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Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку" - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"
Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку" - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критической инфраструктуре Украины в ответ на атаки по территории России западными... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T06:35
2025-01-16T08:31
министерство обороны рф
удары по украине
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вооруженные силы россии
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львовская область
энергосистема украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критической инфраструктуре Украины в ответ на атаки по территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow и попытку уничтожить "Турецкий поток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".По данным военного ведомства, одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку, и любые провокации киевского режима не останутся без ответа.Накануне в Минобороны сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.По всей Украине с раннего утра объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Черниговской области, Черкассах и подконтрольном Киеву Запорожье. Позже появилась информация об ударах по Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой областям.После ударов в компании "Укрэнерго" сообщили, что в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения электричества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm ShadowДве ракеты Storm Shadow сбили над Черным моремКиев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны
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министерство обороны рф, удары по украине, украина, в мире, вооруженные силы россии, львов, львовская область, энергосистема украины, новости сво, россия, новости
Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"

Удар по критической инфраструктуре Украины нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"

06:35 16.01.2025 (обновлено: 08:31 16.01.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критической инфраструктуре Украины в ответ на атаки по территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow и попытку уничтожить "Турецкий поток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
"В ответ на удары с территории Украины вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки по компрессорной станции "Русская" в Гай-Кодзоре с целью срыва подачи газа по трубопроводу "Турецкий поток" утром 15 января Вооруженными Силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении.
По данным военного ведомства, одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку, и любые провокации киевского режима не останутся без ответа.
Накануне в Минобороны сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.
По всей Украине с раннего утра объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Черниговской области, Черкассах и подконтрольном Киеву Запорожье. Позже появилась информация об ударах по Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой областям.
После ударов в компании "Укрэнерго" сообщили, что в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения электричества.
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