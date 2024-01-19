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Крещение: история, традиции и особенности праздника - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Крещение: история, традиции и особенности праздника
Крещение: история, традиции и особенности праздника - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Крещение: история, традиции и особенности праздника
19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне. Он принадлежит к числу двунадесятых праздников, которые посвящены событиям... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T06:21
2024-01-19T06:21
крещение
крещение в крыму
праздники и памятные даты
религия
история
традиции
православие
общество
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19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне. Он принадлежит к числу двунадесятых праздников, которые посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. История, традиции и особенности этого дня - в материале РИА Новости Крым.Крещенский сочельникВажная часть празднования Крещения — сочельник, который православные христиане отмечают 18 января. В этот день службы в церквях не совсем обычные: после богослужения проходит Великая вечерня, а затем духовенство совершает первый чин освящения воды. Второй совершается в сам праздник, 19 января. По приданию, святая вода способна исцелять больных, также ею окропляют дома.По обычаю священнослужители проводят обряд у живой воды — море, источники, озера, реки, проруби. Великое освящение воды в навечерие (преддверие церковного торжества — ред.) и в сам праздник Крещения православная церковь совершает издревле, причем духовенство всегда разъясняет: благодать освящения воды в оба эти дня одна и та же.Праздник БогоявленияКрещение Господне православная церковь называет Богоявлением, потому что Иисус Христос после крещения показал себя миру как Спаситель и Мессия. В этом событии была явлена людям Святая Троица: Бог Отец — голосом с неба, Бог Сын — крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой — снизошедшим на Иисуса Христа. А произошло это так.До тридцатилетнего возраста Иисус Христос жил со своей Матерью в небольшом городке Назарете, помогая престарелому отчиму Иосифу. Иисус почти ничем себя не проявлял как мессия, и люди считали его одним из детей Иосифа. Когда пришло время ему начать свое общественное служение, Бог повелел пророку Иоанну Крестителю, жившему в пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния и крестить в реке Иордан всех кающихся в знак их желания очиститься от грехов.Тогда же среди прочего народа к Иоанну пришел и Иисус из Назарета Галилейского, чтобы креститься от него. Иоанн никогда до этого не встречался с Иисусом и потому не знал, кто он. Но когда Иисус подошел к нему для крещения, то Иоанн как пророк ощутил его святость, безгрешность и превосходство над собой, поэтому он в недоумении возразил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" На что Иисус коротко ответил, что "так надлежит нам исполнить всякую правду". Этим он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а будущим христианам дал пример послушания воле Божией и смирения.Крещение Господне — это торжественное вступление Иисуса Христа на общественное служение роду человеческому.Традиции праздникаПервая и очень важная традиция Крещения — день должен начаться с молитвы. Молитва может отличаться от обычной. В этот праздник, на рассвете, можно попросить Господа о самых своих сокровенных желаниях – считается, что он исполнит все ваши просьбы.Среди верующих также существует традиция окунаться в прорубь в ночь на 19 января и днем, когда вся вода считается святой. Священники и прихожане многих храмов в Крещенский сочельник отправляются на водоем, где заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Прорубь называется Иорданью — в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча.Крещенские морозы слывут самыми суровыми, однако, как отмечают верующие, это сакральному действию не может навредить. Наоборот, у прошедших этот обряд уходят болезни и очищается дух. Однако важно делать это правильно и с соблюдением мер безопасности.
https://crimea.ria.ru/20240118/svyaschenniki-iz-kryma-povezut-kreschenskuyu-vodu-soldatam-na-peredovuyu-1134285184.html
https://crimea.ria.ru/20240117/kreschenskie-kupaniya-v-krymu-i-sevastopole-mesta-dlya-omoveniya-1134227322.html
https://crimea.ria.ru/20240116/prostye-sovety-dlya-bezopasnykh-kreschenskikh-kupaniy---infografika-1134221263.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крещение, крещение в крыму, праздники и памятные даты, религия, история, традиции, православие, общество
Крещение: история, традиции и особенности праздника

Традиции и особенности праздника Крещения Господня

06:21 19.01.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПраздник Крещение Господне в регионах России
Праздник Крещение Господне в регионах России - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне. Он принадлежит к числу двунадесятых праздников, которые посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.
История, традиции и особенности этого дня - в материале РИА Новости Крым.

Крещенский сочельник

Важная часть празднования Крещения — сочельник, который православные христиане отмечают 18 января. В этот день службы в церквях не совсем обычные: после богослужения проходит Великая вечерня, а затем духовенство совершает первый чин освящения воды. Второй совершается в сам праздник, 19 января. По приданию, святая вода способна исцелять больных, также ею окропляют дома.
По обычаю священнослужители проводят обряд у живой воды — море, источники, озера, реки, проруби. Великое освящение воды в навечерие (преддверие церковного торжества — ред.) и в сам праздник Крещения православная церковь совершает издревле, причем духовенство всегда разъясняет: благодать освящения воды в оба эти дня одна и та же.
Крещение - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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Праздник Богоявления

Крещение Господне православная церковь называет Богоявлением, потому что Иисус Христос после крещения показал себя миру как Спаситель и Мессия. В этом событии была явлена людям Святая Троица: Бог Отец — голосом с неба, Бог Сын — крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой — снизошедшим на Иисуса Христа. А произошло это так.
До тридцатилетнего возраста Иисус Христос жил со своей Матерью в небольшом городке Назарете, помогая престарелому отчиму Иосифу. Иисус почти ничем себя не проявлял как мессия, и люди считали его одним из детей Иосифа. Когда пришло время ему начать свое общественное служение, Бог повелел пророку Иоанну Крестителю, жившему в пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния и крестить в реке Иордан всех кающихся в знак их желания очиститься от грехов.
Тогда же среди прочего народа к Иоанну пришел и Иисус из Назарета Галилейского, чтобы креститься от него. Иоанн никогда до этого не встречался с Иисусом и потому не знал, кто он. Но когда Иисус подошел к нему для крещения, то Иоанн как пророк ощутил его святость, безгрешность и превосходство над собой, поэтому он в недоумении возразил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" На что Иисус коротко ответил, что "так надлежит нам исполнить всякую правду". Этим он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а будущим христианам дал пример послушания воле Божией и смирения.
Согласно религиозной традиции, люди в память об этом крещении ежегодно совершают крестные ходы к источникам, где совершается великий чин освящения воды. С ночи 18 января и 19 января люди погружаются в освященные источники. Но надо понимать - это не просто погружение или дань моде, а глубокая религиозная традиция, совершаемая с молитвой во исцеление души и тела.
Крещение Господне — это торжественное вступление Иисуса Христа на общественное служение роду человеческому.
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17 января, 07:03
Крещенские купания в Крыму и Севастополе: места для омовения

Традиции праздника

Первая и очень важная традиция Крещения — день должен начаться с молитвы. Молитва может отличаться от обычной. В этот праздник, на рассвете, можно попросить Господа о самых своих сокровенных желаниях – считается, что он исполнит все ваши просьбы.
Среди верующих также существует традиция окунаться в прорубь в ночь на 19 января и днем, когда вся вода считается святой. Священники и прихожане многих храмов в Крещенский сочельник отправляются на водоем, где заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Прорубь называется Иорданью — в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча.
Крещенские морозы слывут самыми суровыми, однако, как отмечают верующие, это сакральному действию не может навредить. Наоборот, у прошедших этот обряд уходят болезни и очищается дух. Однако важно делать это правильно и с соблюдением мер безопасности.
Крещенские купания в Алуште - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
16 января, 17:28Инфографика
Простые советы для безопасных крещенских купаний - инфографика
 
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