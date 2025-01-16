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Крещенские купания: как встретят праздник в Новом Херсонесе

Крещенские купания: как встретят праздник в Новом Херсонесе - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Крещенские купания: как встретят праздник в Новом Херсонесе

На Крещение православные верующие смогут совершить омовение в реке Героон в Новом Херсонесе, сообщили в пресс-службе музейно-храмового комплекса. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T11:39

2025-01-16T11:39

2025-01-16T11:41

крым

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новости крыма

новый херсонес

крещение

крещение в крыму

праздники и памятные даты

тихон шевкунов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На Крещение православные верующие смогут совершить омовение в реке Героон в Новом Херсонесе, сообщили в пресс-службе музейно-храмового комплекса.Крещение князя Владимира было совершено в единственном тогда в Херсонесе источнике пресной воды – многоводной подземной реке, которая своими водами поддерживала жизнь в древнем городе. За прошедшие тысячелетия река ушла под землю. И только спустя века, в 2023 году, во время строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", археологи в ходе раскопок нашли эту реку, а инженеры вывели часть ее русла на поверхность.Праздничные мероприятия пройдут 18 и 19 января в Новом Херсонесе и Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря.18 января в 10:00 состоится Божественная литургия. В 12:00 – Крестный ход от Свято-Владимирского собора на реку Героон и Великое освящение воды. В 17:00 – Всенощное бдение.19 января в 10:00 в соборе также пройдет Божественная литургия, в 12:00 – Крестный ход на морской берег, освящение воды Черного моря. Также пройдет раздача крещенской воды.Омовение 18 и 19 января пройдет на набережной реки Героон с 12:00 до 21:00. Также 19 января омовение пройдет в Карантинной бухте Свято-Владимирского монастыря с 12:00 до 18:00.Кроме того, в эти дни организуют бесплатные экспресс-шаттлы, которые будут курсировать от площади 50-летия СССР до улицы Древней, добавили в пресс-службе комплекса. 18 января с 12:00 до 20:00 и 19 января с 10:00 до 20:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские купания: где в Крыму организуют купелиКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купелиГде в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, новый херсонес, крещение, крещение в крыму, праздники и памятные даты, тихон шевкунов