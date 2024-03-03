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Как выбрать мясные полуфабрикаты – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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Как выбрать мясные полуфабрикаты – Роспотребнадзор
Как выбрать мясные полуфабрикаты – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Как выбрать мясные полуфабрикаты – Роспотребнадзор
Мясные полуфабрикаты позволяют экономить массу времени. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дает... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T21:11
2024-03-03T21:11
роспотребнадзор
совет эксперта
здоровье
продукты
полуфабрикаты
безопасность
защита прав потребителей
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Мясные полуфабрикаты позволяют экономить массу времени. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дает рекомендации, как сделать правильный выбор при покупке этой продукции и что делать, если товар оказался некачественным.Правильный выбор"В первую очередь нужно обратить внимание на внешний вид продукта. Упаковка должна быть целостной, герметичной и без внешних дефектов. Форма полуфабриката должна соответствовать традиционному виду продукта, быть без следов повторного замораживания, заветривания, без деформации. На замороженных полуфабрикатах не должно быть так называемой "снежной шубы", – говорится на сайте Роспотребнадзора.Специалисты советуют обратить внимание и на этикету продукта. Она должна быть на русском языке, понятной и легкочитаемой.На маркировке обязательна следующая информация о пищевой продукции: наименование, состав, количество (масса нетто), дата изготовления, срок годности, условия хранения.Также изготовитель должен указать наименование и место нахождения производства, дать рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению данного полуфабриката.Кроме того, на маркировке должны быть указаны показатель пищевой ценности и сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО). Обязателен единый знак обращения продукции на рынке государств членов Таможенного союза (ЕАС).Права потребителяЕсли у покупателя возникли сомнения в качестве мясных полуфабрикатов, то он вправе потребовать документы об их происхождении и качестве.Если работник магазина не вернул деньги или не поменял товар, то необходимо обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составив ее в двух экземплярах. В ней должны быть четко сформулированы требования по поводу недостатков товара.Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уточняют, что один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу либо направить письмом (желательно с уведомлением). Если претензия вручена лично, на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, Ф.И.О. лица, принявшего ее.Если же был причинен вред здоровью или возникла такая угроза при приобретении продукции ненадлежащего качества, то необходимо в письменном виде обратиться в соответствующее Управление Роспотребнадзора в регионе по месту нахождения продавца.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличитьКак выбрать правильное кафе и не отравиться едой – РоспотребнадзорКак выбирать продукты и стоит ли доверять крымским производителям
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
роспотребнадзор, совет эксперта, здоровье, продукты, полуфабрикаты, безопасность, защита прав потребителей, общество
Как выбрать мясные полуфабрикаты – Роспотребнадзор

Рекомендации по правильному выбору мясных полуфабрикатов дает Роспотребнадзор

21:11 03.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Мясные полуфабрикаты позволяют экономить массу времени. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дает рекомендации, как сделать правильный выбор при покупке этой продукции и что делать, если товар оказался некачественным.

Правильный выбор

"В первую очередь нужно обратить внимание на внешний вид продукта. Упаковка должна быть целостной, герметичной и без внешних дефектов. Форма полуфабриката должна соответствовать традиционному виду продукта, быть без следов повторного замораживания, заветривания, без деформации. На замороженных полуфабрикатах не должно быть так называемой "снежной шубы", – говорится на сайте Роспотребнадзора.
Специалисты советуют обратить внимание и на этикету продукта. Она должна быть на русском языке, понятной и легкочитаемой.
На маркировке обязательна следующая информация о пищевой продукции: наименование, состав, количество (масса нетто), дата изготовления, срок годности, условия хранения.
Также изготовитель должен указать наименование и место нахождения производства, дать рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению данного полуфабриката.
Кроме того, на маркировке должны быть указаны показатель пищевой ценности и сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО). Обязателен единый знак обращения продукции на рынке государств членов Таможенного союза (ЕАС).

"Мясные полуфабрикаты требуют специальных условий хранения, поэтому покупать их следует только в магазинах, оснащенных холодильным оборудованием, в том числе низкотемпературным", – предупреждают в Роспотребнадзоре.

Права потребителя

Если у покупателя возникли сомнения в качестве мясных полуфабрикатов, то он вправе потребовать документы об их происхождении и качестве.

"Если вы все-таки приобрели некачественные мясные полуфабрикаты, обратитесь к продавцу с требованием заменить товар ненадлежащего качества или с требованием вернуть за него деньги (пункт 1 статьи 18 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей")", – напоминают в Роспотребнадзоре о правах потребителя.

Если работник магазина не вернул деньги или не поменял товар, то необходимо обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составив ее в двух экземплярах. В ней должны быть четко сформулированы требования по поводу недостатков товара.
Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уточняют, что один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу либо направить письмом (желательно с уведомлением). Если претензия вручена лично, на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, Ф.И.О. лица, принявшего ее.

"Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий", – обращают внимание в Роспотребнадзоре.

Если же был причинен вред здоровью или возникла такая угроза при приобретении продукции ненадлежащего качества, то необходимо в письменном виде обратиться в соответствующее Управление Роспотребнадзора в регионе по месту нахождения продавца.
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