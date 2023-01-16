https://crimea.ria.ru/20230116/kak-pravilno-okunatsya-v-ledyanuyu-vodu-na-kreschenie---sovet-vracha-1126407724.html

Как правильно окунаться в ледяную воду на Крещение - совет врача

Как правильно окунаться в ледяную воду на Крещение - совет врача - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Как правильно окунаться в ледяную воду на Крещение - совет врача

Крещенские купания в ледяной воде могут принести пользу только здоровым и закаленным людям, оптимальное время нахождения в проруби составляет около 1 минуты,... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T08:38

2023-01-16T08:38

2023-01-16T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Крещенские купания в ледяной воде могут принести пользу только здоровым и закаленным людям, оптимальное время нахождения в проруби составляет около 1 минуты, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко.Она отметила, что если говорить о пользе купаний в проруби, то она будет только для здоровых и закаленных людей, так как это один из видов закаливания. Для неподготовленных или людей с различными заболеваниями это может принести вред: можно простудиться или получить обострение хронического заболевания, пояснила Семененко.По ее словам, закаливание нужно начинать за несколько месяцев до купания. Сначала следует обтираться смоченным полотенцем, затем переходить к обливанию водой.От погружения в прорубь лучше отказаться людям, страдающим сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и метеозависимостью, а также беременным, кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям. Не рекомендуют купаться и людям, которые недавно перенесли тяжелое заболевание, подчеркнула врач.

https://crimea.ria.ru/20230115/na-puti-k-rekordu-v-krymu-na-kreschenie-zhdut-anomalnoe-teplo-1126383943.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, религия, общество, крещение в крыму