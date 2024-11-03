https://crimea.ria.ru/20241103/politsiya-moldavii-zaderzhivaet-mashiny-iz-pridnestrovya-i-perekryla-most-1141586471.html

Полиция Молдавии задерживает машины из Приднестровья и перекрыла мост

Полиция Молдавии задерживает машины из Приднестровья и перекрыла мост - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Полиция Молдавии задерживает машины из Приднестровья и перекрыла мост

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил РИА Новости, что полиция... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T16:34

2024-11-03T16:34

2024-11-03T16:34

молдавия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил РИА Новости, что полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья.Это происходит в зоне безопасности и отражается непосредственно на жителях, отметил он. И подчеркнул, что имеет место массовое скопление людей, которые не могут пройти через пункты пропуска.Нюансы, которые возникают с отдельными водителями, можно решать в частном порядке и не создавать препятствия пропуску транспорта в данном направлении, подчеркнул Беляков.Голосование организовано в населенных пунктах Молдавии, расположенных в зоне безопасности под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о селах в окрестностях города Бендеры, а также в окрестностях Дубоссар.Также Олег Беляков сообщил, что перекрыт мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина.На этом мосту образовались очередь из граждан Приднестровья, которые ехали в Молдавию, чтобы принять участие во втором туре президентских выборов. По словам Белякова, сейчас представители приднестровской стороны в ОКК инициирует выезд на место событий военных наблюдателей из миротворцев."Это действительно препятствия перехода на другую сторону граждан Приднестровья, изъявивших желание проголосовать на выборах Республики Молдова. В данный момент мы настаиваем на выезде военных наблюдателей", – сказал Беляков.В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Избирателям предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов – баллотирующуюся на второй срок действующую главу государства Майю Санду либо за бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240922/perevooruzhenie-moldavii--chto-gotovit-antirossiyskiy-zapad-1140447840.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, выборы, приднестровье, новости, общество