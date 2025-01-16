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Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"

Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку" - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критической инфраструктуре Украины в ответ на атаки по территории России западными... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T06:35

2025-01-16T06:35

2025-01-16T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критической инфраструктуре Украины в ответ на атаки по территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow и попытку уничтожить "Турецкий поток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".По данным военного ведомства, одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку, и любые провокации киевского режима не останутся без ответа.Накануне в Минобороны сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.По всей Украине с раннего утра объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Черниговской области, Черкассах и подконтрольном Киеву Запорожье. Позже появилась информация об ударах по Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой областям.После ударов в компании "Укрэнерго" сообщили, что в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения электричества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm ShadowДве ракеты Storm Shadow сбили над Черным моремКиев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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