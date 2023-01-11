https://crimea.ria.ru/20230111/otmenyat-li-kreschenskie-kupaniya-v-krymu-iz-za-grippa-1126347169.html
Отменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа
Отменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Отменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа
Ограничений по проведению крещенских купаний в Крыму не ожидается, в ряде прибрежных муниципалитетов обустроят организованные места, где православные смогут... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T18:56
2023-01-11T18:56
2023-01-11T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ограничений по проведению крещенских купаний в Крыму не ожидается, в ряде прибрежных муниципалитетов обустроят организованные места, где православные смогут погрузиться в Черное море после традиционного чина освящения воды. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму, комментируя информацию об отмене крещенских купаний в ряде регионов России из-за ОРВИ и гриппа.Купаться можно, но не везде"На сегодняшний день на территории республики ограничений не планируется. Традиционно будет определен перечень мест для организованный купаний", – констатировали в ведомстве.Как уточнили в Симферопольской и Крымской епархии, в некоторых муниципалитетах Крыма все же приняты решения об отмене крещенских купаний.Симферопольская и Крымская епархияПри этом в других благочиниях Симферопольской и Крымской епархии организованные купания произойдут. В частности в Евпатории, по данным местной администрации, площадку организуют в районе пляжа "Оазис" по Симферопольской улице.Чин освящения морских вод совершат и в Ялте. Как сообщила в своем Telegram-канале мэр города Янина Павленко, крестный ход двинется в полдень от собора Александра Невского до часовни Новомучеников и Исповедников Российских, где состоится праздничный молебен. Затем все желающие традиционно смогут совершить омовение в водах Черного моря. Свои мероприятия готовят также Гурзуф, Гаспра, Симеиз и Алупка.Также купания организуют в Херсонесе. Как уточнили в митрополии, по завершению праздничной службы в Свято-Владимирском соборе верующие и представители духовенства проследуют на берег, где водрузят крест, а после освящения воды смогут погрузиться в море. При этом священник подчеркивает необязательность этого действия."В отличие от чина освящения вод, купание – это народная традиция. К ней церковь не имеет прямого отношения. Это вопрос желания и подготовки каждого конкретного человека", – говорит отец Владимир Кашлюк.Феодосийско-Керченская епархияВ юго-восточном Крыму морскую воду тоже освятят. По словам секретаря Феодосийско-Керченской епархии протоиерея Иоанна Копылова, в Керчи традиционно на Крещение готовится место на набережной, вблизи собора Иоанна Предтечи. В Феодосии морскую воду будет освящать Митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Литургию отслужат в соборе Казанской иконы Божией Матери, а чин освещения проведут ориентировочно в 10 часов утра на набережной Десантников. Здесь же можно будет организованно погрузиться в воды залива под присмотром спасателей.Как уточнил РИА Новости Крым благочинный феодосийского церковного округа, протоиерей Александр Попов, также организованные места купаний традиционно утроят в Орджоникидзе, Коктебеле и Береговом. Крестный ход и освящение вод проведут также в Судаке, Прибрежном и Морском.Читайте также на РИА Новости Крым:Представители трех религий Крыма рассказали, что такое духовностьКак встретили Рождество православные в разных странах мира - фотоРеставрация святыни: в Феодосии воздвигли крест над древним храмом
https://crimea.ria.ru/20220119/pravila-kupaniya-v-kreschenie-sovety-mchs-1121844386.html
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религия, общество, туризм в крыму, крым, новости крыма, крещение в крыму, новости
Отменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа
Крещенские купания в Крыму состоятся, но не везде
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ограничений по проведению крещенских купаний в Крыму не ожидается, в ряде прибрежных муниципалитетов обустроят организованные места, где православные смогут погрузиться в Черное море после традиционного чина освящения воды. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму, комментируя информацию об отмене крещенских купаний в ряде регионов России из-за ОРВИ и гриппа.
Купаться можно, но не везде
"На сегодняшний день на территории республики ограничений не планируется. Традиционно будет определен перечень мест для организованный купаний", – констатировали в ведомстве.
Как уточнили в Симферопольской и Крымской епархии, в некоторых муниципалитетах Крыма все же приняты решения об отмене крещенских купаний.
"В Симферополе и Симферопольском благочинии ничего подобного происходить не будет. Раньше чин освящения вод проводили в прибрежном поселке Николаевке. В связи с решением местной администрации в этом году этого не произойдет. При этом чин освящения воды по уставу церкви в любом случае совершится в храмах", – рассказал РИА Новости Крым руководитель пресс-службы Крымской митрополии, протоиерей Владимир Кашлюк.
Симферопольская и Крымская епархия
При этом в других благочиниях Симферопольской и Крымской епархии организованные купания произойдут. В частности в Евпатории, по данным местной администрации, площадку организуют в районе пляжа "Оазис" по Симферопольской улице.
Чин освящения морских вод совершат и в Ялте. Как сообщила в своем Telegram-канале мэр города Янина Павленко, крестный ход двинется в полдень от собора Александра Невского до часовни Новомучеников и Исповедников Российских, где состоится праздничный молебен. Затем все желающие традиционно смогут совершить омовение в водах Черного моря. Свои мероприятия готовят также Гурзуф, Гаспра, Симеиз и Алупка.
Также купания организуют в Херсонесе. Как уточнили в митрополии, по завершению праздничной службы в Свято-Владимирском соборе верующие и представители духовенства проследуют на берег, где водрузят крест, а после освящения воды смогут погрузиться в море. При этом священник подчеркивает необязательность этого действия.
"В отличие от чина освящения вод, купание – это народная традиция. К ней церковь не имеет прямого отношения. Это вопрос желания и подготовки каждого конкретного человека", – говорит отец Владимир Кашлюк.
Феодосийско-Керченская епархия
В юго-восточном Крыму морскую воду тоже освятят. По словам секретаря Феодосийско-Керченской епархии протоиерея Иоанна Копылова, в Керчи традиционно на Крещение готовится место на набережной, вблизи собора Иоанна Предтечи.
"После Божественной Литургии состоится крестный ход к морю. Также купания пройдут в Щелкино", – уточнил Копылов.
В Феодосии морскую воду будет освящать Митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Литургию отслужат в соборе Казанской иконы Божией Матери, а чин освещения проведут ориентировочно в 10 часов утра на набережной Десантников. Здесь же можно будет организованно погрузиться в воды залива под присмотром спасателей.
Как уточнил РИА Новости Крым благочинный феодосийского церковного округа, протоиерей Александр Попов, также организованные места купаний традиционно утроят в Орджоникидзе, Коктебеле и Береговом. Крестный ход и освящение вод проведут также в Судаке, Прибрежном и Морском.
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