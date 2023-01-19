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Крещение Господне: история и традиции празднования - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Крещение Господне: история и традиции празднования
Крещение Господне: история и традиции празднования - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Крещение Господне: история и традиции празднования
19 января православные христиане отмечают один из великих праздников - Крещение Господне. РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T10:37
2023-01-19T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. 19 января православные христиане отмечают один из великих праздников - Крещение Господне.В этот день вспоминают события евангельской истории, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. Согласно Писанию, в этот момент небеса отверзлись, Дух Святой сошел в виде голубя и был слышен голос: "Ты Сын Мой Возлюбленный. В Тебе Мое благоволение!" Таким образом, на Иордане произошло явление Святой Троицы и поэтому праздник Крещения еще называют Богоявлением.19 января после Божественной литургии в храмах совершают чин великого освящения воды. Верующие забирают ее домой, с молитвой кропят жилье, пьют во время болезней.Освященная крещенская вода называется великой агиасмой, то есть святыней, поэтому и относятся к ней с благоговением. Святую воду принято употреблять натощак, с молитвой.Воду в храмах освящают и накануне праздника - в Крещенский сочельник. Совершается это тем же чином, что и в сам день Богоявления. Поэтому, вопреки бытующему мнению, святая вода и 18, и 19 января ничем не отличается.В Крещение есть традиция освящать воду и в водоемах и окунаться в них, если позволяет здоровье. В прибрежных городах Крыма 19 января состоятся крещенские купания в море.Читайте также на РИА Новости Крым:Подготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей""Живая" вода и зимние смотрины — что делали на Крещение в старинуПротоиерей напомнил крымчанам истинный смысл Крещения Господня
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Крещение Господне: история и традиции празднования

Как правильно праздновать Крещение Господне

10:37 19.01.2023 (обновлено: 10:39 19.01.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Крещения в России
Празднование Крещения в России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. 19 января православные христиане отмечают один из великих праздников - Крещение Господне.
В этот день вспоминают события евангельской истории, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. Согласно Писанию, в этот момент небеса отверзлись, Дух Святой сошел в виде голубя и был слышен голос: "Ты Сын Мой Возлюбленный. В Тебе Мое благоволение!" Таким образом, на Иордане произошло явление Святой Троицы и поэтому праздник Крещения еще называют Богоявлением.
19 января после Божественной литургии в храмах совершают чин великого освящения воды. Верующие забирают ее домой, с молитвой кропят жилье, пьют во время болезней.
Освященная крещенская вода называется великой агиасмой, то есть святыней, поэтому и относятся к ней с благоговением. Святую воду принято употреблять натощак, с молитвой.
Воду в храмах освящают и накануне праздника - в Крещенский сочельник. Совершается это тем же чином, что и в сам день Богоявления. Поэтому, вопреки бытующему мнению, святая вода и 18, и 19 января ничем не отличается.
В Крещение есть традиция освящать воду и в водоемах и окунаться в них, если позволяет здоровье. В прибрежных городах Крыма 19 января состоятся крещенские купания в море.
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