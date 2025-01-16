https://crimea.ria.ru/20250116/v-sotsfonde-napomnili-krymchanam-o-vazhnom-pravile-polucheniya-edinogo-posobiya-1143362222.html

В Соцфонде напомнили крымчанам о важном правиле получения единого пособия

В Соцфонде напомнили крымчанам о важном правиле получения единого пособия - РИА Новости Крым, 16.01.2025

В Соцфонде напомнили крымчанам о важном правиле получения единого пособия

Семье с детьми после переезда в другой регион РФ необходимо подтвердить место проживания для того, чтобы продолжить получать единое пособие. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T07:19

2025-01-16T07:19

2025-01-16T07:19

крым

социальный фонд россии

отделение социального фонда россии по республике крым

соцвыплаты

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141969030_0:101:966:644_1920x0_80_0_0_84a10b352d0c3d888100e52ec6542338.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Семье с детьми после переезда в другой регион РФ необходимо подтвердить место проживания для того, чтобы продолжить получать единое пособие. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда в Республике Крым.Такое условие связано с тем, что право на пособие, а также его размер определяются по прожиточному минимуму в конкретном регионе.В Соцфонде предупредили, что после переезда в субъект с другим прожиточным минимумом выплата пособия прекращается. Для ее продолжения родителям нужно повторно оформить получение средств на новом месте.Если это делается по временной регистрации и в регионе с более высоким прожиточным минимумом, Отделение СФР по Республике Крым, согласно правилам предоставления единого пособия, должно удостовериться, что родители и дети действительно переехали в новый субъект. Проверку осуществляют в отношении всех родителей, которые когда-либо оформляли выплату, а затем снова обратились за ней.Для этого региональное Отделение СФР уточняет данные о семье через государственные информационные системы. Специалисты проверяют сведения о регионе, в котором родители платят налоги или, например, оформили пособие по безработице. Кроме того, подтвердить факт проживания позволяют данные о заключении социального контракта или установлении семье статуса многодетной.В тех случаях, когда такой информации нет или она свидетельствует о несовпадении регионов проживания семьи и оформления единого пособия, Отделение Соцфонда по Крыму запрашивает у родителей дополнительные документы и сведения. Это может быть договор аренды жилья в регионе, куда переехала семья, или справка из детского сада и школы ребенка, на которого назначается пособие. Такие данные родители должны лично подать в клиентскую службу регионального Отделения СФР по новому месту временного фактического проживания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматическиКоличество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсииЖители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, социальный фонд россии, отделение социального фонда россии по республике крым, соцвыплаты, новости крыма