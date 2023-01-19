https://crimea.ria.ru/20230119/kreschenie-gospodne-istoriya-i-traditsii-prazdnovaniya-1126469024.html

Крещение Господне: история и традиции празднования

Крещение Господне: история и традиции празднования - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Крещение Господне: история и традиции празднования

19 января православные христиане отмечают один из великих праздников - Крещение Господне. РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T10:37

2023-01-19T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. 19 января православные христиане отмечают один из великих праздников - Крещение Господне.В этот день вспоминают события евангельской истории, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. Согласно Писанию, в этот момент небеса отверзлись, Дух Святой сошел в виде голубя и был слышен голос: "Ты Сын Мой Возлюбленный. В Тебе Мое благоволение!" Таким образом, на Иордане произошло явление Святой Троицы и поэтому праздник Крещения еще называют Богоявлением.19 января после Божественной литургии в храмах совершают чин великого освящения воды. Верующие забирают ее домой, с молитвой кропят жилье, пьют во время болезней.Освященная крещенская вода называется великой агиасмой, то есть святыней, поэтому и относятся к ней с благоговением. Святую воду принято употреблять натощак, с молитвой.Воду в храмах освящают и накануне праздника - в Крещенский сочельник. Совершается это тем же чином, что и в сам день Богоявления. Поэтому, вопреки бытующему мнению, святая вода и 18, и 19 января ничем не отличается.В Крещение есть традиция освящать воду и в водоемах и окунаться в них, если позволяет здоровье. В прибрежных городах Крыма 19 января состоятся крещенские купания в море.Читайте также на РИА Новости Крым:Подготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей""Живая" вода и зимние смотрины — что делали на Крещение в старинуПротоиерей напомнил крымчанам истинный смысл Крещения Господня

https://crimea.ria.ru/20230118/kreschenie-v-sevastopole-7-mest-dlya-bezopasnykh-kupaniy-i-raspisanie-sluzhb--1126429952.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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