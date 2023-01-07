Как встретили Рождество православные в разных странах мира - фото

Эфиопские православные священники поют в церкви Святой Марии в Лалибеле. Эфиопское Рождество, также называемое "Гена" на амхарском языке отмечается 7 января. (Photo by Amanuel Sileshi / AFP)
Эфиопские православные священники поют в церкви Святой Марии в Лалибеле. Эфиопское Рождество, также называемое "Гена" на амхарском языке отмечается 7 января. (Photo by Amanuel Sileshi / AFP)
На ежегодной церемонии разведения костра из сушеных дубовых ветвей, символа Рождественского полена, в канун православного Рождества по юлианскому календарю в церкви Святого Саввы в Белграде 6 января.(Photo by OLIVER BUNIC / AFP)
На ежегодной церемонии разведения костра из сушеных дубовых ветвей, символа Рождественского полена, в канун православного Рождества по юлианскому календарю в церкви Святого Саввы в Белграде 6 января.(Photo by OLIVER BUNIC / AFP)
Мальчик зажигает свечу во время празднования православного Рождества в Русской православной церкви в эмирате Персидского залива Шарджа.(Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
Мальчик зажигает свечу во время празднования православного Рождества в Русской православной церкви в эмирате Персидского залива Шарджа.(Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
Украинцы празднуют православное Рождество во Львове.(Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP)
Украинцы празднуют православное Рождество во Львове.(Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP)
Местные жители собрались на традиции ежегодного костра из сушеных дубовых ветвей в честь православного Рождества в церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила в Сараево.(Photo by ELVIS BARUKCIC / AFP)
Местные жители собрались на традиции ежегодного костра из сушеных дубовых ветвей в честь православного Рождества в церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила в Сараево.(Photo by ELVIS BARUKCIC / AFP)
Со звездами в руках верующие собираются колядовать в канун Рождества во время богослужения в честь православного Рождества в Свято-Климентовском соборе в Скопье 6 января 2023 года.(Photo by Robert ATANASOVSKI / AFP)
Со звездами в руках верующие собираются колядовать в канун Рождества во время богослужения в честь православного Рождества в Свято-Климентовском соборе в Скопье 6 января 2023 года.(Photo by Robert ATANASOVSKI / AFP)
Верующая молится во время богослужения накануне православного Рождества в соборе в Ереване. (Photo by KAREN MINASYAN / AFP)
Верующая молится во время богослужения накануне православного Рождества в соборе в Ереване. (Photo by KAREN MINASYAN / AFP)
Рождественская церковь в библейском городе Вифлееме во время празднования Богоявления и Рождества восточных христианских церквей, 6 января.(Photo by HAZEM BADER / AFP)
Рождественская церковь в библейском городе Вифлееме во время празднования Богоявления и Рождества восточных христианских церквей, 6 января.(Photo by HAZEM BADER / AFP)
Епископ Сербской православной церкви Иоанникий на традиции ежегодного костра из сушеных дубовых ветвей, символа Рождественского полена перед собором Сербской православной церкви в Подгорице.(Photo by SAVO PRELEVIC / AFP)
Епископ Сербской православной церкви Иоанникий на традиции ежегодного костра из сушеных дубовых ветвей, символа Рождественского полена перед собором Сербской православной церкви в Подгорице.(Photo by SAVO PRELEVIC / AFP)
На православной рождественской службе в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)
На православной рождественской службе в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)
Египетские копты посещают рождественскую мессу в монастыре Святого Симона в пещерном храме на горе Мокаттам в Каире.(Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
Египетские копты посещают рождественскую мессу в монастыре Святого Симона в пещерном храме на горе Мокаттам в Каире.(Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
Эфиопские православные священники поют в церкви Святой Марии в Лалибеле. Эфиопское Рождество, также называемое "Гена" на амхарском языке отмечается 7 января. (Photo by Amanuel Sileshi / AFP)
На ежегодной церемонии разведения костра из сушеных дубовых ветвей, символа Рождественского полена, в канун православного Рождества по юлианскому календарю в церкви Святого Саввы в Белграде 6 января.(Photo by OLIVER BUNIC / AFP)
Мальчик зажигает свечу во время празднования православного Рождества в Русской православной церкви в эмирате Персидского залива Шарджа.(Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
Украинцы празднуют православное Рождество во Львове.(Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP)
Местные жители собрались на традиции ежегодного костра из сушеных дубовых ветвей в честь православного Рождества в церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила в Сараево.(Photo by ELVIS BARUKCIC / AFP)
Со звездами в руках верующие собираются колядовать в канун Рождества во время богослужения в честь православного Рождества в Свято-Климентовском соборе в Скопье 6 января 2023 года.(Photo by Robert ATANASOVSKI / AFP)
Верующая молится во время богослужения накануне православного Рождества в соборе в Ереване. (Photo by KAREN MINASYAN / AFP)
Рождественская церковь в библейском городе Вифлееме во время празднования Богоявления и Рождества восточных христианских церквей, 6 января.(Photo by HAZEM BADER / AFP)
Епископ Сербской православной церкви Иоанникий на традиции ежегодного костра из сушеных дубовых ветвей, символа Рождественского полена перед собором Сербской православной церкви в Подгорице.(Photo by SAVO PRELEVIC / AFP)
На православной рождественской службе в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)
Египетские копты посещают рождественскую мессу в монастыре Святого Симона в пещерном храме на горе Мокаттам в Каире.(Photo by Khaled DESOUKI / AFP)