих проголосовать собрались возле избирательных участков в Москве. Также граждане этой страны отправились из России в Баку и Кишинев, а из Курской и Белгородской областей в Минск, чтобы отдать свой голос.Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил РИА Новости, что полиция Молдавии задерживала на границе машины с гражданами Приднестровья. Также был перекрыт мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина.Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман заявила, что полицией были получены анонимные сообщения о "минировании" шести избирательных участков в Европе и двух в Молдавии.В молдавской Варнице закрывали избирательные участки в местном лицее, где голосуют в том числе жители Приднестровья, сообщает кишиневский телеканал Primul. Правоохранительные органы сообщили об анонимном звонке о минировании лицея, в котором расположены участки. Полиция прибыла на место, проводилась проверка здания. Председатель одного из участков оповестила о временном прекращении работы. Урны с бюллетенями были взяты под охрану полицией.Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) Молдавии сообщила о нейтрализации хакерской атаки на посвященный выборам сайт voteaza.md ("Голосуй, Молдова").Более 300 тысяч представителей диаспоры проголосовали за рубежом, это абсолютный рекорд, сообщает молдавский МИД.Один из двух избирательных участков, которые располагаются в посольстве Молдавии в Москве, завершил свою работу из-за того, что бюллетени для голосования во II туре выборов президента Молдавии там закончились, у входа оставалось еще много людей.Люди продолжают оставаться около входа в посольство Молдавии в Москве, несмотря на закрытие избирательных участков, передает корреспондент РИА Новости."Долой Майю Санду!" – скандируют избиратели.Полиция начала оттеснять людей от входа в консульство.Первый тур президентских выборов состоялся в Молдавии в конце октября. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?"Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими методами, это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в избирательный процесс в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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