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Как встретили Рождество православные в разных странах мира - фото - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230107/kak-vstretili-rozhdestvo-pravoslavnye-v-raznykh-stranakh-mira---foto-1126285051.html
Как встретили Рождество православные в разных странах мира - фото
Как встретили Рождество православные в разных странах мира - фото - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Как встретили Рождество православные в разных странах мира - фото
РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T14:08
2023-01-07T14:08
фотоленты
в мире
рождество христово
общество
рпц (русская православная церковь)
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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в мире, рождество христово, общество, рпц (русская православная церковь)

Как встретили Рождество православные в разных странах мира - фото

14:08 07.01.2023
 
© AFP 2021 / Giuseppe CacaceМальчик зажигает свечу во время празднования православного Рождества в Русской православной церкви в Шардже
Мальчик зажигает свечу во время празднования православного Рождества в Русской православной церкви в Шардже - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
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© AFP 2021 / Amanuel Sileshi

Эфиопские православные священники поют в церкви Святой Марии в Лалибеле. Эфиопское Рождество, также называемое "Гена" на амхарском языке отмечается 7 января. (Photo by Amanuel Sileshi / AFP)

Эфиопские православные священники в церкви Святой Марии в Лалибеле во время рождественской службы
1 из 12

Эфиопские православные священники поют в церкви Святой Марии в Лалибеле. Эфиопское Рождество, также называемое "Гена" на амхарском языке отмечается 7 января. (Photo by Amanuel Sileshi / AFP)

© AFP 2021 / Amanuel Sileshi
© AFP 2021 / Olivier Bunic

На ежегодной церемонии разведения костра из сушеных дубовых ветвей, символа Рождественского полена, в канун православного Рождества по юлианскому календарю в церкви Святого Саввы в Белграде 6 января.(Photo by OLIVER BUNIC / AFP)

Ежегодная церемония разведения костра из сушеных дубовых ветвей в канун православного Рождества в церкви Святого Саввы в Белграде
2 из 12

На ежегодной церемонии разведения костра из сушеных дубовых ветвей, символа Рождественского полена, в канун православного Рождества по юлианскому календарю в церкви Святого Саввы в Белграде 6 января.(Photo by OLIVER BUNIC / AFP)

© AFP 2021 / Olivier Bunic
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
3 из 12
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
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© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Мальчик зажигает свечу во время празднования православного Рождества в Русской православной церкви в эмирате Персидского залива Шарджа.(Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

Мальчик зажигает свечу во время празднования православного Рождества в Русской православной церкви в Шардже
4 из 12

Мальчик зажигает свечу во время празднования православного Рождества в Русской православной церкви в эмирате Персидского залива Шарджа.(Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© AFP 2021 / Yuriy Dyachychyn

Украинцы празднуют православное Рождество во Львове.(Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP)

Празднование православного Рождества во Львове
5 из 12

Украинцы празднуют православное Рождество во Львове.(Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP)

© AFP 2021 / Yuriy Dyachychyn
© AFP 2021 / Elvis Barukcic

Местные жители собрались на традиции ежегодного костра из сушеных дубовых ветвей в честь православного Рождества в церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила в Сараево.(Photo by ELVIS BARUKCIC / AFP)

Местные жители на ежегодном костре из сушеных дубовых ветвей в честь православного Рождества в церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила в Сараево
6 из 12

Местные жители собрались на традиции ежегодного костра из сушеных дубовых ветвей в честь православного Рождества в церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила в Сараево.(Photo by ELVIS BARUKCIC / AFP)

© AFP 2021 / Elvis Barukcic
© AFP 2021 / Robert Atanasovski

Со звездами в руках верующие собираются колядовать в канун Рождества во время богослужения в честь православного Рождества в Свято-Климентовском соборе в Скопье 6 января 2023 года.(Photo by Robert ATANASOVSKI / AFP)

Верующие собираются колядовать в канун Рождества во время богослужения в честь православного Рождества в Свято-Климентовском соборе в Скопье
7 из 12

Со звездами в руках верующие собираются колядовать в канун Рождества во время богослужения в честь православного Рождества в Свято-Климентовском соборе в Скопье 6 января 2023 года.(Photo by Robert ATANASOVSKI / AFP)

© AFP 2021 / Robert Atanasovski
© AFP 2021 / Karen Minasyan

Верующая молится во время богослужения накануне православного Рождества в соборе в Ереване. (Photo by KAREN MINASYAN / AFP)

Во время богослужения накануне православного Рождества в Ереване
8 из 12

Верующая молится во время богослужения накануне православного Рождества в соборе в Ереване. (Photo by KAREN MINASYAN / AFP)

© AFP 2021 / Karen Minasyan
© AFP 2021 / Hazem Bader

Рождественская церковь в библейском городе Вифлееме во время празднования Богоявления и Рождества восточных христианских церквей, 6 января.(Photo by HAZEM BADER / AFP)

Рождественская церковь в Вифлееме во время празднования Богоявления и Рождества
9 из 12

Рождественская церковь в библейском городе Вифлееме во время празднования Богоявления и Рождества восточных христианских церквей, 6 января.(Photo by HAZEM BADER / AFP)

© AFP 2021 / Hazem Bader
© AFP 2021 / Savo Prelevic

Епископ Сербской православной церкви Иоанникий на традиции ежегодного костра из сушеных дубовых ветвей, символа Рождественского полена перед собором Сербской православной церкви в Подгорице.(Photo by SAVO PRELEVIC / AFP)

Епископ Сербской православной церкви Иоанникий на зажжении костре из сушеных дубовых ветвей в канун православного Рождества перед собором Сербской православной церкви в Подгорице
10 из 12

Епископ Сербской православной церкви Иоанникий на традиции ежегодного костра из сушеных дубовых ветвей, символа Рождественского полена перед собором Сербской православной церкви в Подгорице.(Photo by SAVO PRELEVIC / AFP)

© AFP 2021 / Savo Prelevic
© AFP 2021 / Vano Shlamov

На православной рождественской службе в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)

Верующий на православной рождественской службе в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси
11 из 12

На православной рождественской службе в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)

© AFP 2021 / Vano Shlamov
© AFP 2021 / Khaled Desouki

Египетские копты посещают рождественскую мессу в монастыре Святого Симона в пещерном храме на горе Мокаттам в Каире.(Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

Египетские копты посещают рождественскую мессу в монастыре Святого Симона, также известном как Пещерная церковь, на горе Мокаттам в Каире
12 из 12

Египетские копты посещают рождественскую мессу в монастыре Святого Симона в пещерном храме на горе Мокаттам в Каире.(Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

© AFP 2021 / Khaled Desouki
1 из 12

Эфиопские православные священники поют в церкви Святой Марии в Лалибеле. Эфиопское Рождество, также называемое "Гена" на амхарском языке отмечается 7 января. (Photo by Amanuel Sileshi / AFP)

© AFP 2021 / Amanuel Sileshi
2 из 12

На ежегодной церемонии разведения костра из сушеных дубовых ветвей, символа Рождественского полена, в канун православного Рождества по юлианскому календарю в церкви Святого Саввы в Белграде 6 января.(Photo by OLIVER BUNIC / AFP)

© AFP 2021 / Olivier Bunic
3 из 12
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
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4 из 12

Мальчик зажигает свечу во время празднования православного Рождества в Русской православной церкви в эмирате Персидского залива Шарджа.(Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
5 из 12

Украинцы празднуют православное Рождество во Львове.(Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP)

© AFP 2021 / Yuriy Dyachychyn
6 из 12

Местные жители собрались на традиции ежегодного костра из сушеных дубовых ветвей в честь православного Рождества в церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила в Сараево.(Photo by ELVIS BARUKCIC / AFP)

© AFP 2021 / Elvis Barukcic
7 из 12

Со звездами в руках верующие собираются колядовать в канун Рождества во время богослужения в честь православного Рождества в Свято-Климентовском соборе в Скопье 6 января 2023 года.(Photo by Robert ATANASOVSKI / AFP)

© AFP 2021 / Robert Atanasovski
8 из 12

Верующая молится во время богослужения накануне православного Рождества в соборе в Ереване. (Photo by KAREN MINASYAN / AFP)

© AFP 2021 / Karen Minasyan
9 из 12

Рождественская церковь в библейском городе Вифлееме во время празднования Богоявления и Рождества восточных христианских церквей, 6 января.(Photo by HAZEM BADER / AFP)

© AFP 2021 / Hazem Bader
10 из 12

Епископ Сербской православной церкви Иоанникий на традиции ежегодного костра из сушеных дубовых ветвей, символа Рождественского полена перед собором Сербской православной церкви в Подгорице.(Photo by SAVO PRELEVIC / AFP)

© AFP 2021 / Savo Prelevic
11 из 12

На православной рождественской службе в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)

© AFP 2021 / Vano Shlamov
12 из 12

Египетские копты посещают рождественскую мессу в монастыре Святого Симона в пещерном храме на горе Мокаттам в Каире.(Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

© AFP 2021 / Khaled Desouki
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