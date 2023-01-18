https://crimea.ria.ru/20230118/podgotovitsya-k-zimnim-kupaniyam-sovety-spasateley-i-khitrosti-morzhey-1126455665.html

Подготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"

Подготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей" - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Подготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"

Традиция крещенских купаний давно и прочно закрепилась среди православных христиан, пока на севере рубят проруби – "иордани", в южных регионах погружаются в... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T15:33

2023-01-18T15:33

2023-01-18T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Традиция крещенских купаний давно и прочно закрепилась среди православных христиан, пока на севере рубят проруби – "иордани", в южных регионах погружаются в освященные морские воды. Тем, кто впервые решил присоединиться к омовениям, следует учесть важные правила и советы, которыми с РИА Новости Крым поделились спасатели и опытные любители зимнего плавания.Идем к врачу и выбираем безопасные места"Перед обрядом омовения нужно обязательно проверить состояние своего здоровья. Можно ли вам по медицинским показателям заниматься такими вещами", — дает первую рекомендацию исполняющий обязанности замруководителя главного государственного инспектора по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по РК Александр Зраенко.Если врач дает добро, второе, что следует сделать — выбрать специальное место, где крещенские купания будут проводиться организовано со специальным обеспечением и средствами обогрева. "Только эти места являются безопасными. В таких локациях обследовано морское дно и обеспечивается спасение. Бесконтрольные купания в неустановленных местах могут привести к гибели", — предупреждает Зраенко.С утра перед погружением в зимнее море он советует принять контрастный душ и в целом называет эту процедуру полезной. Заходить в море (или любой другой водоем) специалист рекомендует постепенно, в холодной воде находиться не дольше минуты: "Постепенно проходите в воду, окунаетесь, выходите, обтираетесь сухим полотенцем, проходите в палатку для обогрева, одеваетесь, пьете горячий чай", — дает алгоритм спасатель.Также он подчеркивает крайнюю опасность купаний в состоянии алкогольного опьянения, советует внимательно следить за детьми и предостерегает от попыток нырять в воду с разбега:"В одном из субъектов гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и решил совершить омовение, прыгнув воду. В результате получил компрессионный перелом позвоночника, и был спасен спасателями, которые находились в воде. Реабилитация при таких травмах составляет от двух до трех лет", — привел случай из собственной практики представитель профильного ведомства.Надеваем носки и шапкуОпасность "пьяных" погружений подчеркивает и руководитель одного из клубов любителей зимнего плавания Александр Еременко:В этой связи всем, кто успел "принять на грудь" купаться нельзя, остальные могут взять на вооружение хитрости, которыми делится Еременко:"При выходе из воды нужно обтереть сначала голову, затем стопы и сразу же надеть шерстяные носки и шапку, а потом уже можно не торопясь вытереть остальные части тела. Еще одна хитрость, придуманная лично мной: взять с собой обычную полуторалитровую бутылку с теплой водой, завернуть ее в полотенце и положить в сумку. При выходе из воды, нужно вылить немного теплой воды на голову и на ноги. Получается контраст и разность температур — это позволит успокоиться, согреться и вытереться без дискомфортных ощущений".Также с собой лучше взять шлепанцы или специальные купальные тапочки, в которых удобно заходить в воду, а еще термос с горячим чаем или кофе. Перед погружением эксперт советует сделать легкую зарядку.Двадцать девять вариантовКак сообщает крымский главк МЧС, в праздник Крещения все храмы республики будут находиться на особом контроле спасателей. Кроме того, в этом году определены 29 организованных мест купаний.В Симферопольском районе это естественные водоемы в поселке Гвардейское и селе Белоглинка. В первом случае дежурство МЧС организовано с 8 часов утра до двух часов дня, во втором — с 10.00 до полудня.В Бахчисарайском районе купания пройдут с полудня и в течение всего дня в озере на территории села Скалистое, и в Песчаном — на пляже пансионата "Лесник".В Белогорском районе омовение можно совершить на территории Свято-Троицке-Параскевиевского монастыря с 22 часов 18 января до 3 часов ночи 19 числа.На территории Ялты локации организуют на набережной имени Ленина с полудня до 16 часов. В это же время православные могут совершить омовения на "Детском" пляже Алупки, на пляже "Гурзуфский-7" Гурзуфа, в районе "Нарышкинских Камней" в Симеизе, а также на пляже "Рубикон" в Гаспре.В Алуштинском районе 18 января до 22 часов купальная локация организована в селе Малореченское. 19 января с 11.30 до 14.00 — на городском пляже Алушты, с полудня до 14.00 — в Партените, с 9 утра до 12.00 — на территория Косьмо-Дамиановского монастыря, с 22 часов 18 числа до полуночи 19 января — в Профессорском уголке, на пляже "Черновские камни".Керчанам в Крещение предлагают отправлять на городскую набережную, в район Адмиралтейского проезда, 15, где спасатели будут дежурить с 11 до 13 часов.Жители Ленинского района с полудня до 14 часов смогут окунуться в воды озера Тобечик, а также на набережной в Щелкино — с 23.30 18 числа до половины второго ночи 19-го.В Феодосии крещенские купания традиционно пройдут в районе набережной Десантников, на пляже "Рилка" между второй и третьей бунами, с 12 до 14 часов. В это же время специальные места будут работать в Береговом, на пляже "Бора-Бора", в Коктебеле возле кафе "Камелот", в Орджоникидзе, в районе причала №214А.В Судаке местом официальных крещенских купаний определен городской пляж — с 12 до 14.00, а также Набережная в селе Прибрежном — с 10 до 12.00.В Евпатории крещенских купальщиков приглашают на пляж "Оазис", в Саках - на территорию санатория "Полтава-Крым" также с 12 до 14 часов. В Новофедоровке Сакского района с 11 до 13 часов купания пройдут на муниципальном пляже "Палуба". В Нижнегорском районе - в купели Святого Луки Крымского на побережье озера Сиваш в районе села Изобильное, с 11 до 13 часов.Ранее в Севастополе определили семь мест для безопасных крещенских купаний и опубликовали расписание праздничных служб в храмах города Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение: соблюдение традиций без последствий для здоровьяГде в Крыму на Крещение будет самое теплое мореКак правильно окунаться в ледяную воду на Крещение - совет врача

https://crimea.ria.ru/20230118/kreschenie-v-sevastopole-7-mest-dlya-bezopasnykh-kupaniy-i-raspisanie-sluzhb--1126429952.html

https://crimea.ria.ru/20230109/yuzhnye-morzhi-kak-nachat-zanimatsya-zimnim-plavaniem-v-krymu-1125870079.html

https://crimea.ria.ru/20230115/na-puti-k-rekordu-v-krymu-na-kreschenie-zhdut-anomalnoe-teplo-1126383943.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

крым, религия, общество, крещение в крыму, совет эксперта