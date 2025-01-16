Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"
Удар по критической инфраструктуре Украины нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"
06:35 16.01.2025 (обновлено: 08:31 16.01.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критической инфраструктуре Украины в ответ на атаки по территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow и попытку уничтожить "Турецкий поток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
"В ответ на удары с территории Украины вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки по компрессорной станции "Русская" в Гай-Кодзоре с целью срыва подачи газа по трубопроводу "Турецкий поток" утром 15 января Вооруженными Силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении.
По данным военного ведомства, одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку, и любые провокации киевского режима не останутся без ответа.
Накануне в Минобороны сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.
По всей Украине с раннего утра объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Черниговской области, Черкассах и подконтрольном Киеву Запорожье. Позже появилась информация об ударах по Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой областям.
После ударов в компании "Укрэнерго" сообщили, что в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения электричества.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: