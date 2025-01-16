Рейтинг@Mail.ru
Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250116/gde-v-sevastopole-perekroyut-dvizhenie-na-vremya-kreschenskikh-krestnykh-khodov-1143372127.html
Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
В Севастополе перекроют движение по ряду улиц в связи с проведением крестных ходов в честь Крещения Господня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T08:37
2025-01-16T08:56
севастополь
новости севастополя
транспорт
логистика
крещение в крыму
крещение
департамент транспорта севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111355/02/1113550212_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_9cef0927ad4bd8ccfdd101da2b77c254.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе перекроют движение по ряду улиц в связи с проведением крестных ходов в честь Крещения Господня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Уточняется, что 18 января с 19.30 до окончания мероприятия движение ограничат в Казачьей бухте - от Церкви Филиппа Митрополита до дома №12 по улице Казачьей.19 января с 9.30 до окончания крестного хода ограничение введут по нечетной стороне дороги-дублера проспекта Героев Сталинграда. А с 10.30 проезд будет ограничен на Северной стороне по Качинскому шоссе на участке от Братского кладбища до остановки общественного транспорта "Пляж "Звездный берег".Жителей и гостей города призывают учитывать информацию при планировании маршрутов по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение: история, традиции и особенности праздникаПростые советы для безопасных крещенских купаний - инфографикаВоздвиженье Креста Господня: какой крест нельзя носить
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111355/02/1113550212_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_cc1a5dd0be578b0f5946cbc20d1c43c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, транспорт, логистика, крещение в крыму, крещение, департамент транспорта севастополя, общество
Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов

В Севастополе перекроют движение в связи с проведением крестных ходов на Крещение

08:37 16.01.2025 (обновлено: 08:56 16.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВ Севастополе крестный ход и освящение воды в честь Крещения Господня
В Севастополе крестный ход и освящение воды в честь Крещения Господня - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе перекроют движение по ряду улиц в связи с проведением крестных ходов в честь Крещения Господня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Уточняется, что 18 января с 19.30 до окончания мероприятия движение ограничат в Казачьей бухте - от Церкви Филиппа Митрополита до дома №12 по улице Казачьей.
19 января с 9.30 до окончания крестного хода ограничение введут по нечетной стороне дороги-дублера проспекта Героев Сталинграда.
А с 10.30 проезд будет ограничен на Северной стороне по Качинскому шоссе на участке от Братского кладбища до остановки общественного транспорта "Пляж "Звездный берег".
Жителей и гостей города призывают учитывать информацию при планировании маршрутов по городу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крещение: история, традиции и особенности праздника
Простые советы для безопасных крещенских купаний - инфографика
Воздвиженье Креста Господня: какой крест нельзя носить
 
СевастопольНовости СевастополяТранспортЛогистикаКрещение в КрымуКрещениеДепартамент транспорта СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:54На Кубани гражданин Армении обокрал винзавод на миллион
09:35В России повысят требования к стандартам производства продуктов
09:09Удары по Украине: поражены объекты энергетики
08:46Для тушения нефтебазы под Воронежем направлены два пожарных поезда
08:37Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
08:13Крещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели
07:50ВСУ атаковали четыре региона России
07:27В Ялте выявили мазутное пятно в море
07:19В Соцфонде напомнили крымчанам о важном правиле получения единого пособия
06:53"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
06:35Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"
06:26Сохранил Украину и укрепил НАТО: Байден выступил с прощальной речью
06:10Для защиты птиц и животных от мазута нужна отдельная программа – мнение
00:01Мороз и туманы: погода в Крыму 16 января
00:00Какой сегодня праздник: 16 января
23:16Нефтебаза горит после удара по Воронежской области
23:02Обмен пленными и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день
22:48Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
22:30В России впервые установили "растущий" эндопротез девочке-подростку
22:16В Армянске и четырех селах Крыма на сутки отключат воду
Лента новостейМолния