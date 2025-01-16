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В Ялте выявили мазутное пятно в море - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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В Ялте выявили мазутное пятно в море
В Ялте выявили мазутное пятно в море - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В Ялте выявили мазутное пятно в море
Новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T07:27
2025-01-16T07:30
крым
ялта
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
экология
черное море
новости крыма
минприроды крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.Всего, по ее словам, накануне специалисты обследовали 485,3 километров береговой линии, более 171 "квадратов" акватории и свыше 29 "квадратов" с помощью систем БАС, собрано 9 тонн загрязненного грунта и песка, очищено 650 метров береговой линии и 80 квадратных метров акватории, спасена 81 птица.Всего 15 января привлекались 830 человек, задействовано 250 единиц техники, 29 плавсредств, два борта Ми-8 и семь беспилотников. Монитогринг продолжается, уточнила глава профильного министерства.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Краснодарского края. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берег Азовского моря очистили от мазутаКак ликвидируют последствия с разлива мазута в СевастополеДля защиты птиц и животных от мазута нужна отдельная программа – мнение
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крым, ялта, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, черное море, новости крыма, минприроды крыма
В Ялте выявили мазутное пятно в море

В Ялте и на острове Тузла выявили мазутные пятна – минприроды Крыма

07:27 16.01.2025 (обновлено: 07:30 16.01.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.
"По результатам мониторинга в городском округе Ялта выявлен факт обнаружения нефтепродуктов - 80 квадратных метров в акватории, и подтверждено наличие одного факта мазута на острове Тузла - 2,55 км", - сообщила Шевцова.
Всего, по ее словам, накануне специалисты обследовали 485,3 километров береговой линии, более 171 "квадратов" акватории и свыше 29 "квадратов" с помощью систем БАС, собрано 9 тонн загрязненного грунта и песка, очищено 650 метров береговой линии и 80 квадратных метров акватории, спасена 81 птица.
Всего 15 января привлекались 830 человек, задействовано 250 единиц техники, 29 плавсредств, два борта Ми-8 и семь беспилотников. Монитогринг продолжается, уточнила глава профильного министерства.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Краснодарского края. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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