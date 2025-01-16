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Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов

Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов

В Севастополе перекроют движение по ряду улиц в связи с проведением крестных ходов в честь Крещения Господня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T08:37

2025-01-16T08:37

2025-01-16T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе перекроют движение по ряду улиц в связи с проведением крестных ходов в честь Крещения Господня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Уточняется, что 18 января с 19.30 до окончания мероприятия движение ограничат в Казачьей бухте - от Церкви Филиппа Митрополита до дома №12 по улице Казачьей.19 января с 9.30 до окончания крестного хода ограничение введут по нечетной стороне дороги-дублера проспекта Героев Сталинграда. А с 10.30 проезд будет ограничен на Северной стороне по Качинскому шоссе на участке от Братского кладбища до остановки общественного транспорта "Пляж "Звездный берег".Жителей и гостей города призывают учитывать информацию при планировании маршрутов по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение: история, традиции и особенности праздникаПростые советы для безопасных крещенских купаний - инфографикаВоздвиженье Креста Господня: какой крест нельзя носить

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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