https://crimea.ria.ru/20230111/otmenyat-li-kreschenskie-kupaniya-v-krymu-iz-za-grippa-1126347169.html

Отменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа

Отменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Отменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа

Ограничений по проведению крещенских купаний в Крыму не ожидается, в ряде прибрежных муниципалитетов обустроят организованные места, где православные смогут... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T18:56

2023-01-11T18:56

2023-01-11T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ограничений по проведению крещенских купаний в Крыму не ожидается, в ряде прибрежных муниципалитетов обустроят организованные места, где православные смогут погрузиться в Черное море после традиционного чина освящения воды. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму, комментируя информацию об отмене крещенских купаний в ряде регионов России из-за ОРВИ и гриппа.Купаться можно, но не везде"На сегодняшний день на территории республики ограничений не планируется. Традиционно будет определен перечень мест для организованный купаний", – констатировали в ведомстве.Как уточнили в Симферопольской и Крымской епархии, в некоторых муниципалитетах Крыма все же приняты решения об отмене крещенских купаний.Симферопольская и Крымская епархияПри этом в других благочиниях Симферопольской и Крымской епархии организованные купания произойдут. В частности в Евпатории, по данным местной администрации, площадку организуют в районе пляжа "Оазис" по Симферопольской улице.Чин освящения морских вод совершат и в Ялте. Как сообщила в своем Telegram-канале мэр города Янина Павленко, крестный ход двинется в полдень от собора Александра Невского до часовни Новомучеников и Исповедников Российских, где состоится праздничный молебен. Затем все желающие традиционно смогут совершить омовение в водах Черного моря. Свои мероприятия готовят также Гурзуф, Гаспра, Симеиз и Алупка.Также купания организуют в Херсонесе. Как уточнили в митрополии, по завершению праздничной службы в Свято-Владимирском соборе верующие и представители духовенства проследуют на берег, где водрузят крест, а после освящения воды смогут погрузиться в море. При этом священник подчеркивает необязательность этого действия."В отличие от чина освящения вод, купание – это народная традиция. К ней церковь не имеет прямого отношения. Это вопрос желания и подготовки каждого конкретного человека", – говорит отец Владимир Кашлюк.Феодосийско-Керченская епархияВ юго-восточном Крыму морскую воду тоже освятят. По словам секретаря Феодосийско-Керченской епархии протоиерея Иоанна Копылова, в Керчи традиционно на Крещение готовится место на набережной, вблизи собора Иоанна Предтечи. В Феодосии морскую воду будет освящать Митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Литургию отслужат в соборе Казанской иконы Божией Матери, а чин освещения проведут ориентировочно в 10 часов утра на набережной Десантников. Здесь же можно будет организованно погрузиться в воды залива под присмотром спасателей.Как уточнил РИА Новости Крым благочинный феодосийского церковного округа, протоиерей Александр Попов, также организованные места купаний традиционно утроят в Орджоникидзе, Коктебеле и Береговом. Крестный ход и освящение вод проведут также в Судаке, Прибрежном и Морском.Читайте также на РИА Новости Крым:Представители трех религий Крыма рассказали, что такое духовностьКак встретили Рождество православные в разных странах мира - фотоРеставрация святыни: в Феодосии воздвигли крест над древним храмом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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