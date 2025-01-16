https://crimea.ria.ru/20250116/dlya-tusheniya-neftebazy-pod-voronezhem-napravleny-dva-pozharnykh-poezda-1143385632.html
Для тушения нефтебазы под Воронежем направлены два пожарных поезда
Для тушения нефтебазы под Воронежем направлены два пожарных поезда - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Для тушения нефтебазы под Воронежем направлены два пожарных поезда
Усиленные расчеты спасателей и два пожарных поезда тушат пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, который вспыхнул после атаки беспилотников. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T08:46
2025-01-16T08:46
2025-01-16T08:46
воронежская область
александр гусев
пожар
нефтебаза
происшествия
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143385504_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c0851a54d1d83e7eacb9a972d419d02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Усиленные расчеты спасателей и два пожарных поезда тушат пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, который вспыхнул после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.Пожар на нефтебазе вспыхнул вечером 15 января после падения нескольких украинских БПЛА. Утром в четверг к месту направлены также дополнительные силы из двух соседних регионов, уточнил Гусев.Пострадавших при атаке нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало."Угрозы населению нет. На доступность горюче-смазочных материалов в Воронежской области ситуация никак не повлияет", - заверил губернатор.На месте работают все оперативные службы. В ночь на 16 января силы противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, над Воронежской областью были уничтожены семь БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143385504_238:0:1198:720_1920x0_80_0_0_08e77d598fe0ac072c05dc8585f7a383.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев, пожар, нефтебаза, происшествия, обстрелы всу
Для тушения нефтебазы под Воронежем направлены два пожарных поезда
В Воронежской области для тушения возгорания на нефтебазе направлены два пожарных поезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Усиленные расчеты спасателей и два пожарных поезда тушат пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, который вспыхнул после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Пожар
на нефтебазе вспыхнул вечером 15 января после падения нескольких украинских БПЛА.
"Минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда", - написал он в Telegram.
Утром в четверг к месту направлены также дополнительные силы из двух соседних регионов, уточнил Гусев.
Пострадавших при атаке нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало.
"Угрозы населению нет. На доступность горюче-смазочных материалов в Воронежской области ситуация никак не повлияет", - заверил губернатор.
На месте работают все оперативные службы.
В ночь на 16 января силы противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников
над регионами России. По данным Минобороны, над Воронежской областью были уничтожены семь БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.