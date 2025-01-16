https://crimea.ria.ru/20250116/kreschenskie-kupaniya-kak-poluchit-polzu-i-ne-navredit-zdorovyu-1134211141.html
Крещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели
Крещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Крещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели
Крещенские купания могут принести здоровью человека как пользу, так и вред. Кому противопоказано нырять в ледяную воду и как подготовиться, чтобы организм при... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T08:13
2025-01-16T08:13
2025-01-16T08:39
эксклюзивы риа новости крым
здоровье
крещение в крыму
общество
совет эксперта
крым
новости
православие
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/13/1119166389_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_09521845fa5f45eb6598cf73a140efc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Крещенские купания могут принести здоровью человека как пользу, так и вред. Кому противопоказано нырять в ледяную воду и как подготовиться, чтобы организм при купании получил положительный импульс, РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Как подготовиться к Крещенским купаниямСамое первое и важное, на что призывает обратить внимание врач, это закаливание, которым можно заниматься не только в открытых водоемах, но и в домашних условиях или в специализированных СПА.Владимир Мещеряков советует начинать закаливание с теплого времени года, когда вода не очень холодная, а окружающий воздух достаточно теплый, чтобы температура тела быстро восстановилась и человек не получил переохлаждение.По словам врача, категорически противопоказано употреблять спиртные напитки как перед омовением в купели, так и после: они вызывают расширение сосудов, за счет чего усиливается теплоотдача.Гораздо полезнее выпить горячего витаминизированного чаю или настой из трав с медом. Также врач напоминает о необходимости комплекта сухой теплой одежды на смену."После купели нужно быстро растереться махровым полотенцем, чтобы вызвать покраснение кожи, согревающий эффект. Надеть теплое белье и перейти в теплое помещение. Если приехали на автомобиле, то прогреть его нужно заранее и сесть в уже теплый салон, чтобы кратковременный эффект от холодной воды крещенской купели прошел как можно быстрее", - советует специалист.Как минимизировать вредОсобенно тщательно подготовиться к Крещенским купаниям Владимир Мещеряков советует людям с ограниченными возможностями по здоровью, имеющим хронические заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, различные формы аритмии. Также это касается людей, которые перенесли инфаркты, инсульты.Очень аккуратно, по словам врача, подходить к омовениям в холодной воде нужно пациентам с сахарным диабетом.Если при наличии таких заболеваний все же возникло большое желание окунуться в Крещенскую купель, нужно начать с беседы с лечащим доктором, который даст советы, что можно и нужно сделать, чтобы подготовиться и пройти это с наименьшими потерями для здоровья, а лучше с пользой.Также Владимир Мещеряков уточняет, что скорость охлаждения организма зависит от возраста человека. Быстрее всего это происходит у детей и пожилых людей. Они больше всего рискуют получить риск переохлаждения. Поэтому им тоже важно особенно тщательно и заблаговременно готовиться к Крещенским купаниям.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение Господне: история и традиции празднованияПодготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"Как стать крымским моржом и не заболеть
https://crimea.ria.ru/20250115/kreschenskie-kupaniya-gde-v-krymu-organizuyut-kupeli-1143374195.html
https://crimea.ria.ru/20240116/prostye-sovety-dlya-bezopasnykh-kreschenskikh-kupaniy---infografika-1134221263.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/13/1119166389_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_40cf501af3954e855cc3e7c29ffc3091.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, крещение в крыму, общество, совет эксперта, крым, новости, православие, религия
Крещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели
Крещенские купания принесут пользу для здоровья только при тщательной подготовке – врач
08:13 16.01.2025 (обновлено: 08:39 16.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
Крещенские купания могут принести здоровью человека как пользу, так и вред. Кому противопоказано нырять в ледяную воду и как подготовиться, чтобы организм при купании получил положительный импульс, РИА Новости Крым
рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
Как подготовиться к Крещенским купаниям
"Считается, что, окунувшись в крещенскую купель, человек смывает с себя все плохое и приобретает здоровье на продолжительное время. Процедура окунания в крещенскую купель требует определенной подготовки, потому что 19 января вода в открытых природных источниках в основном холодная, чаще не превышает +8 градусов и действует на организм определенным образом", - говорит эксперт.
Самое первое и важное, на что призывает обратить внимание врач, это закаливание, которым можно заниматься не только в открытых водоемах, но и в домашних условиях или в специализированных СПА.
Владимир Мещеряков советует начинать закаливание с теплого времени года, когда вода не очень холодная, а окружающий воздух достаточно теплый, чтобы температура тела быстро восстановилась и человек не получил переохлаждение.
"С каждой процедурой разница температур между холодным и теплым компонентом должна становиться больше. Тогда достигается эффект тренировки: кожа человека становится менее восприимчивой к холодной воде. Поскольку окунание в крещенскую купель непродолжительное, кожа должна эту процедуру выдержать", - объясняет специалист.
По словам врача, категорически противопоказано употреблять спиртные напитки как перед омовением в купели, так и после: они вызывают расширение сосудов, за счет чего усиливается теплоотдача.
"Сосуды расширяются, и охлаждение организма происходит гораздо быстрее, чем без употребления спиртных напитков. Соответственно и вредное воздействие холодной воды на организм произойдет быстрее и будет более глубоким. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, начиная от простудных заболеваний, заканчивая инфарктом, инсультом", - предупреждает Владимир Мещеряков.
Гораздо полезнее выпить горячего витаминизированного чаю или настой из трав с медом. Также врач напоминает о необходимости комплекта сухой теплой одежды на смену.
"После купели нужно быстро растереться махровым полотенцем, чтобы вызвать покраснение кожи, согревающий эффект. Надеть теплое белье и перейти в теплое помещение. Если приехали на автомобиле, то прогреть его нужно заранее и сесть в уже теплый салон, чтобы кратковременный эффект от холодной воды крещенской купели прошел как можно быстрее", - советует специалист.
Как минимизировать вред
Особенно тщательно подготовиться к Крещенским купаниям Владимир Мещеряков советует людям с ограниченными возможностями по здоровью, имеющим хронические заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, различные формы аритмии. Также это касается людей, которые перенесли инфаркты, инсульты.
Очень аккуратно, по словам врача, подходить к омовениям в холодной воде нужно пациентам с сахарным диабетом.
"Это стресс для организма. Помимо воздействия на сосудистую и сердечно-сосудистую системы, такие купания могут повлиять на колебания уровня глюкозы в крови как в сторону ее увеличения, так и уменьшения. Поэтому важно очень тщательно подготовиться, чтобы не возникло проблем или каких-то фатальных осложнений", - предупреждает врач.
Если при наличии таких заболеваний все же возникло большое желание окунуться в Крещенскую купель, нужно начать с беседы с лечащим доктором, который даст советы, что можно и нужно сделать, чтобы подготовиться и пройти это с наименьшими потерями для здоровья, а лучше с пользой.
"Ни в коем случае нельзя окунаться больным людям с простудными заболеваниями и обострением хронических заболеваний. Если человек с ОРВИ или гриппом окунется в холодную воду, то это точно не принесет пользы его здоровью. Скорее, он получит осложнения в виде, например, пневмонии или других проблем", - предостерегает врач.
Также Владимир Мещеряков уточняет, что скорость охлаждения организма зависит от возраста человека. Быстрее всего это происходит у детей и пожилых людей. Они больше всего рискуют получить риск переохлаждения. Поэтому им тоже важно особенно тщательно и заблаговременно готовиться к Крещенским купаниям.
Читайте также на РИА Новости Крым: