https://crimea.ria.ru/20240116/kreschenskie-kupaniya-kak-poluchit-polzu-i-ne-navredit-zdorovyu-1134211141.html

Крещенские купания: как получить пользу и не навредить здоровью

Крещенские купания: как получить пользу и не навредить здоровью - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Крещенские купания: как получить пользу и не навредить здоровью

Крещенские купания могут принести здоровью человека как пользу, так и вред. Кому противопоказано нырять в ледяную воду, и как к этому подготовиться, чтобы... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T21:45

2024-01-16T21:45

2024-01-16T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Крещенские купания могут принести здоровью человека как пользу, так и вред. Кому противопоказано нырять в ледяную воду, и как к этому подготовиться, чтобы организм получил положительный эффект, РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Как подготовиться к Крещенским купаниямСамое первое и важное, на что призывает обратить внимание врач, это закаливание, которое можно делать не только в открытых водоемах, но и в домашних условиях, или в специализированных СПА.Владимир Мещеряков советует начинать закаливание с теплого времени года, когда вода не сильно холодная, а окружающий воздух достаточно теплый, чтобы температура тела быстро восстановилась, и человек не получил переохлаждение.По словам врача, категорически противопоказано употреблять спиртные напитки как перед омовением в купели, так и после: они вызывают расширение сосудов, за счет чего усиливается теплоотдача.Гораздо полезнее выпить горячего витаминизированного чаю или настой из трав с медом. Также врач напоминает про необходимость комплекта сухой теплой одежды на смену."После купели нужно быстро растереться махровым полотенцем, чтобы вызвать покраснение кожи, согревающий эффект. Надеть теплое белье и перейти в теплое помещение. Если приехали на автомобиле, то прогреть его нужно заранее и сесть в уже теплый салон, чтобы кратковременный эффект от холодной воды крещенской купели прошел как можно быстрее", - советует специалист.Как минимизировать вредОсобенно тщательно подготовиться к Крещенским купаниям Владимир Мещеряков советует людям с ограниченными возможностями по здоровью, имеющим хронические заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, различные формы аритмии. Также это касается людей, которые перенесли инфаркты, инсульты.Очень аккуратно, по словам врача, подходить к омовениям в холодной воде нужно пациентам с сахарным диабетом.Если при наличии таких заболеваний все же возникло большое желание окунуться в Крещенскую купель, то нужно начать с беседы с лечащим доктором, который даст советы, что можно и нужно сделать, чтобы подготовиться и пройти это с наименьшими потерями для здоровья, а лучше с пользой.Также Владимир Мещеряков уточняет, что скорость охлаждения организма зависит от возраста человека. Быстрее всего это происходит у детей и пожили людей. Они больше всего рискуют получить риск переохлаждения. Поэтому им тоже важно особенно тщательно и заблаговременно готовиться к Крещенским купаниям.Если начать подготовку лишь накануне омовения, то, по мнению врача, пользы для нетренированного человека будет мало. Для того, чтобы крещенская купель не навредила здоровью, готовиться и тренировать организм к воздействию контрастных температур как воздушных, так и водных процедур, необходимо заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение Господне: история и традиции празднованияПодготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"Как стать крымским моржом и не заболеть

https://crimea.ria.ru/20240115/nastupyat-li-v-krymu-kreschenskie-morozy-1134203647.html

https://crimea.ria.ru/20240116/prostye-sovety-dlya-bezopasnykh-kreschenskikh-kupaniy---infografika-1134221263.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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