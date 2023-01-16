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Как правильно окунаться в ледяную воду на Крещение - совет врача - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Как правильно окунаться в ледяную воду на Крещение - совет врача
Как правильно окунаться в ледяную воду на Крещение - совет врача - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Как правильно окунаться в ледяную воду на Крещение - совет врача
Крещенские купания в ледяной воде могут принести пользу только здоровым и закаленным людям, оптимальное время нахождения в проруби составляет около 1 минуты,... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T08:38
2023-01-16T08:38
совет эксперта
здоровье
религия
общество
крещение в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Крещенские купания в ледяной воде могут принести пользу только здоровым и закаленным людям, оптимальное время нахождения в проруби составляет около 1 минуты, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко.Она отметила, что если говорить о пользе купаний в проруби, то она будет только для здоровых и закаленных людей, так как это один из видов закаливания. Для неподготовленных или людей с различными заболеваниями это может принести вред: можно простудиться или получить обострение хронического заболевания, пояснила Семененко.По ее словам, закаливание нужно начинать за несколько месяцев до купания. Сначала следует обтираться смоченным полотенцем, затем переходить к обливанию водой.От погружения в прорубь лучше отказаться людям, страдающим сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и метеозависимостью, а также беременным, кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям. Не рекомендуют купаться и людям, которые недавно перенесли тяжелое заболевание, подчеркнула врач.
https://crimea.ria.ru/20230115/na-puti-k-rekordu-v-krymu-na-kreschenie-zhdut-anomalnoe-teplo-1126383943.html
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совет эксперта, здоровье, религия, общество, крещение в крыму
Как правильно окунаться в ледяную воду на Крещение - совет врача

Одна минута - оптимальное время купания в крещенской проруби, считает врач

08:38 16.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушки во время крещенских купаний в Черном море в Судаке. 19 января 2019
Девушки во время крещенских купаний в Черном море в Судаке. 19 января 2019 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Крещенские купания в ледяной воде могут принести пользу только здоровым и закаленным людям, оптимальное время нахождения в проруби составляет около 1 минуты, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко.
"Оптимальное время нахождения в проруби – около 1 минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая. Нельзя употреблять алкоголь после купания", - сказала Семененко.
Она отметила, что если говорить о пользе купаний в проруби, то она будет только для здоровых и закаленных людей, так как это один из видов закаливания. Для неподготовленных или людей с различными заболеваниями это может принести вред: можно простудиться или получить обострение хронического заболевания, пояснила Семененко.
По ее словам, закаливание нужно начинать за несколько месяцев до купания. Сначала следует обтираться смоченным полотенцем, затем переходить к обливанию водой.
От погружения в прорубь лучше отказаться людям, страдающим сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и метеозависимостью, а также беременным, кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям. Не рекомендуют купаться и людям, которые недавно перенесли тяжелое заболевание, подчеркнула врач.
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