Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250116/shtab-po-likvidatsii-posledstviy-chp-razvernut-na-neftebaze-pod-voronezhem-1143393685.html
Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП
Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП
В Воронежской области организован штаб по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, возникшего после падения нескольких украинских дронов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T12:40
2025-01-16T13:02
воронеж
воронежская область
атака украинских беспилотников на воронеж
пожар
александр гусев
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143393572_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6c130ba2c93f326e1f20453865f5da94.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Воронежской области организован штаб по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, возникшего после падения нескольких украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.По информации Гусева, в ближайшем населенном пункте для пожарных разворачивают пункт временно размещения, где они смогут отдохнуть.Власти призывают местных жителей не снимать процесс тушения пожара и, по возможности, выстраивать маршруты так, чтобы не приближаться к нефтебазе.При этом угрозы для гражданского населения и инфраструктуры ближайших предприятий нет, заверил губернатор. Ситуация находится под контролем.Ранее в четверг глава региона сообщал, что с огнем на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области борются усиленные расчеты спасателей и два пожарных поезда.Пожар на нефтебазе вспыхнул вечером 15 января после падения нескольких украинских БПЛА.В ночь на 16 января силы противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России. По информации Минобороны, над Воронежской областью были уничтожены семь БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Энгельсе атаковано промышленное предприятиеГрупповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143393572_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2d7307482c00f60243c9a33ac251390e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, пожар, александр гусев, новости, происшествия
Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП

Пожар в Воронеже на нефтебазе после атаки дронов ВСУ продолжают тушить - развернут штаб

12:40 16.01.2025 (обновлено: 13:02 16.01.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваШтаб по ликвидации последствий ЧП на нефтебазе под Воронежем
Штаб по ликвидации последствий ЧП на нефтебазе под Воронежем
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Воронежской области организован штаб по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, возникшего после падения нескольких украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
"Побывал на месте ночной атаки. Там развернут штаб по ликвидации последствий происшествия. Убедился, что для борьбы с огнем достаточно и сил, и средств. При этом группировка наращивает свои ресурсы: пожарным помогают наши коммунальщики со всего региона", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Гусева, в ближайшем населенном пункте для пожарных разворачивают пункт временно размещения, где они смогут отдохнуть.
Власти призывают местных жителей не снимать процесс тушения пожара и, по возможности, выстраивать маршруты так, чтобы не приближаться к нефтебазе.
При этом угрозы для гражданского населения и инфраструктуры ближайших предприятий нет, заверил губернатор. Ситуация находится под контролем.
Ранее в четверг глава региона сообщал, что с огнем на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области борются усиленные расчеты спасателей и два пожарных поезда.
Пожар на нефтебазе вспыхнул вечером 15 января после падения нескольких украинских БПЛА.
В ночь на 16 января силы противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России. По информации Минобороны, над Воронежской областью были уничтожены семь БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Энгельсе атаковано промышленное предприятие
Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"
Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
 
ВоронежВоронежская областьАтака украинских беспилотников на ВоронежПожарАлександр ГусевНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Защитники земли русской: история Судакского десанта
13:36В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей
13:25Канатную дорогу на Ай-Петри закрывают до апреля
13:12Новости СВО: потери украинских войск превысили 1600 человек в сутки
13:03Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе
13:00Куренков: ситуация с выбросом мазута в Севастополе контролируемая
12:40Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП
12:33Статистика: объем онлайн-покупок автобусных билетов в Крыму вырос втрое
12:23Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера
12:21В ДТП на дорогах Крыма уменьшилось число погибших
12:15Выброс мазута в Севастополе - собрано 170 тонн загрязненного грунта
11:46Алушта и села на севере Крыма частично обесточены
11:39Крещенские купания: как встретят праздник в Новом Херсонесе
11:17На дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителей
11:05Власти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазута
11:00В Ялте выявили нелегальных мигрантов
10:53В Евпатории будет громко
10:38Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазута
10:30В воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормы
10:24В Ялте развернут лаборатории для выявления нефтепродуктов в воде и рыбе
Лента новостейМолния