https://crimea.ria.ru/20240927/vozdvizhene-kresta-gospodnya-kakoy-krest-nelzya-nosit-1140325511.html

Воздвиженье Креста Господня: какой крест нельзя носить

Воздвиженье Креста Господня: какой крест нельзя носить - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Воздвиженье Креста Господня: какой крест нельзя носить

27 сентября все православные отмечают праздник Воздвиженья Креста Господня. Название праздника объясняется древним обычаем Церкви ритуально поднимать... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T06:37

2024-09-27T06:37

2024-09-27T06:37

религия

православие

общество

культура

крымская митрополия

максим кондаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 27 сентября все православные отмечают праздник Воздвиженья Креста Господня. Название праздника объясняется древним обычаем Церкви ритуально поднимать (воздвигать) крест во время богослужения.Крест с ГолгофыВ первый раз Господень крест торжественно воздвигли после обнаружения его в земле Голгофы. При этом есть несколько версий того, как на Голгофе удалось найти именно тот крест, на котором был распят Богочеловек. Но по всем трем существующим версиям, это произошло несколькими веками после страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа.До страданий Спасителя крест был орудием казни, символом позора и презрения. После того, как Господь принял на нем мученическую смерть, он стал не только напоминать о земных муках Христа ради спасения человечества, но и олицетворять победу жизни над смертью и стал использоваться в церковной росписи.В любом случае крест является главным символом веры и почитается католиками и православными во всем мире. Крест водружают на вершину храмов, есть поклонные кресты, кресты изображают на одежде священнослужителей, нагрудные кресты носят все верующие христиане, кроме протестантов, а некоторые прихожане восточных церквей даже татуируют их на теле.В честь Креста Господня строят храмы и называют различные организации. Самая известная – Крестовоздвиженская община сестер милосердия - первое в мире женское медицинское формирование по оказанию помощи раненым во время войны. Дата ее основания – 14 (27) сентября 1853 года – день воздвиженья Креста Господня и самое начало Крымской войны. Община была создана по инициативе хирурга Николая Пирогова, который стал ее первым руководителем.Нагрудный крест – какой он должен бытьКак не ошибиться при покупке нательного крестика, РИА Новости Крым рассказал заместитель руководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков."Форм креста много – восьмиконечный, четырехконечный, с титлами и без, греческий и так далее. Для того, чтобы не было сомнений в каноничности нательного крестика, достаточно приобрести крест в церковной или монастырской лавке. Лекарственные препараты мы приобретаем в аптеке, а не в часовой мастерской. Смартфоны – в магазине электроники, а не в булочной. Так же разборчиво следует относиться и к церковной продукции. Крестики, иконы и духовную литературу стоит приобретать в церковных лавках", – сказал отец Максим.Он объяснил это тем, что, по уставу настоятель храма или игумен монастыря несет персональную ответственность за каноничность всего товара в церковной лавке. Кроме того, крест из церковной лавки уже освящен, его не нужно будет нести в храм за тем, чтобы над них совершили обряд освящения. Неосвященный же крест не считается символом веры, это ни что иное, как обычное украшение.Если же вы не смогли выбрать в церковной лавке эстетически подходящий вам крестик, то будьте осторожны с его приобретением в другом месте, так как можно купить кресты не канонические. Такой крест священник может даже отказаться освящать."К большому сожалению, не в меру предприимчивые продавцы на ярмарках народных мастеров или в ювелирных магазинах, не моргнув глазом, подтверждают перед покупателем "православность" их изделий, которые потом священник в церкви зачастую отказывается освящать из-за их абсолютного несоответствия канонам", – рассказывает о. Максим Кондаков о некоторых случаях в том числе и из своей практики.Вместе с тем, он предостерег от татуировок в форме креста по обычаю верующих восточных и африканских православных церквей."Становиться носителем заморских, пусть и христианских, культур - дело неблагодарное. Наше православное благочестие веками проявляло себя весьма плодотворно и без татуировок. Пусть наша вера проявляет себя делами – по слову Апостола Иакова", – сказал он.Опасно ли носить найденный крестикЗаместитель руководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии развенчал миф о том, что нельзя с земли поднимать потерянные крестики, чтобы не навлечь на себя несчастье того, кто этот крестик потерял.Он скептически прокомментировал обычай меняться нательными крестами. По словам отца Максима Кондакова, этот обычай не имеет никакого религиозного смысла. Такой же скепсис он выразил относительно ношения богатых, дорогих нательных крестов, украшенных драгоценными камнями:Вместе с тем, священник Симферопольской и Крымской епархии отметил, что он с большой симпатией относится к православному мерчу: сумкам, пайтам, футболкам и банданам и другим товарам с библейскими цитатами и евангельской символикой."Но крест для меня – святыня. И носить его в качестве заурядного украшения или безделушки я бы не советовал", – выразил о. Максим Кондаков свое мнение.

https://crimea.ria.ru/20231230/v-khersonese-na-kupol-khrama-vodruzili-novyy-krest--kopiyu-dorevolyutsionnogo-1133925489.html

https://crimea.ria.ru/20230923/godenovskiy-krest--klirik-sumzin-rasskazal-o-znachenii-svyatyni-1131608916.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, православие, общество, культура, крымская митрополия, максим кондаков