https://crimea.ria.ru/20230117/gde-v-krymu-na-kreschenie-budet-samoe-teploe-more-1126420074.html

Где в Крыму на Крещение будет самое теплое море

Где в Крыму на Крещение будет самое теплое море - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Где в Крыму на Крещение будет самое теплое море

Крещенские купания в Крыму пройдут при хорошей, солнечной погоде, морская вода на Южном берегу прогреется до 10 градусов, а на востоке море будет холодным. Об... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-17T07:04

2023-01-17T07:04

2023-01-16T23:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крещенские купания в Крыму пройдут при хорошей, солнечной погоде, морская вода на Южном берегу прогреется до 10 градусов, а на востоке море будет холодным. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Погода и вода"Вместо крещенских морозов в Крыму будет крещенское тепло. Температура воздуха днем составит 17-19 градусов тепла, ночные температуры тоже высокие – до +12 градусов", – прогнозирует Любецкая.Морская вода, по ее словам, также необычно теплая для января. Комфортнее всего море на Южном берегу Крыма, а вот у восточных берегов вода будет холодной:Где совершить омовениеВ Ялте купания пройдут в полдень на набережной, возле часовни Новомучеников и Исповедников Российских, уточнили в администрации города. В Гурзуфе – на пляже "Гурзуфский-7", в Гаспре – на пляже "Рубикон", для жителей Симеиза и Алупки организуют омовения на "Детском пляже".В Феодосии окунуться в освященные воды залива можно в 12.30 на пляже "Рилка" (Набережная Десантников) между второй и третьей бунами. Также места для крещенских купаний с полудня будут организованы на набережной Коктебеля, в районе кафе "Камелот", в Орджоникидже – у причала № 214а, в Береговом на территории пляжа "Бора-Бора".В Керчи морская вода будет освящена в 11 часов на городской набережной, на ступенях у Генмола. В Евпатории местом крещенский купаний определен пляж "Оазис" по Симферопольской улице.В Севастополе для крещенский омовений установлено семь мест: на пляжах "Омега", "Мыс Хрустальный", "Городской" в Балаклаве, на побережье в районе причала №286 в бухте Казачьей, на берегу микрорайона Радиогорка и на набережной гарнизонного пляжа поселка Кача. Основным местом обряда остается акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического.Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко предупредила, что крещенские купания в ледяной воде могут принести пользу только здоровым и закаленным людям, оптимальное время нахождения в проруби составляет около одной минуты. Читайте также на РИА Новости Крым:На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное теплоПравославные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездкиПравила купания в Крещение: советы МЧС

https://crimea.ria.ru/20230109/yuzhnye-morzhi-kak-nachat-zanimatsya-zimnim-plavaniem-v-krymu-1125870079.html

https://crimea.ria.ru/20230116/kak-pravilno-okunatsya-v-ledyanuyu-vodu-na-kreschenie---sovet-vracha-1126407724.html

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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