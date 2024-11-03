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Полиция Молдавии задерживает машины из Приднестровья и перекрыла мост - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Полиция Молдавии задерживает машины из Приднестровья и перекрыла мост
Полиция Молдавии задерживает машины из Приднестровья и перекрыла мост - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Полиция Молдавии задерживает машины из Приднестровья и перекрыла мост
Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил РИА Новости, что полиция... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T16:34
2024-11-03T16:34
молдавия
выборы
приднестровье
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил РИА Новости, что полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья.Это происходит в зоне безопасности и отражается непосредственно на жителях, отметил он. И подчеркнул, что имеет место массовое скопление людей, которые не могут пройти через пункты пропуска.Нюансы, которые возникают с отдельными водителями, можно решать в частном порядке и не создавать препятствия пропуску транспорта в данном направлении, подчеркнул Беляков.Голосование организовано в населенных пунктах Молдавии, расположенных в зоне безопасности под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о селах в окрестностях города Бендеры, а также в окрестностях Дубоссар.Также Олег Беляков сообщил, что перекрыт мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина.На этом мосту образовались очередь из граждан Приднестровья, которые ехали в Молдавию, чтобы принять участие во втором туре президентских выборов. По словам Белякова, сейчас представители приднестровской стороны в ОКК инициирует выезд на место событий военных наблюдателей из миротворцев."Это действительно препятствия перехода на другую сторону граждан Приднестровья, изъявивших желание проголосовать на выборах Республики Молдова. В данный момент мы настаиваем на выезде военных наблюдателей", – сказал Беляков.В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Избирателям предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов – баллотирующуюся на второй срок действующую главу государства Майю Санду либо за бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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молдавия, выборы, приднестровье, новости, общество
Полиция Молдавии задерживает машины из Приднестровья и перекрыла мост

Полиция Молдавии на границе задерживает машины с гражданами Приднестровья и перекрыла мост

16:34 03.11.2024
 
© SputnikАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил РИА Новости, что полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья.
"Да, действительно, определенные проблемные моменты имеют место с самого утра, с начала голосования в Республике Молдова, граждане Приднестровья, желающие отдать голос на избирательных участках, поехали через пункты пропуска. Вот тут возникли некоторые обстоятельства, которые вызывают на сегодняшний день большую озабоченность", – сказал Беляков.
Это происходит в зоне безопасности и отражается непосредственно на жителях, отметил он. И подчеркнул, что имеет место массовое скопление людей, которые не могут пройти через пункты пропуска.
Нюансы, которые возникают с отдельными водителями, можно решать в частном порядке и не создавать препятствия пропуску транспорта в данном направлении, подчеркнул Беляков.
Голосование организовано в населенных пунктах Молдавии, расположенных в зоне безопасности под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о селах в окрестностях города Бендеры, а также в окрестностях Дубоссар.
Также Олег Беляков сообщил, что перекрыт мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина.

"Cо стороны города Резина в Молдавии поступает активная информация, в том числе сообщения правоохранительных органов, о том, якобы, что на данном направлении что-то заминировано или есть какая-то угроза непосредственно на данном направлении, то есть движение транспорта там полностью прекращено", – отметил Беляков.

На этом мосту образовались очередь из граждан Приднестровья, которые ехали в Молдавию, чтобы принять участие во втором туре президентских выборов. По словам Белякова, сейчас представители приднестровской стороны в ОКК инициирует выезд на место событий военных наблюдателей из миротворцев.
"Это действительно препятствия перехода на другую сторону граждан Приднестровья, изъявивших желание проголосовать на выборах Республики Молдова. В данный момент мы настаиваем на выезде военных наблюдателей", – сказал Беляков.
В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Избирателям предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов – баллотирующуюся на второй срок действующую главу государства Майю Санду либо за бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло.
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