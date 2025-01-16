https://crimea.ria.ru/20250116/udary-po-ukraine-porazheny-obekty-energetiki-1143385828.html

Удары по Украине: поражены объекты энергетики

Удары по Украине: поражены объекты энергетики - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Удары по Украине: поражены объекты энергетики

В результате ночных взрывов на Украине повреждены объекты энергетики и аэродром в Полтавской и Черниговской областях. Утром воздушная тревога объявлена на всей... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T09:09

2025-01-16T09:09

2025-01-16T09:32

украина

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В результате ночных взрывов на Украине повреждены объекты энергетики и аэродром в Полтавской и Черниговской областях. Утром воздушная тревога объявлена на всей территории страны.Уточняется, что без света остаются более 300 бытовых и 22 юридических потребителя.Как пишет РИА Новости, в Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому.Кроме того, по данным украинских СМИ, взрывы гремели в Сумах, Кривом Роге, Ивано-Франковской и Харьковской областях.Сигнал воздушной тревоги в ночь на 16 января также звучал в Киевской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Утром воздушную тревогу объявили на всей территории страны.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныУдары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают светГрупповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"

украина

сумы

полтавская область

черниговская область

кривой рог

ивано-франковская область

харьковская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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