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В Соцфонде напомнили крымчанам о важном правиле получения единого пособия - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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В Соцфонде напомнили крымчанам о важном правиле получения единого пособия
В Соцфонде напомнили крымчанам о важном правиле получения единого пособия - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В Соцфонде напомнили крымчанам о важном правиле получения единого пособия
Семье с детьми после переезда в другой регион РФ необходимо подтвердить место проживания для того, чтобы продолжить получать единое пособие. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T07:19
2025-01-16T07:19
крым
социальный фонд россии
отделение социального фонда россии по республике крым
соцвыплаты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Семье с детьми после переезда в другой регион РФ необходимо подтвердить место проживания для того, чтобы продолжить получать единое пособие. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда в Республике Крым.Такое условие связано с тем, что право на пособие, а также его размер определяются по прожиточному минимуму в конкретном регионе.В Соцфонде предупредили, что после переезда в субъект с другим прожиточным минимумом выплата пособия прекращается. Для ее продолжения родителям нужно повторно оформить получение средств на новом месте.Если это делается по временной регистрации и в регионе с более высоким прожиточным минимумом, Отделение СФР по Республике Крым, согласно правилам предоставления единого пособия, должно удостовериться, что родители и дети действительно переехали в новый субъект. Проверку осуществляют в отношении всех родителей, которые когда-либо оформляли выплату, а затем снова обратились за ней.Для этого региональное Отделение СФР уточняет данные о семье через государственные информационные системы. Специалисты проверяют сведения о регионе, в котором родители платят налоги или, например, оформили пособие по безработице. Кроме того, подтвердить факт проживания позволяют данные о заключении социального контракта или установлении семье статуса многодетной.В тех случаях, когда такой информации нет или она свидетельствует о несовпадении регионов проживания семьи и оформления единого пособия, Отделение Соцфонда по Крыму запрашивает у родителей дополнительные документы и сведения. Это может быть договор аренды жилья в регионе, куда переехала семья, или справка из детского сада и школы ребенка, на которого назначается пособие. Такие данные родители должны лично подать в клиентскую службу регионального Отделения СФР по новому месту временного фактического проживания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматическиКоличество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсииЖители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособия
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РИА Новости Крым
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крым, социальный фонд россии, отделение социального фонда россии по республике крым, соцвыплаты, новости крыма
В Соцфонде напомнили крымчанам о важном правиле получения единого пособия

Получателям единого пособия при переезде в другой регион нужно вновь подавать заявление

07:19 16.01.2025
 
© Fotolia/ Photocreo BednarekСемья
Семья
© Fotolia/ Photocreo Bednarek
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Семье с детьми после переезда в другой регион РФ необходимо подтвердить место проживания для того, чтобы продолжить получать единое пособие. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда в Республике Крым.
"В случае переезда семьи в другой регион родителям, получающим единое пособие, нужно сообщить об этом в Отделение СФР по Республике Крым", - говорится в сообщении.
Такое условие связано с тем, что право на пособие, а также его размер определяются по прожиточному минимуму в конкретном регионе.
В Соцфонде предупредили, что после переезда в субъект с другим прожиточным минимумом выплата пособия прекращается. Для ее продолжения родителям нужно повторно оформить получение средств на новом месте.
Если это делается по временной регистрации и в регионе с более высоким прожиточным минимумом, Отделение СФР по Республике Крым, согласно правилам предоставления единого пособия, должно удостовериться, что родители и дети действительно переехали в новый субъект. Проверку осуществляют в отношении всех родителей, которые когда-либо оформляли выплату, а затем снова обратились за ней.
Для этого региональное Отделение СФР уточняет данные о семье через государственные информационные системы. Специалисты проверяют сведения о регионе, в котором родители платят налоги или, например, оформили пособие по безработице. Кроме того, подтвердить факт проживания позволяют данные о заключении социального контракта или установлении семье статуса многодетной.
В тех случаях, когда такой информации нет или она свидетельствует о несовпадении регионов проживания семьи и оформления единого пособия, Отделение Соцфонда по Крыму запрашивает у родителей дополнительные документы и сведения. Это может быть договор аренды жилья в регионе, куда переехала семья, или справка из детского сада и школы ребенка, на которого назначается пособие. Такие данные родители должны лично подать в клиентскую службу регионального Отделения СФР по новому месту временного фактического проживания.
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