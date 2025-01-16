https://crimea.ria.ru/20250116/vsu-atakovali-chetyre-regiona-rossii-1143385038.html

ВСУ атаковали четыре региона России

ВСУ атаковали четыре региона России - РИА Новости Крым, 16.01.2025

ВСУ атаковали четыре региона России

Силы противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России за ночь. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T07:50

2025-01-16T07:50

2025-01-16T07:59

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

воронежская область

тамбовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России за ночь. Об этом сообщает Минобороны России.ВСУ продолжают ежедневные атаки на регионы России. Накануне нефтебаза загорелась в одном из районов Воронежской области после атаки беспилотников. 14 января массированная атака беспилотников была отражена в Орловской и Тульской областях. В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна. Город Энгельс в Саратовской области также подвергся во вторник атаке украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза горит после удара по Воронежской областиМассированная атака на Россию: сбиты 180 беспилотников ВСУУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое

воронежская область

тамбовская область

белгородская область

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, безопасность, всу (вооруженные силы украины), воронежская область, тамбовская область, белгородская область, курская область, новости