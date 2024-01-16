Крещенские купания: как получить пользу и не навредить здоровью
Крещенские купания принесут пользу для здоровья только при тщательной подготовке – врач
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваКрещенье в Севастополе
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Крещенские купания могут принести здоровью человека как пользу, так и вред. Кому противопоказано нырять в ледяную воду, и как к этому подготовиться, чтобы организм получил положительный эффект, РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
Как подготовиться к Крещенским купаниям
"Считается, что, окунувшись в крещенскую купель, человек смывает с себя все плохое и приобретает здоровье на продолжительное время. Процедура окунания в крещенскую купель требует определенной подготовки, потому что 19 января вода в открытых природных источниках в основном холодная: чаще не превышает +8 градусов, - и действует на организм определенным образом", - говорит эксперт.
Самое первое и важное, на что призывает обратить внимание врач, это закаливание, которое можно делать не только в открытых водоемах, но и в домашних условиях, или в специализированных СПА.
Владимир Мещеряков советует начинать закаливание с теплого времени года, когда вода не сильно холодная, а окружающий воздух достаточно теплый, чтобы температура тела быстро восстановилась, и человек не получил переохлаждение.
"С каждой процедурой разница температур между холодным и теплым компонентом должна становиться больше. Тогда достигается эффект тренировки: кожа человека становится менее восприимчивой к холодной воде. Поскольку окунание в крещенскую купель непродолжительное, кожа должна эту процедуру выдержать. Важно настроиться на Крещенские купания не только морально, но и физически", - объясняет специалист.
По словам врача, категорически противопоказано употреблять спиртные напитки как перед омовением в купели, так и после: они вызывают расширение сосудов, за счет чего усиливается теплоотдача.
"Сосуды расширяются, и охлаждение организма происходит гораздо быстрее, чем без употребления спиртных напитков. Соответственно и вредное воздействие холодной воды на организм произойдет быстрее и будет более глубоким. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, начиная от простудных заболеваний, заканчивая инфарктом, инсультом", - предупреждает Владимир Мещеряков.
Гораздо полезнее выпить горячего витаминизированного чаю или настой из трав с медом. Также врач напоминает про необходимость комплекта сухой теплой одежды на смену.
"После купели нужно быстро растереться махровым полотенцем, чтобы вызвать покраснение кожи, согревающий эффект. Надеть теплое белье и перейти в теплое помещение. Если приехали на автомобиле, то прогреть его нужно заранее и сесть в уже теплый салон, чтобы кратковременный эффект от холодной воды крещенской купели прошел как можно быстрее", - советует специалист.
Как минимизировать вред
Особенно тщательно подготовиться к Крещенским купаниям Владимир Мещеряков советует людям с ограниченными возможностями по здоровью, имеющим хронические заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, различные формы аритмии. Также это касается людей, которые перенесли инфаркты, инсульты.
Очень аккуратно, по словам врача, подходить к омовениям в холодной воде нужно пациентам с сахарным диабетом.
"Это стресс для организма. Помимо воздействия на сосудистую и сердечно-сосудистую системы, такие купания могут повлиять на колебания уровня глюкозы крови как в сторону ее увеличения, так и уменьшения. Поэтому важно очень тщательно подготовиться, чтобы не возникло проблем или как-то фатальных осложнений", - предупреждает врач.
Если при наличии таких заболеваний все же возникло большое желание окунуться в Крещенскую купель, то нужно начать с беседы с лечащим доктором, который даст советы, что можно и нужно сделать, чтобы подготовиться и пройти это с наименьшими потерями для здоровья, а лучше с пользой.
"Ни в коем случае нельзя окунаться больным людям с простудными заболеваниями и обострением хронических заболеваний. Если человек с ОРВИ или гриппом окунется в холодную воду, то это точно не принесет пользы его здоровью. Скорее он получит осложнения в виде, например, пневмонии или других проблем", - предостерегает врач.
Также Владимир Мещеряков уточняет, что скорость охлаждения организма зависит от возраста человека. Быстрее всего это происходит у детей и пожили людей. Они больше всего рискуют получить риск переохлаждения. Поэтому им тоже важно особенно тщательно и заблаговременно готовиться к Крещенским купаниям.
Если начать подготовку лишь накануне омовения, то, по мнению врача, пользы для нетренированного человека будет мало. Для того, чтобы крещенская купель не навредила здоровью, готовиться и тренировать организм к воздействию контрастных температур как воздушных, так и водных процедур, необходимо заранее.
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