https://crimea.ria.ru/20230118/kreschenie-v-sevastopole-7-mest-dlya-bezopasnykh-kupaniy-i-raspisanie-sluzhb--1126429952.html

Крещение в Севастополе: 7 мест для безопасных купаний и расписание служб

Крещение в Севастополе: 7 мест для безопасных купаний и расписание служб - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Крещение в Севастополе: 7 мест для безопасных купаний и расписание служб

В Севастополе мероприятия по случаю празднования Крещения начнутся 18 января, традиционные купания организуют на семи площадках. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T08:35

2023-01-18T08:35

2023-01-18T08:35

религия

крещение в крыму

севастополь

общество

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе мероприятия по случаю празднования Крещения начнутся 18 января, традиционные купания организуют на семи площадках. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.ПРАЗДНОВАНИЕСлужбы и молебны в храмах"Праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня в Севастополе начнутся 18 января. В православных храмах состоятся службы и молебны на освящение воды", – говорится в сообщении.18 января мероприятия пройдут в Храме мученицы Татианы (с 15-00), Храме Богоявления Господня на Чернореченском водохранилище (с 23-00), Храме св. ап. Андрея Первозванного в районе бухты Омега (с 22-00), Храме в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" на Максимовой даче (с 22-00) и Храме Святителя Филиппа митрополита Московского в Бухте Казачьей (с 19-30).В остальных храмах, включая самые известные в Севастополе (Свято-Владимирский Собор в Херсонесе, Покровский собор на Большой Морской, Князь-Владимирский собор-усыпальницу адмиралов на Центральном городском холме, Храм великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе) торжества начнутся с утра 19 января.Всего крещенские богослужения пройдут в 46 севастопольских храмах.Места для крещенских купанийУже 18 января с шести часов вечера можно будет окунуться на пляже "Хрустальный" и на набережной гарнизонного пляжа в поселке Кача. С восьми вечера – в районе причала № 286 в бухте Казачьей.19 января здесь же, а также на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" (с 7:00 до 20:00) и еще в трех местах – на пляже "Омега", пляже "Городской" в Балаклаве и в районе причала "Радиогорка" – купания будут проходить с 9 утра.БЕЗОПАСНОСТЬРабота спасателей в акваторииВ преддверии праздника акваторию, где пройдут крещенские купания, обследовали водолазы МЧС. В ведомстве сообщили, что "работы принесли ожидаемый "улов". В частности, в районе мыса Хрустальный из воды были подняты две минометные мины, которые были транспортированы на полигон и уничтожены путем контролируемого подрыва.В специально оборудованных для купания местах будут дежурить сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России, водолазы чрезвычайного ведомства, а также спасатели, медики и волонтеры. Безопасность на суше и воде будут обеспечивать 100 человек и 20 единиц техники.Ограничение движения19 января в связи с проведением праздничных мероприятий с 6:00 до 19:00 будет ограничено движение транспорта по улице Древней – от перекрестка с улицами Ерошенко и Дмитрия Ульянова до музея-заповедника "Херсонес Таврический". Ограничения не коснутся общественного транспорта и автомобилей сотрудников музея-заповедника, уточнили в пресс-службе правительства.Также сообщается, что с 11:00 19 января до окончания мероприятий временное ограничение движения будет введено на улице Михайловской, от дома № 62А, и на улице Громова – до пересечения этих улиц. Уточняется, что ограничения не коснутся общественного транспорта и транспортных средств, принадлежащих лицам, проживающим в зоне вводимых ограничений.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно окунаться в ледяную воду на Крещение – совет врача На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло Где в Крыму на Крещение будет самое теплое море

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, крещение в крыму, севастополь, общество, праздники и памятные даты