https://crimea.ria.ru/20230119/zhivaya-voda-i-zimnie-smotriny--chto-delali-na-kreschenie-v-starinu-1126460103.html

"Живая" вода и зимние смотрины — что делали на Крещение в старину

"Живая" вода и зимние смотрины — что делали на Крещение в старину - РИА Новости Крым, 19.01.2023

"Живая" вода и зимние смотрины — что делали на Крещение в старину

Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Его начали отмечать еще в древние времена. О том, как этот день проводили наши предки, во что... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T03:27

2023-01-19T03:27

2023-01-19T03:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв —РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Его начали отмечать еще в древние времена. О том, как этот день проводили наши предки, во что верили, и какие проводили обряды, РИА Новости Крым рассказала исследователь народных практик Вероника Белозерова.Традиция омовения"Первые двенадцать дней после Рождества называются Святыми днями. Каждый в старину означал какой-то месяц года. В частности, 19 января отвечает за декабрь текущего года. Каким будет день, таким и последний месяц года", - рассказывает Белозерова.Поскольку Крещение завершает череду Святых дней, наши предки сопровождали его важным ритуальным действием — омовением. Эта традиция, по словам Белозеровой, укрепилась еще у ранних христиан, но изначально зимние обряды омовения существовали и в языческой традиции: "Омовение в холодной воде считалось ритуальным действием. Это не только очищение, но и укрепление воли, закалка духа. Эта христианская традиция плавно перешла из язычества и календарно привязалась к Крещению. Это историческая преемственность", - пояснила она."Живая вода"По словам исследователя, в "живые" свойства зимней воды верили еще язычники. Именно в это время наклон земной оси и расположение звезд предают воде особенные свойства, считали древние славяне."Все это привязано к природным циклам. Это наблюдения людей, что вода в этот день обладает особыми магнитными и электрическими свойствами. Что она целебная. Поэтому воду в кадках и кадушках выставляли из дома на улицу и оставляли до вечера 19 числа. Поскольку домашней бытовой магией у всех славянских народов обычно занимались женщины, то женщина, старшая в роду, брала эту воду, пальцами на ней чертила инициалы всех, кто живет в доме, крестики и круги с точкой в центре – это символ Солнца", - рассказывает исследователь.После этого хозяйка должна была "дать команды" — нашептать на воду добрые установки: "Все в доме здоровы, все живы, защищены от травм, болезней, мора скота и неурожая", — приводит пример Белозерова. Заговоренную "живую" воду ставили в темное место, а в случае любых неурядиц доставали и брызгали ею углы в жилищах, пили по нескольку глотков и умывались. То же касается воды, освященной в храмах.Зимние смотриныКроме того, праздник Крещения традиционно завершал период святочных гаданий. Сразу после Святок и до начала Великого поста наступал период "зимних смотрин":"По традиции в это время устраивались совместные посиделки девушек с парнями. Они собирались в одной избе, девушки делали ручную работу, парни в основном пели песни. Это время знакомств, когда нужно было друг к другу приглядываться. Те, кто присмотрел себе пару, позже засылали сватов к будущей невесте — обычно уже после Пасхи", — рассказала собеседница агентства.Ранее Протоиерей Дмитрий Кротков дал советы о праздновании Крещения Господня и развеял миф о том, что при омовении в эти дни православным прощаются все грехи. Протоиерей напомнил, что этот обряд лишь символ того, как Господь вошел в воды реки Иордан, сделав их спасительными для человека, но прощения грехов он не несет.Читайте также на РИА Новости Крым:Подготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное теплоКрещенские купания могут быть опасны для детей - врач

https://crimea.ria.ru/20230118/protoierey-napomnil-krymchanam-istinnyy-smyl-krescheniya-gospodnya-1126455450.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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