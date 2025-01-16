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В России повысят требования к стандартам производства продуктов - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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В России повысят требования к стандартам производства продуктов
В России повысят требования к стандартам производства продуктов - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В России повысят требования к стандартам производства продуктов
Новый законопроект, направленный на защиту прав потребителей и на повышение качества продукции, рассматривается в Госдуме и принят в первом чтении. Об этом... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T09:35
2025-01-16T09:35
государственная дума рф
закон и право
качество
продукты
производство
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Новый законопроект, направленный на защиту прав потребителей и на повышение качества продукции, рассматривается в Госдуме и принят в первом чтении. Об этом сообщает Telegram-канал законодательного органа.В Госдуме поясняют, что в случае принятия нового закона при заявлении производителя о соответствии его продукции тому или иному стандарту, он должен быть официально зарегистрирован."Регистрация будет добровольной, но ее проведут после экспертизы, подтверждающей соответствие такого стандарта требованиям техрегламента и так далее", - уточнят в ГД.Также будет создан единый государственный фонд стандартов. Он призван защитить потребителя от фальсифицированной и некачественной продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицомКак выбрать мясные полуфабрикаты – Роспотребнадзор
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государственная дума рф, закон и право, качество, продукты, производство, новости, россия
В России повысят требования к стандартам производства продуктов

Закон о повышении качества продукции и защите прав потребителей принят ГД в первом чтении

09:35 16.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроизводство молочной продукции на молокозаводе "НОВАТОР" в Джанкое
Производство молочной продукции на молокозаводе НОВАТОР в Джанкое - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Новый законопроект, направленный на защиту прав потребителей и на повышение качества продукции, рассматривается в Госдуме и принят в первом чтении. Об этом сообщает Telegram-канал законодательного органа.
"Согласно инициативе, повышаются требования к стандартам организаций и техническим условиям (СТО/ТУ), по которым сейчас производят продукты и товары потребления. Они станут такими же проверенными, как и ГОСТы, прозрачными и понятными", - говорится в сообщении.
В Госдуме поясняют, что в случае принятия нового закона при заявлении производителя о соответствии его продукции тому или иному стандарту, он должен быть официально зарегистрирован.
"Регистрация будет добровольной, но ее проведут после экспертизы, подтверждающей соответствие такого стандарта требованиям техрегламента и так далее", - уточнят в ГД.
Также будет создан единый государственный фонд стандартов. Он призван защитить потребителя от фальсифицированной и некачественной продукции.
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