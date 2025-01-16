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Крещенские купания: как встретят праздник в Новом Херсонесе
Крещенские купания: как встретят праздник в Новом Херсонесе - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Крещенские купания: как встретят праздник в Новом Херсонесе
На Крещение православные верующие смогут совершить омовение в реке Героон в Новом Херсонесе, сообщили в пресс-службе музейно-храмового комплекса. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T11:39
2025-01-16T11:39
2025-01-16T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На Крещение православные верующие смогут совершить омовение в реке Героон в Новом Херсонесе, сообщили в пресс-службе музейно-храмового комплекса.Крещение князя Владимира было совершено в единственном тогда в Херсонесе источнике пресной воды – многоводной подземной реке, которая своими водами поддерживала жизнь в древнем городе. За прошедшие тысячелетия река ушла под землю. И только спустя века, в 2023 году, во время строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", археологи в ходе раскопок нашли эту реку, а инженеры вывели часть ее русла на поверхность.Праздничные мероприятия пройдут 18 и 19 января в Новом Херсонесе и Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря.18 января в 10:00 состоится Божественная литургия. В 12:00 – Крестный ход от Свято-Владимирского собора на реку Героон и Великое освящение воды. В 17:00 – Всенощное бдение.19 января в 10:00 в соборе также пройдет Божественная литургия, в 12:00 – Крестный ход на морской берег, освящение воды Черного моря. Также пройдет раздача крещенской воды.Омовение 18 и 19 января пройдет на набережной реки Героон с 12:00 до 21:00. Также 19 января омовение пройдет в Карантинной бухте Свято-Владимирского монастыря с 12:00 до 18:00.Кроме того, в эти дни организуют бесплатные экспресс-шаттлы, которые будут курсировать от площади 50-летия СССР до улицы Древней, добавили в пресс-службе комплекса. 18 января с 12:00 до 20:00 и 19 января с 10:00 до 20:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские купания: где в Крыму организуют купелиКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купелиГде в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
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крым, севастополь, новости крыма, новый херсонес, крещение, крещение в крыму, праздники и памятные даты, тихон шевкунов
Крещенские купания: как встретят праздник в Новом Херсонесе
На Крещение верующие смогут окунуться в реку Героон в Новом Херсонесе
11:39 16.01.2025 (обновлено: 11:41 16.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На Крещение православные верующие смогут совершить омовение в реке Героон в Новом Херсонесе, сообщили в пресс-службе музейно-храмового комплекса.
"В этом году праздник Крещения Господня обещает быть особенным — у жителей и гостей Крымского полуострова появится возможность окунуться в те же воды, что и великий равноапостольный князь Владимир", - говорится в сообщении.
Крещение князя Владимира было совершено в единственном тогда в Херсонесе источнике пресной воды – многоводной подземной реке, которая своими водами поддерживала жизнь в древнем городе. За прошедшие тысячелетия река ушла под землю. И только спустя века, в 2023 году, во время строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", археологи в ходе раскопок нашли эту реку, а инженеры вывели часть ее русла на поверхность.
"Сегодня древняя подземная река носит название Героон. Теперь мы можем не только увидеть своими глазами тот живительный поток, но и прикоснуться к его водам, как к осязаемой части истории Руси и Церкви, как к своей личной духовной истории: ведь именно здесь наша общая крещенская купель — всей Руси, всей России", – отметил митрополит Тихон.
Праздничные мероприятия пройдут 18 и 19 января в Новом Херсонесе и Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря.
18 января в 10:00 состоится Божественная литургия. В 12:00 – Крестный ход от Свято-Владимирского собора на реку Героон и Великое освящение воды. В 17:00 – Всенощное бдение.
19 января в 10:00 в соборе также пройдет Божественная литургия, в 12:00 – Крестный ход на морской берег, освящение воды Черного моря. Также пройдет раздача крещенской воды.
"Взять освященную воду можно будет в Свято-Владимирском соборе и Новом Херсонесе у реки Героон 18 и 19 января с 12:00 после окончания Божественной литургии", - уточнили в пресс-службе.
Омовение 18 и 19 января пройдет на набережной реки Героон с 12:00 до 21:00. Также 19 января омовение пройдет в Карантинной бухте Свято-Владимирского монастыря с 12:00 до 18:00.
Кроме того, в эти дни организуют бесплатные экспресс-шаттлы, которые будут курсировать от площади 50-летия СССР до улицы Древней, добавили в пресс-службе комплекса. 18 января с 12:00 до 20:00 и 19 января с 10:00 до 20:00.
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