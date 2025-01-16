https://crimea.ria.ru/20250116/v-rossii-povysyat-trebovaniya-k-standartam-proizvodstva-produktov-1143386028.html

В России повысят требования к стандартам производства продуктов

В России повысят требования к стандартам производства продуктов - РИА Новости Крым, 16.01.2025

В России повысят требования к стандартам производства продуктов

Новый законопроект, направленный на защиту прав потребителей и на повышение качества продукции, рассматривается в Госдуме и принят в первом чтении. Об этом... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T09:35

2025-01-16T09:35

2025-01-16T09:35

государственная дума рф

закон и право

качество

продукты

производство

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Новый законопроект, направленный на защиту прав потребителей и на повышение качества продукции, рассматривается в Госдуме и принят в первом чтении. Об этом сообщает Telegram-канал законодательного органа.В Госдуме поясняют, что в случае принятия нового закона при заявлении производителя о соответствии его продукции тому или иному стандарту, он должен быть официально зарегистрирован."Регистрация будет добровольной, но ее проведут после экспертизы, подтверждающей соответствие такого стандарта требованиям техрегламента и так далее", - уточнят в ГД.Также будет создан единый государственный фонд стандартов. Он призван защитить потребителя от фальсифицированной и некачественной продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицомКак выбрать мясные полуфабрикаты – Роспотребнадзор

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, качество, продукты, производство, новости, россия