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Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП
Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП
В Воронежской области организован штаб по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, возникшего после падения нескольких украинских дронов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T12:40
2025-01-16T12:40
2025-01-16T13:02
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пожар
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Воронежской области организован штаб по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, возникшего после падения нескольких украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.По информации Гусева, в ближайшем населенном пункте для пожарных разворачивают пункт временно размещения, где они смогут отдохнуть.Власти призывают местных жителей не снимать процесс тушения пожара и, по возможности, выстраивать маршруты так, чтобы не приближаться к нефтебазе.При этом угрозы для гражданского населения и инфраструктуры ближайших предприятий нет, заверил губернатор. Ситуация находится под контролем.Ранее в четверг глава региона сообщал, что с огнем на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области борются усиленные расчеты спасателей и два пожарных поезда.Пожар на нефтебазе вспыхнул вечером 15 января после падения нескольких украинских БПЛА.В ночь на 16 января силы противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России. По информации Минобороны, над Воронежской областью были уничтожены семь БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Энгельсе атаковано промышленное предприятиеГрупповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
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воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, пожар, александр гусев, новости, происшествия
Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП
Пожар в Воронеже на нефтебазе после атаки дронов ВСУ продолжают тушить - развернут штаб
12:40 16.01.2025 (обновлено: 13:02 16.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Воронежской области организован штаб по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, возникшего после падения нескольких украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
"Побывал на месте ночной атаки. Там развернут штаб по ликвидации последствий происшествия. Убедился, что для борьбы с огнем достаточно и сил, и средств. При этом группировка наращивает свои ресурсы: пожарным помогают наши коммунальщики со всего региона", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Гусева, в ближайшем населенном пункте для пожарных разворачивают пункт временно размещения, где они смогут отдохнуть.
Власти призывают местных жителей не снимать процесс тушения пожара и, по возможности, выстраивать маршруты так, чтобы не приближаться к нефтебазе.
При этом угрозы для гражданского населения и инфраструктуры ближайших предприятий нет, заверил губернатор. Ситуация находится под контролем.
Ранее в четверг глава региона сообщал, что с огнем на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области борются усиленные расчеты спасателей
и два пожарных поезда.
Пожар
на нефтебазе вспыхнул вечером 15 января после падения нескольких украинских БПЛА.
В ночь на 16 января силы противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников
над регионами России. По информации Минобороны, над Воронежской областью были уничтожены семь БПЛА.
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