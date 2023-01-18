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Протоиерей напомнил крымчанам истинный смысл Крещения Господня - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Протоиерей напомнил крымчанам истинный смысл Крещения Господня
Протоиерей напомнил крымчанам истинный смысл Крещения Господня - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Протоиерей напомнил крымчанам истинный смысл Крещения Господня
В преддверии Крещения Господня руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии, протоиерей Дмитрий Кротков напомнил крымчанам, что... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T16:46
2023-01-18T17:13
общество
крым
религия
крещение в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В преддверии Крещения Господня руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии, протоиерей Дмитрий Кротков напомнил крымчанам, что традиционные для этих дней купания в водоемах не являются истинной целью праздника и тем более не способствуют очищению от грехов.Традиции праздника Крещения Господня постепенно обрастают различными недопониманиями, считает отец Дмитрий. Так, многие люди считают, что при омовении в эти дни им прощаются все грехи. Протоиерей напомнил, что этот обряд лишь символ того, как Господь вошел в воды реки Иордан, сделав их спасительными для человека.Священнослужитель отметил, что намного важнее в праздник посетить храм, совершить молитву, причаститься и исповедаться, а рассчитывать на прощение грехов человек может лишь живя в мире, совершая добрые дела и помогая ближним."Грехи наши омываются только покаянием, исправлением, добрыми делами и на исповеди. В воде в праздник крещения грехи не омываются и не прощаются, это слишком легко", - подчеркнул он.Протоиерей уточнил, что начать празднование можно уже накануне утром, не привязываясь к ночи с 18 на 19 января и другим мистическим цифрам. Так, уже сегодня можно пить святую воду, окунаться в водных источниках и посещать богослужения."Если у человека нет возможности окунуться, не надо искать повода и винить себя. Это далеко не самое главное. Воду можно попить, ей можно умыться, помазать суставы, части тела, окропить дом и все, с чем мы соприкасаемся, давать попить ее животным. Это первый момент. Второй момент: конечно, Евангелие хорошо было бы почитать, но, если у человека нет возможности попасть на службу, все равно, водичка в каждом храме есть", - посоветовал он и добавил, что в этот день Господь освящает все в одно естество и морскую, и любую другую воду, но пить лучше ту, которая освящена в храме священнослужителями.Крещение Господне или Богоявление – один из 12 главных православных праздников, который традиционно отмечается 19 января. Для крещенских купаний на территории многих храмов оформляется купель, а в водоемах прорубается лед, обычно в форме креста. Прорубь называется иорданью - в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение в Севастополе: 7 мест для безопасных купаний и расписание службГде в Крыму на Крещение будет самое теплое мореОтменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа
https://crimea.ria.ru/20230118/podgotovitsya-k-zimnim-kupaniyam-sovety-spasateley-i-khitrosti-morzhey-1126455665.html
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общество, крым, религия, крещение в крыму
Протоиерей напомнил крымчанам истинный смысл Крещения Господня

Протоиерей Дмитрий Кротков дал советы о праздновании Крещения Господня и развеял мифы

16:46 18.01.2023 (обновлено: 17:13 18.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Протоиерей Дмитрий Кротков дал советы о праздновании Крещения Господня и развеял мифы
Протоиерей Дмитрий Кротков дал советы о праздновании Крещения Господня и развеял мифы - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В преддверии Крещения Господня руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии, протоиерей Дмитрий Кротков напомнил крымчанам, что традиционные для этих дней купания в водоемах не являются истинной целью праздника и тем более не способствуют очищению от грехов.
Традиции праздника Крещения Господня постепенно обрастают различными недопониманиями, считает отец Дмитрий. Так, многие люди считают, что при омовении в эти дни им прощаются все грехи. Протоиерей напомнил, что этот обряд лишь символ того, как Господь вошел в воды реки Иордан, сделав их спасительными для человека.
"Ни в коем случае нельзя считать, что окунаясь в этой воде человек получает прощение грехов, такого нет. Особенно это связано с новыми псевдотрадициями – перед окунанием выпить, после окунания выпить, что совершенно чуждо и абсолютно неправильно", - сказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.
Священнослужитель отметил, что намного важнее в праздник посетить храм, совершить молитву, причаститься и исповедаться, а рассчитывать на прощение грехов человек может лишь живя в мире, совершая добрые дела и помогая ближним.
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"Грехи наши омываются только покаянием, исправлением, добрыми делами и на исповеди. В воде в праздник крещения грехи не омываются и не прощаются, это слишком легко", - подчеркнул он.
Протоиерей уточнил, что начать празднование можно уже накануне утром, не привязываясь к ночи с 18 на 19 января и другим мистическим цифрам. Так, уже сегодня можно пить святую воду, окунаться в водных источниках и посещать богослужения.
"Если у человека нет возможности окунуться, не надо искать повода и винить себя. Это далеко не самое главное. Воду можно попить, ей можно умыться, помазать суставы, части тела, окропить дом и все, с чем мы соприкасаемся, давать попить ее животным. Это первый момент. Второй момент: конечно, Евангелие хорошо было бы почитать, но, если у человека нет возможности попасть на службу, все равно, водичка в каждом храме есть", - посоветовал он и добавил, что в этот день Господь освящает все в одно естество и морскую, и любую другую воду, но пить лучше ту, которая освящена в храме священнослужителями.
Крещение Господне или Богоявление – один из 12 главных православных праздников, который традиционно отмечается 19 января. Для крещенских купаний на территории многих храмов оформляется купель, а в водоемах прорубается лед, обычно в форме креста. Прорубь называется иорданью - в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.
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