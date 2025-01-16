https://crimea.ria.ru/20250116/kreschenskie-kupaniya-kak-poluchit-polzu-i-ne-navredit-zdorovyu-1134211141.html

Крещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели

Крещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Крещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели

Крещенские купания могут принести здоровью человека как пользу, так и вред. Кому противопоказано нырять в ледяную воду и как подготовиться, чтобы организм при... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T08:13

2025-01-16T08:13

2025-01-16T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Крещенские купания могут принести здоровью человека как пользу, так и вред. Кому противопоказано нырять в ледяную воду и как подготовиться, чтобы организм при купании получил положительный импульс, РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Как подготовиться к Крещенским купаниямСамое первое и важное, на что призывает обратить внимание врач, это закаливание, которым можно заниматься не только в открытых водоемах, но и в домашних условиях или в специализированных СПА.Владимир Мещеряков советует начинать закаливание с теплого времени года, когда вода не очень холодная, а окружающий воздух достаточно теплый, чтобы температура тела быстро восстановилась и человек не получил переохлаждение.По словам врача, категорически противопоказано употреблять спиртные напитки как перед омовением в купели, так и после: они вызывают расширение сосудов, за счет чего усиливается теплоотдача.Гораздо полезнее выпить горячего витаминизированного чаю или настой из трав с медом. Также врач напоминает о необходимости комплекта сухой теплой одежды на смену."После купели нужно быстро растереться махровым полотенцем, чтобы вызвать покраснение кожи, согревающий эффект. Надеть теплое белье и перейти в теплое помещение. Если приехали на автомобиле, то прогреть его нужно заранее и сесть в уже теплый салон, чтобы кратковременный эффект от холодной воды крещенской купели прошел как можно быстрее", - советует специалист.Как минимизировать вредОсобенно тщательно подготовиться к Крещенским купаниям Владимир Мещеряков советует людям с ограниченными возможностями по здоровью, имеющим хронические заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, различные формы аритмии. Также это касается людей, которые перенесли инфаркты, инсульты.Очень аккуратно, по словам врача, подходить к омовениям в холодной воде нужно пациентам с сахарным диабетом.Если при наличии таких заболеваний все же возникло большое желание окунуться в Крещенскую купель, нужно начать с беседы с лечащим доктором, который даст советы, что можно и нужно сделать, чтобы подготовиться и пройти это с наименьшими потерями для здоровья, а лучше с пользой.Также Владимир Мещеряков уточняет, что скорость охлаждения организма зависит от возраста человека. Быстрее всего это происходит у детей и пожилых людей. Они больше всего рискуют получить риск переохлаждения. Поэтому им тоже важно особенно тщательно и заблаговременно готовиться к Крещенским купаниям.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение Господне: история и традиции празднованияПодготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"Как стать крымским моржом и не заболеть

https://crimea.ria.ru/20250115/kreschenskie-kupaniya-gde-v-krymu-organizuyut-kupeli-1143374195.html

https://crimea.ria.ru/20240116/prostye-sovety-dlya-bezopasnykh-kreschenskikh-kupaniy---infografika-1134221263.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, крещение в крыму, общество, совет эксперта, крым, новости, православие, религия