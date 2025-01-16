https://crimea.ria.ru/20250116/v-yalte-vyyavili-mazutnoe-pyatno-v-more--1143384786.html

В Ялте выявили мазутное пятно в море

В Ялте выявили мазутное пятно в море - РИА Новости Крым, 16.01.2025

В Ялте выявили мазутное пятно в море

Новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T07:27

2025-01-16T07:27

2025-01-16T07:30

крым

ялта

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

экология

черное море

новости крыма

минприроды крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134252521_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_2b95e4007fbd28c52c576af1e38d7206.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.Всего, по ее словам, накануне специалисты обследовали 485,3 километров береговой линии, более 171 "квадратов" акватории и свыше 29 "квадратов" с помощью систем БАС, собрано 9 тонн загрязненного грунта и песка, очищено 650 метров береговой линии и 80 квадратных метров акватории, спасена 81 птица.Всего 15 января привлекались 830 человек, задействовано 250 единиц техники, 29 плавсредств, два борта Ми-8 и семь беспилотников. Монитогринг продолжается, уточнила глава профильного министерства.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Краснодарского края. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берег Азовского моря очистили от мазутаКак ликвидируют последствия с разлива мазута в СевастополеДля защиты птиц и животных от мазута нужна отдельная программа – мнение

https://crimea.ria.ru/20250115/mazut-s-tankera-volgoneft-239-otkachayut-do-kontsa-yanvarya-1143364946.html

крым

ялта

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, черное море, новости крыма, минприроды крыма