https://crimea.ria.ru/20250116/shtab-po-likvidatsii-posledstviy-chp-razvernut-na-neftebaze-pod-voronezhem-1143393685.html

Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП

Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП

В Воронежской области организован штаб по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, возникшего после падения нескольких украинских дронов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T12:40

2025-01-16T12:40

2025-01-16T13:02

воронеж

воронежская область

атака украинских беспилотников на воронеж

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александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Воронежской области организован штаб по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, возникшего после падения нескольких украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.По информации Гусева, в ближайшем населенном пункте для пожарных разворачивают пункт временно размещения, где они смогут отдохнуть.Власти призывают местных жителей не снимать процесс тушения пожара и, по возможности, выстраивать маршруты так, чтобы не приближаться к нефтебазе.При этом угрозы для гражданского населения и инфраструктуры ближайших предприятий нет, заверил губернатор. Ситуация находится под контролем.Ранее в четверг глава региона сообщал, что с огнем на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области борются усиленные расчеты спасателей и два пожарных поезда.Пожар на нефтебазе вспыхнул вечером 15 января после падения нескольких украинских БПЛА.В ночь на 16 января силы противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России. По информации Минобороны, над Воронежской областью были уничтожены семь БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Энгельсе атаковано промышленное предприятиеГрупповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков

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воронежская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, пожар, александр гусев, новости, происшествия