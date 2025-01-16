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Для тушения нефтебазы под Воронежем направлены два пожарных поезда

Для тушения нефтебазы под Воронежем направлены два пожарных поезда - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Для тушения нефтебазы под Воронежем направлены два пожарных поезда

Усиленные расчеты спасателей и два пожарных поезда тушат пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, который вспыхнул после атаки беспилотников. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T08:46

2025-01-16T08:46

2025-01-16T08:46

воронежская область

александр гусев

пожар

нефтебаза

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Усиленные расчеты спасателей и два пожарных поезда тушат пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, который вспыхнул после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.Пожар на нефтебазе вспыхнул вечером 15 января после падения нескольких украинских БПЛА. Утром в четверг к месту направлены также дополнительные силы из двух соседних регионов, уточнил Гусев.Пострадавших при атаке нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало."Угрозы населению нет. На доступность горюче-смазочных материалов в Воронежской области ситуация никак не повлияет", - заверил губернатор.На месте работают все оперативные службы. В ночь на 16 января силы противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, над Воронежской областью были уничтожены семь БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, пожар, нефтебаза, происшествия, обстрелы всу